ضربات الرقابة الإدارية.. ضبط 12 مسئولا تلقوا رشاوى

3 مسئولين بمجلس مدينة أبو النمرس والوحدة المحلية بشبرامنت بمحافظة الجيزة تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مواطن مقابل السماح له ببناء منشأة دون ترخيص

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

تشن هيئة الرقابة الإدارية، حربا ضارية لمكافحة جرائم الفساد المالي من اختلاس وكذلك الرشوة نظير الإخلال بمهام العمل الرسمي لمتقاضيها، ونجحت الهيئة فى ضبط 12 مسئولا ووسطاء متهمين بتقاضي رشوة أو تقديمها والوساطة فيها، وذلك خلال أقل من 24 ساعة منذ إعلان القبض على أحد المسئولين الكبار بوزارة التموين بمحافظة الفيوم، ودعمت هيئة الرقابة الإدارية وقائع الضبط بالأذون القانونية لمراقبة المتهمين والتسجيل لهم، فيما تواصل جهودها لمكافحة الفساد الإداري، بما يعمل على ضمان حسن سير العمل بالمؤسسات الحكومية، وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.

وأعلنت الرقابة الإدارية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل عمليات القبض الأخيرة، وتقدمها ضبط مدير إدارة الإشغالات، ومسئول بإدارة المتابعة بمجلس ومدينة أبو النمرس، ومسئول إدارة التنظيم بالوحدة المحلية لشبرامنت، بمحافظة الجيزة، لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل السماح له ببناء منشأة دون

وأعلنت الرقابة الإدارية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل عمليات القبض الأخيرة، وتقدمها ضبط مدير إدارة الإشغالات، ومسئول بإدارة المتابعة بمجلس ومدينة أبو النمرس، ومسئول إدارة التنظيم بالوحدة المحلية لشبرامنت، بمحافظة الجيزة، لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل السماح له ببناء منشأة دون ترخيص بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس.

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كانت الضربة الثانية من نصيب مدير الشئون التجارية، وأمين الخزنة، ومُحصل مالي بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة القليوبية فرع شبرا الخيمة، لاختلاسهم مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال الشركة، عن طريق التزوير في المستندات ودفاتر إيصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمباني.





ونجحت هيئة الرقابة الإدارية فى كشف اختلاس أمين الخزنة بشركة ممفيس للأدوية، لمبلغ بقيمة 1,5 مليون جنيه من أموال الشركة بموجب مستندات مزورة منسوبه لبنك تنمية الصادرات.



وفى مدينة نصر ألقت الرقابة الإدارية القبض على مسئول تسوية المعاشات، وإنهاء النشاط الوظيفي بمكتب تأمينات مدينة نصر ثان، وآخر وسيط، محاسب قانوني حر، لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة تعمل في مجال الاستشارات، مقابل إنهاء الموقف التأمينى للشركة.



وشمالا في الإسكندرية ألقت الرقابة الإدارية القبض على موظف إداري بإدارة المنتزه التعليمية بالإسكندرية، وآخر لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تحويل طالبين من محافظة البحيرة لإحدى المدارس الحكومية التابعة للإدارة التعليمية.



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تجدر الإشارة إلى أن عمليات الضبط الأخيرة المعلن عنها، وتضمنت القبض على 12 مسئولا حكوميا بتهمة تلقي رشوة، جاءت خلال 24 ساعة فقط من إعلان هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، أمس الأحد، عن إلقاء القبض على "ع.ال.ش"، أحد المسئولين الكبار بوزارة التموين بمحافظة الفيوم، وتم وضع الكلبشات في يديه أمام جميع العاملين بالمديرية، وتم نقله إلى مقر الرقابة الإدارية بالفيوم لبدء التحقيقات.

وأكد مصدر بتموين الفيوم، "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الرقابة الإدارية والأموال العامة كانتا تراقبان المسئول، منذ أربعة أيام وتم تصويره والتسجيل له خلال تلقيه رشوة من أحد الأشخاص لإنهاء بعض الإجراءات.

وفي سياق آخر أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، السبت قبل الماضي، بيانا، توضح فيه أنها رصدت خلال الفترة الماضية، نتائج تقارير نشرتها بعض المؤسسات الدولية المختلفة، وكان من آخرها تقرير صادر عن إحدى الجهات الدولية غير الرسمية، التي أصدرت تصنيفا لمصر في موضوعات الفساد.



وأضافت أن "ربط البعض ذلك بانتشار الفساد وإعاقته جهود التنمية، دون النظر لارتفاع تصنيف مصر هذا العام بذات التقرير المشار إليه إلى أكثر من 10 درجات كنتيجة لجهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد، والتي يتم نشرها بصفة دورية بوسائل الإعلام ولا تخفى على أحد من المواطنين أو من الجهات الرسمية وغير الرسمية".