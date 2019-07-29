تفاصيل مصرع سيدة ونجلها أثناء السفر لآداء الحج بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص

انقلاب سيارة - أرشيفية

ليلة حزينة عاشتها قرية «الزنكلون» التابعة لدائرة مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين؛ إثر وقوع حادث مأساوي أودى بحياة ربة منزل في منتصف العقد السادس ونجلها، وذلك حال توجههم إلى مطار القاهرة الدولي، في طريقهم لتوصيل السيدة لآداء فريضة الحج بالأراضي السعودية، فيما تسبب الحادث في إصابة ثلاثة آخرين، بينهم قائد السيارة، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة هو الآخر فور نقله إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة في طريق «بلبيس – القاهرة» الصحراوي، ما أسفر عن مصرع كلًا من: «نجوى عبدالعزيز محمد» 55 عامًا، ونجلها «يسري أكمل محمد» 35