رياضة

إدريسا جاي يستعد لإجراء الكشف الطبي في باريس

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص
إدريسا جاي
إدريسا جاي
يتواجد متوسط ميدان إيفرتون، إدريسا جاي، في العاصمة الفرنسية باريس تمهيدًا إلى انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 28 مليون جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يجري الدولي السنغالي الكشف الطبي في اليومين المقبلين، حيث من المنتظر أن يتوصل إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية في تعاقده دون مشاكل، ويأتي ذلك بعدما أبدى فريق العاصمة الفرنسية اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في شهر يناير الماضي من صفوف التوفيز، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
وسبق وأن رفض إيفرتون عرضًا أوليًا تقدم به باريس سان جيرمان لضم جاي مقابل 21,5 مليون جنيه إسترليني، وذلك على الرغم من تقدم اللاعب نفسه بطلب للرحيل عن قلعة جوديسون بارك. كما رفضت إدارة إيفرتون الموافقة على أي عرض لضم جاي من قبل باريس سان جيرمان، قبل التعاقد مع البديل له، خاصة أن الميركاتو الصيفي في الدوري
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
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الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

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باريس سان جيرمان يغري «مبابى» براتب خرافى

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسى يسعى لتجديد عقد الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق الباريسى، لحرمان مانشستر سيتي الإنجليزي من محاولة الوصول لإتفاق مع اللاعب الفرنسى فى الانتقالات الصيفية الحالية. وأشارت الصحيفة انه من المقرر، أن يقدم رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، عقدًا لمدة 5 سنوات يربط مبابي بنادى باريس سان جيرمان، ويجعله ثاني أعلى راتب في العالم، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسى نجم فريق برشلونة الذى يحصل على 42 مليون يورو سنوياً.
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مدافع يوفنتوس سلاح جوارديولا لتعويض كومباني ومانجالا

قرر نادي مانشستر سيتي الاستغناء عن الفرنسي إلياكويم مانجالا، بعد 4 أشهر فقط من تجديد تعاقده، حيث أبدى بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتيزنس، عدم الحاجة إليه. وشارك مانجالا في 57 مباراة فقط مع سيتي منذ شرائه مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، وحصل على 20 مليون جنيه إسترليني خلال وجوده مع السيتي، ما يعني أنه تحصل على أكثر من مليون جنيه إسترليني لكل مباراة. وانضم مانجالا للسيتي عام 2014 قادمًا من بورتو البرتغالي، وبعد موسمين رحل إلى فالنسيا على سبيل الإعارة، قبل أن يعود ثم ينتقل في يناير 2018 إلى إيفرتون على سبيل الإعارة، ثم عاد للسيتي مجددًا.
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باريس سان جيرمان يغلق الباب في وجه نجم يوفنتوس

حدد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، أولويات الفريق في الميركاتو الجاري، وقال لصحيفة لو باريزيان: "نحتاج للتعاقد مع لاعب وسط مدافع وقلب دفاع، لدينا خيارات عديدة في خط الهجوم، وندرس أيضا تصعيد العديد من العناصر الشابة". وواصل: "لست رجل شرطة، ولكن إذا أراد لاعب ما أن يذهب إلى ملهى ليلي فإنها مشكلته، فكل شخص مسؤول عن تصرفاته ويعرف كيف يدير مسيرته، فالعقوبات لن تحدد ماذا تفعل وماذا يجب أن تتجنب، بل يجب أن يراعي كل شخص ضميره.. ونسعى لأن نبني فريقا يترسخ على هذه القيم، ولكن إعلان ذلك أسهل كثيرا من الالتزام به بشكل يومي".
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ليوناردو يضع شرطا لرحيل نيمار عن سان جيرمان

أعرب ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، عن استعداده للسماح للنجم البرازيلي نيمار بالرحيل عن الفريق الفرنسي هذا الصيف، في حال تلقى سان جيرمان العرض المناسب، ويرتبط اسم نيمار بقوة بالعودة من جديد إلى برشلونة، وبدأ في افتعال الأزمات بعدم الانضمام إلى الفريق الفرنسي أمس الإثنين تمهيدًا لبدء الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وقال ليوناردو: "الأمر واضح للجميع، في كرة القدم يمكن أن تقول شيئا ما ومن ثم يتغير الأمر مباشرة في اليوم التالي، الأمر لا يصدق، ولكن هذا هو حال الكرة".
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