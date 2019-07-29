حبس عامل حرق ابنة شقيقه بمولوتوف في مشاجرة مع والدها

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص

مولوتوف - أرشيفية

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الإثنين، قرارا بحبس عامل، في منتصف العقد الرابع من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإصابة طفلة شقيقه، البالغة أربع سنوات، بحروق بأنحاء مختلفة بالجسد، بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف» على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه (والد الطفلة) بسبب خلافات بينهما على «شجرة» في منزل ميراث مشترك بينهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من المدعو «محمد. ز. ال» عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، يتهم فيه شقيقه بحرق ابنته «منة»، طفلة عمرها 4 سنوات، بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف»؛

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من المدعو «محمد. ز. ال» عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، يتهم فيه شقيقه بحرق ابنته «منة»، طفلة عمرها 4 سنوات، بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف»؛ وذلك بسبب خلافات بينهما على «شجرة» في منزل ورث بينهما.



وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشاجرة بين الطرفين قام المتهم على أثرها بإلقاء زجاجة «مولوتوف» في منزل شقيقه، لكن الطفلة جرت نحو والدها فحدثت إصابتها، وجرى نقلها إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، حيث تبين إصابتها بحروق بنسبة 30%، وجرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5471 إداري فاقوس لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.









