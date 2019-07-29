جريمة

حبس عامل حرق ابنة شقيقه بمولوتوف في مشاجرة مع والدها

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص
مولوتوف - أرشيفية
مولوتوف - أرشيفية
أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الإثنين، قرارا بحبس عامل، في منتصف العقد الرابع من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإصابة طفلة شقيقه، البالغة أربع سنوات، بحروق بأنحاء مختلفة بالجسد، بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف» على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه (والد الطفلة) بسبب خلافات بينهما على «شجرة» في منزل ميراث مشترك بينهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من المدعو «محمد. ز. ال» عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، يتهم فيه شقيقه بحرق ابنته «منة»، طفلة عمرها 4 سنوات، بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف»؛
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جثة-طفل

لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
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بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
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تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
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إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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زجاجات-مولوتوف

بسبب شجرة.. عامل يحرق بنت شقيقه بـ«مولوتوف»

أقدم عامل، في منتصف العقد الرابع من العمر، على إصابة طفلة شقيقة، البالغة 4 سنوات، بحروق بأنحاء مختلفة بالجسد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف» إثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه (والد الطفلة)، بسبب خلافات بينهما على شجرة ميراث بدائرة مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، فيما تم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

أصيب طفل، بالكاد أتم ربيعه الرابع عشر، بطلق ناري في البطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بناحية عزبة «منازع» التابعة لقرية «جزيرة سعود» بدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت نيابة الحسينية العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
سجن

المشدد 5 سنوات لـ10 أحرقوا منزل جارهم وقاوموا الشرطة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة عشرة أشخاص بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات لكلًا منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 66 جنايات بلبيس لسنة 2016، بالشروع في قتل أحد جيرانهم وحرق منزله بدائرة مركز شرطة بلبيس، قبل أن يقاوموا السلطات الأمنية بإطلاق النيران تجاههم بواسطة أسلحة نارية كانت بحوزتهم.
طعن-بالسكين

سائق ينهي خلافاته مع نسيبه بـ«طعنة موت» بالشرقية

أقدم سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياة عامل، تربطهما علاقة نسب؛ إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، حيث استلَّ «مطواة» كانت بحوزته، وسدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، فيما لاذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته بعزبة «شاهين» التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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