صحف عربية: «دنكن» تصل إلى هرمز وتحذير من سقوط بغداد

الصحف كشفت عن وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج، لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى بمضيق هرمز، في ظل وجود تهديدات من جانب إيران

تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، كما تناولت ما وصلت إليه الأوضاع في السودان، واستعرضت الصحف أيضا المخطط الإرهابي الذي تعرض له العراق، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إيران حذرت الأوروبيين من وضع أي عقبات أمام صادراتها النفطية، معتبرة أن ازدياد الحوادث في هذا الإطار يقوض الجهود القائمة لإنقاذ الاتفاق النووي. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن أي عقبات أمام سبل تصدير إيران نفطها ستتعارض مع (خطة العمل المشتركة) المعروفة بـ"الاتفاق النووي".

وتحت عنوان "اجتماع فيينا يعجز عن كبح التصعيد النووي الإيراني"، أفادت الصحيفة أن اجتماع الأطراف المتبقية بالاتفاق النووي وإيران، في فيينا أمس، عجز عن التوصل إلى نتائج ملموسة في وقف التصعيد النووي الإيراني. وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي وصف مباحثاته بـ"البناءة"، لكنه قال

وتحت عنوان "اجتماع فيينا يعجز عن كبح التصعيد النووي الإيراني"، أفادت الصحيفة أن اجتماع الأطراف المتبقية بالاتفاق النووي وإيران، في فيينا أمس، عجز عن التوصل إلى نتائج ملموسة في وقف التصعيد النووي الإيراني.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي وصف مباحثاته بـ"البناءة"، لكنه قال إن بلاده ستواصل مسار الانسحاب التدريجي من الاتفاق إذا أخفق الأوروبيون في إنقاذه.



وأضاف عراقجي، بعد المحادثات التي جرت في العاصمة النمساوية فيينا: "كانت الأجواء بناءة، والمناقشات جيدة، لا يمكنني القول إننا سوينا كل الأمور، لكن يمكنني القول إن هناك الكثير من التعهدات".

وأشارت صحيفة "الحياة" إلى اقتراح طهران على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إجراء مقابلة مع صحفية من أصل أمريكي تعمل في التليفزيون الإيراني، كانت اعتُقلت 10 أيام في الولايات المتحدة، بعدما أعلن استعداده لمخاطبة الشعب الإيراني.

وكانت الصحفية ذات الأصول الإفريقية مرضية هاشمي، أوقفت في 13 يناير الماضي في ولاية ميسوري، بناءً على قانون يتيح اعتقال مَن يُعدّون شهودا محتملين في ملفات جنائية.

وذكرت صحيفة "الخليج" أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج، لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى، في ظل وجود تهديدات من جانب إيران.

وناشد رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، ألمانيا المشاركة في المهمة الأوروبية لضمان سلامة الملاحة، بينما اعتبرت إيران هذه القوة استفزازا، واعتبرها الرئيس حسن روحاني سببا فى توتر الأوضاع.



وذكرت الوزارة البريطانية أن المدمرة "إتش إم إس دنكن"، ستنضم إلى الفرقاطة "إتش إم إس مونتروز" "لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا" عبر مضيق هرمز.

وكشفت الصحيفة عن أن الإدارة الأمريكية تعد لاتخاذ قرار حاسم، قبل الخميس المقبل، بشأن إيران، من شأنه فرض عقوبات قصوى على إيران، وفرض عقوبات على شركات أوروبية، وروسية، وصينية، تعمل مع المنشآت النووية المدنية التابعة لإيران.

وقالت شبكات تليفزيونية إن "توسيع العقوبات سوف يعد استمرارا مباشرا لحملة الضغط القصوى التي يؤيدها حلفاء الرئيس دونالد ترامب في الكونجرس، الذين يحثون على التشدد أكثر حيال إيران".



وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن إيران تواصل ابتزازها وتهديداتها للمجتمع الدولي، إذ قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، إن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أبلغ نوابا أمس، أن إيران ستستأنف العمل في مفاعل آراك النووي للماء الثقيل.



ونسبت الوكالة تقريرها إلى نائب في البرلمان حضر الاجتماع، أنه يمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية.

ونقلت صحيفة "البيان" عن وزير الدفاع البريطاني الجديد، بين والاس، قوله في بيان له إن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز تعد أمرا حيويا ليس للمملكة المتحدة وحدها، بل ولشركائها وحلفائها الدوليين، مشيرا إلى أن السفن البريطانية ستعمل على حراسة سفن المملكة المتحدة ما لم يتم إيجاد حل دبلوماسي للخلاف مع إيران، ما سيتيح استئناف الملاحة التجارية عبر المضيق الإستراتيجي دون مرافقة عسكرية.



وبالانتقال إلى السودان، ذكرت "الخليج" أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني أعلن أنه توصل إلى اتفاق مع جناحي الحركة الشعبية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان جنوبي البلاد، يقضي بوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح المسجونين سياسيا من الحركات المسلحة، وفتح المسارات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي المتضررة من الحرب.





وتناولت "الاتحاد" أن قوى وقيادات سياسية سودانية وناشطين رحبوا بإعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، تمسكها بالتفاوض مع حكومة انتقالية تحظى بقبول الشعب السوداني، وكذلك باتفاق المجلس العسكري الانتقالي في السودان مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار، على الإفراج عن معتقلي الحركة، ووقف أحكام الإعدام بحق قادة الحركات المسلحة.



وذكرت "البيان" أن الوساطة الإفريقية كشفت عن أنه تم تأجيل الاجتماع بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير بشأن الإعلان الدستوري إلى الإثنين، وذلك بموافقة الطرفين.

وقال مدير إدارة الإعلام بالمجلس العسكري، العميد الطاهر أبو هاجة، إن الأيام المقبلة ستشهد حوارا بشأن الإعلان الدستوري وحول ما دار في أديس أبابا، وأكد أبو هاجة أن هناك حرصا شديدا ورغبة في الوصول إلى كلمة سواء.

وأشار مدير إدارة الإعلام بالمجلس العسكري إلى أن ما سينتج عن الحوار سيكون جزءا من الاتفاق النهائي، مع مختلف القوى السياسية في البلاد.





وتحت عنوان "تأهب تركي لاجتياح أكراد شرقي الفرات"، كشفت "الخليج" عن مقتل تسعة مدنيين، أمس الأحد، في غارات جوية شنها الطيران السوري والروسي على شمال غربي البلاد، الواقع معظمها تحت سيطرة فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)، في حين تحدثت تقارير إعلامية ورسمية عن تأهب تركي على الحدود مع سوريا وقيام أنقرة بإرسال عشرات الدبابات وبطاريات الصواريخ وكتائب عسكرية إلى محافظة شانلي أورفا الحدودية.



تناولت "الشرق الأوسط" الشأن السوري تحت عنوان "انفلات وتوتر في السويداء جنوب سوريا"، وأوضحت أن مدينة السويداء جنوب سوريا تشهد حالة من الانفلات الأمني، تتخللها قذائف على مقرات أمنية وقطع طرقات أمام العسكريين وخطف وسطو مسلح، رغم أنها المحافظة التي يسيطر عليها "الفيلق الخامس" الذي شكّلته وتشرف عليه روسيا.



وأوضحت "الحياة" أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، انتقد التصريحات المسيئة والأكاذيب التي أدلى بها مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي للصحافة القطرية تجاه الإمارات والسعودية، مؤكدا أنها لا تستحق الرد.

وخاطب قرقاش عبر تويتر، أمس، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقوله: "كيف تدّعي أنك تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟".

وأدلى أقطاي بحديث إلى صحيفة قطرية، نُشر السبت، تطاول فيه على السعودية والإمارات، وتحدث عن "تطبيع مزعوم" مع إسرائيل، و"عداء غير مبرر" مع أنقرة.





وحول الأوضاع في العراق، كشفت الصحف عن إحباط أكبر مخطط إرهابي في عام 2019 لاستهداف بغداد وبعض المحافظات في الجنوب وإقليم كردستان.

وكشف رئيس الخلية، مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، أبو علي البصري، عن أبرز تفاصيل حرب الاختراق الاستخبارية الطويلة التي تقودها الخلية والأجهزة الأمنية والاستخبارية الأخرى في العراق ضد عصابات داعش الإرهابية.



وتحت عنوان "تحذيرات من سقوط بغداد جراء سحب اللواء 30 من نينوى"، ذكرت "عكاظ" أن فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران اتهمت رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بالرضوخ للمطالب الأمريكية وتنفيذ عقوبات الخزانة الأمريكية المفروضة على شخصيات عراقية، وهي عقوبات طالت مسؤولا كبيرا في الحشد.



وقرر رئيس الوزراء سحب اللواء 30 التابع للحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى بعد إدراج مسؤول اللواء وعد القدو، ضمن لائحة عقوبات الخزانة الأمريكية وضغوط واشنطن تجاه عبد المهدي.