كلوب: لا نعيش في أرض الأحلام مثل السيتي

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص

يورجين كلوب

قال المدرب الألماني يورجين كلوب، إن فريقه ليفربول لا يعيش على أرض الأحلام مثل مانشستر سيتي، حيث يمكنه إنفاق الأموال على الصفقات كل صيف، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم شعوره بالغيرة من القوة الاقتصادية الكبيرة لفريق السيتي، وقال كلوب في هذا الشأن: "لا يمكن التحدث عما يقوم به باقي الفرق، لا أعرف كيف يفعلون ذلك، علينا دفع الكثير من الفواتير، استثمرنا أموالا في هذا الفريق، ولم نستثمر هذا الصيف، ولكننا لا نعيش في أرض الأحلام حيث يمكننا فعل كل شيء نريده.

وأضاف كلوب: "لا يمكن إنفاق الأموال بشكل مستمر، هناك 4 أندية فقط في العالم يمكنها القيام بذلك وهي ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، فأيا كانت احتياجاتهم، فهم قادرون على تلبيتها، لا يمكن مقارنة أنفسنا معهم، هذا هو الوضع الحالي". وتابع المدرب الألماني: "هذا ليس انتقاد مني، أعرف أن البعض

وأضاف كلوب: "لا يمكن إنفاق الأموال بشكل مستمر، هناك 4 أندية فقط في العالم يمكنها القيام بذلك وهي ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، فأيا كانت احتياجاتهم، فهم قادرون على تلبيتها، لا يمكن مقارنة أنفسنا معهم، هذا هو الوضع الحالي".



وتابع المدرب الألماني: "هذا ليس انتقاد مني، أعرف أن البعض سيتحدث عن شعوري بالغيرة، ولكن هذا ليس صحيحا، فلا يوجد أي ضمان بأننا لن نتعادل مع ليستر سيتي على ملعب مغطأ بالثلوج بسبب تعاقدنا مع 5 لاعبين على سبيل المثال".



وواصل: "هناك مباريات ستكون متقاربة، وسنحتاج خلالها إلى أن يكون الفريق في يومه، وهذا ما يتوجب علينا فعله، هذا الميركاتو ليس نهاية ليفربول، حيث سندخل الميركاتو من جديد الموسم المقبل، نملك فريقا رائع بالفعل استثمرنا فيه كثيرًا".



