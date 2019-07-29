بعد ارتفاعها بنسبة 7.5%.. تعرف على أنواع قروض البنوك

حققت قروض البنوك ارتفاعا بنسبة بلغت نحو 7.5% خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، خاصة قروض الأفراد، والتي تتنوع ما بين القروض الشخصية وقروض السيارات والتعيم، وغيرها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

البنوك

سجلت قروض التجزئة فى القطاع المصرفى نموا بمعدل 7.5%، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2019، في مقابل نحو 6.6%، و6.9% خلال نفس الفترة من عامي 2017 و2018 على الترتيب. وارتفعت قروض الأفراد بقيمة بلغت نحو 23.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 328.4 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، في مقابل نحو 298.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018. وعلى أساس سنوى، حققت قروض التجزئة ارتفاعا قدره 23.8% عن مستويات أبريل 2018، وحققت قروض التجزئة في البنك الأهلي المصري زيادة بنسبة 38% خلال العام الجاري لتصل إلى 24 مليار جنيه.

أنواع القروض البنكية القروض الشخصية: هي من أكثر أنواع القروض استخداما، وتكون هذه القروض في الغالب عبارة عن مبلغ من المال مقدم للأفراد، مقابل تقديمهم مجموعة من الضمانات إلى البنك الذي سيقدم القرض، وفيها يجب التحقق من طبيعة الدخل الشخصي للفرد، وأي إثبات ماليٍ لقيمة أصول غير متداولة، ومن الأمثلة عليها