بعد ارتفاعها بنسبة 7.5%.. تعرف على أنواع قروض البنوك

حققت قروض البنوك ارتفاعا بنسبة بلغت نحو 7.5% خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، خاصة قروض الأفراد، والتي تتنوع ما بين القروض الشخصية وقروض السيارات والتعيم، وغيرها
سجلت قروض التجزئة فى القطاع المصرفى نموا بمعدل 7.5%، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2019، في مقابل نحو 6.6%، و6.9% خلال نفس الفترة من عامي 2017 و2018 على الترتيب.
وارتفعت قروض الأفراد بقيمة بلغت نحو 23.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 328.4 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، في مقابل نحو 298.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
وعلى أساس سنوى، حققت قروض التجزئة ارتفاعا قدره 23.8% عن مستويات أبريل 2018، وحققت قروض التجزئة في البنك الأهلي المصري زيادة بنسبة 38% خلال العام الجاري لتصل إلى 24 مليار جنيه.
أنواع القروض البنكية
القروض الشخصية: هي من أكثر أنواع القروض استخداما، وتكون هذه القروض في الغالب عبارة عن مبلغ من المال مقدم للأفراد، مقابل تقديمهم مجموعة من الضمانات إلى البنك الذي سيقدم القرض، وفيها يجب التحقق من طبيعة الدخل الشخصي للفرد، وأي إثبات ماليٍ لقيمة أصول غير متداولة، ومن الأمثلة عليها
أنواع القروض البنكية
القروض الشخصية: هي من أكثر أنواع القروض استخداما، وتكون هذه القروض في الغالب عبارة عن مبلغ من المال مقدم للأفراد، مقابل تقديمهم مجموعة من الضمانات إلى البنك الذي سيقدم القرض، وفيها يجب التحقق من طبيعة الدخل الشخصي للفرد، وأي إثبات ماليٍ لقيمة أصول غير متداولة، ومن الأمثلة عليها أوراق ملكية المباني، أو الأراضي، أو المركبات، بحيث تضمن إثبات حق البنك في الحصول على قيمة القرض، في حال عدم الالتزام بسداد قيمته في أثناء الفترة الزمنية المخصصة لذلك.
بطاقات الائتمان: هي نوع من أنواع القروض، وترتبط بوجود حساب بنكي خاص بصاحب البطاقة، ولكل بطاقة ائتمانية سقف معين من المال، يسمح لحاملها بصرف مبالغ مالية منها، وتسدد قيمة المبلغ المالي الإجمالي الخاص ببطاقة الائتمان في تاريخ استحقاق لاحق، وتوافق البنوك على منح الأفراد بطاقات الائتمان في فترة زمنية قصيرة غالبا، ولكنها تعتمد على استخدام سعر فائدة مرتفع مقارنةً بالقروض الشخصية، إذ يصل سعر الفائدة المترتب على بطاقة الائتمان إلى ضعف سعر الفائدة الخاص بالقرض الشخصي.
اقرأ أيضا: تصل لـ5 ملايين جنيه| تفاصيل قروض «تشطيب» وحدات السكن
شروط الحصول على قرض في البنوك الحكومية
تقدم البنوك الحكومية مجموعة متنوعة من التمويلات المختلفة للعملاء؛ مثل قرض السيارة، والتمويل العقاري، والرحلات السياحية، وتمويل المصروفات الدراسية وغيرها.
البنك الأهلي المصري
يقدم البنك الأهلي المصري نوعين من القروض، وهما القرض الشخصي، وقرض السيارة.
القرض الشخصي
- يبلغ الحد الأدنى للحصول عليه نحو 5 آلاف جنيه، وبحد أقصى يصل إلى مليون جنيه.
- يشترط البنك ألا تقل سن العميل عن 21 سنة ولا تزيد على 60 عاما في نهاية التمويل.
- يقدم البنك هذا القرض بضمان تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو قسط البترول والغاز والبتروكيماويات ضمن الهيئة العامة للبترول، للعاملين بالشركات متعددة الجنسيات والشركات القابضة والمساهمة الخاصة.
المستندات المطلوبة
- صورة بطاقة الرقم القومي السارية.
- خطاب معتمد من جهة العمل يوضح الدخل الشهري وتاريخ التعيين.
- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.
قرض السيارة
- يمنح البنك العميلَ تمويلا يصل إلى 100% من قيمة السيارة.
- يشترط البنك أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري نحو 1500 جنيه.
- فترة السداد تتراوح من سنة إلى 7 سنوات.
- يشترط البنك ألا تقل سن العميل عن 21 سنة ولا تزيد على 60 عاما في نهاية التمويل للموظفين.
- يشترط البنك ألا تقل سن العميل عن 25 سنة ولا تزيد على 65 عاما في نهاية التمويل لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
- تمويل يصل إلى 100% من سعرها.
المستندات المطلوبة
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- فاتورة مرافق كهرباء أو مياه.
اقرأ أيضا: تصل إلى 400 ألف جنيه.. تفاصيل قروض الحج في البنوك
بنك مصر
يقدم بنك مصر أنواعا مختلفة من القروض، وتشمل القرض الشخصي، وقرض السيارة، وقرض السلع المعمرة، وقرض السفر، وقرض الحج والعمرة، وقروض التعليم.
القرض الشخصي
- يقدم البنك قروضا شخصية للعملاء تصل إلى 500 ألف جنيه.
- مدة التقسيط تصل إلى 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام في حالة تحويل الراتب و8 سنوات في حالة تحويل القسط.
- مدة التقسيط تصل إلى 5 سنوات للعاملين بالقطاع الخاص والاستثماري وقد تصل إلى 8 سنوات في بعض فئات القطاع الخاص.
- لا يشترط وجود ضامن للعميل.
المستندات المطلوبة
- صورة بطاقة رقم قومي سارية.
- إيصال مرافق حديث.
- خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.
- شهادة حديثة بمفردات الراتب.
- طلب الحصول على القرض.
قرض السيارة
- يمنح البنك العميل تمويلا يصل إلى 100% من قيمة السيارة.
- فترة السداد تصل إلى 120 شهرا.
- يشترط البنك أن الحد الأدنى لسن المقترض 21 عاما.
قرض السلع المعمرة
- يمنح البنك تمويل شراء السلع المعمرة بكل أنواعها من (الأثاث- الأجهزة الكهربائية- الأجهزة المنزلية- السيراميك والأدوات الصحية- محطات توليد الطاقة الشمسية للمنازل- الحاسبات- تابلت- الأجهزة الإلكترونية المختلفة).
- الحد الأقصى للتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه.
- يمنح البنك العميل تمويلا يصل إلى 100%.
- فترة سداد القرض تصل إلى 120 شهرا.
- يشترط البنك أن الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
قرض الرحلات السياحية
- الحد الأقصى لقيمة القرض يصل إلى 100 ألف جنيه.
- نسبة التمويل تصل إلى 100%.
- فترة سداد القرض تصل إلى 120 شهرا.
- يشترط البنك أن يكون الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
قرض الحج والعمرة
- الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج يصل إلى 400 ألف جنيه، والعمرة تصل إلى 100 ألف جنيه.
- نسبة التمويل تصل إلى 100%.
- فترة سداد القرض تصل إلى 120 شهرا.
- يشترط البنك أن يكون الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
قرض التعليم
- الحد الأقصى لقيمة القرض يصل إلى 500 ألف جنيه.
- نسبة التمويل تصل إلى 100%.
- فترة سداد القرض تصل إلى 84 شهرا.
- يشترط البنك أن يكون الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.