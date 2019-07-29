رئيس برشلونة يبدأ التفكير في عصر ما بعد ميسي

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

ليونيل ميسي

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، على بدء العملاق الكتالوني التحضير لعصر ما بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعدما أنهى البرسا في الأعوام الأخيرة 3 صفقات ضمن أغلى 6 صفقات في تاريخ النادي بالتعاقد مع الثلاثي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي إضافة إلى فيليب كوتينيو، وعلى الرغم من عدم وجود أي مؤشرات تفيد رغبة النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا للاعتزال قريبًا، إلا أن بارتوميو يرى بأن النادي يتوجب عليه التحرك مبكرًا لتقليل الخسائر التي ستحدث عند اعتزاله، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.

وقال بارتوميو في هذا الشأن: "أرى أنه من الواجب علينا العمل على عصر ما بعد ميسي، من خلال التعاقد مع لاعبين جدد، علينا التفكير في تلك الحقبة المختلفة التي لن يتواجد فيها ميسي، وكرئيس للنادي، آمل في أن يواصل ميسي اللعب معنا لسنوات عديدة ناجحة". وعن الأزمة المحاطة بالنجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذي دفع

وقال بارتوميو في هذا الشأن: "أرى أنه من الواجب علينا العمل على عصر ما بعد ميسي، من خلال التعاقد مع لاعبين جدد، علينا التفكير في تلك الحقبة المختلفة التي لن يتواجد فيها ميسي، وكرئيس للنادي، آمل في أن يواصل ميسي اللعب معنا لسنوات عديدة ناجحة".



وعن الأزمة المحاطة بالنجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذي دفع البرسا الشرط الجزائي في عقده البالع 108 ملايين جنيه إسترليني، في الوقت الذي يصر فيه أتليتكو أن البرسا بدأ التفاوض مع اللاعب عندما كانت قيمة الشرط الجزائي في عقده 180 مليون جنيه إسترليني.



قال بارتوميو: "الأمر طبيعي، فعندما يغير لاعب النادي الذي يتواجد به، لا يرغب النادي في خسارته بسهولة، وهذا هو حالنا أيضًا، أننا لا نرغب في رحيل اللاعبين، ونتمنى بقاءهم معنا".



وتابع: "لا يوجد أزمة، هذه أمور واد حدوثها في كرة القدم بين الأندية".