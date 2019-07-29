جريمة

تجديد حبس هيثم محمدين على ذمة قضية «أحداث المترو»

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
هيثم محمدين- أرشيفية
هيثم محمدين- أرشيفية
جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، 15 يومًا، احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 741 لسنة 2019، تحقيق أمن دولة عليا، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة لقلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة تدعم الإرهاب وتتخذه وسيلة لتحقيق أهدافها، فضلا عن التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.
احتجز قسم شرطة الصف هيثم محمدين فى مايو الماضي، وحرر محضرا شرطيا ضده اتهمه فيه بالتهرب من مواعيد التدابير الاحترازية المقررة له بقسم الصف، وحمل المحضر رقم 22 لسنة 2019، أحوال الصف. أفرجت الأجهزة الأمنية بالجيزة في وقت مضى، عن هيثم محمدين، نهاية أكتوبر 2018، تنفيذا لقرار محكمة جنايات الجيزة الصادر
اقرأ المزيد
جثة-طفل

لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
قضية-الرشوة (1)

بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
شهود-فى-محكمة (4)

تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
حريق-في-وسط-البلد (1)

إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
اقرأ المزيد من الأخبار
خلافات-زوجية-طلاق

زوج فى دعوى نشوز: «مالهاش في حاجة خالص وكمان زعلانة»

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، يطالب فيها بإسقاط مستحقاتها الزوجية، تمهيدا لتطليقها دون إلزامه بسداد نفقة أو مؤخر صداق لها، مؤكدا خروج زوجته عن طاعته، وهجرها مسكن الزوجية، وإصرارها على تدخل أشقائها فى خلافاتهما الأسرية، بجانب إهانته والإساءة إليه كلما حاول مصالحتها رغم استيائه منها، ومن إهمالها مسؤوليات منزلها، وانشغالها بمشاهدة التلفاز وأكل المسليات، والتحدث فى الهاتف باستمرار مع والدتها وصديقاتها، بجانب تكاسلها عن طهي الطعام وتنظيف المنزل، وترتيب ملابس زوجها، وعلى كل هذا ما زالت هى من تعند في العودة إلى منزلها.
محمد-بديع (2)

«مجلس الوزراء وعنف العدوة» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصدها فى السطور التالية، ومنها محاكمة 6 متهمين فى أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، التي عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، كما تنظر دائرة الإرهاب إعادة محاكمة 3 متهمين من ألتراس أهلاوي بتهمة التجمهر واستعراض القوة، وتستمع محكمة جنايات المنيا إلى مرافعات الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 42 متهمًا من عناصر الإخوان في قضية أحداث عنف وشغب مركز العدوة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
اختطاف-طفل

زوجة في دعوى خلع: يتعاطف مع الأشرار و«بيعض العيال»

أقامت زوجة دعوى خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، مؤكدة استحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله حال استمرار الزواج، معتبرة زوجها إنسانا غير طبيعي سلوكيا، ولديه ميول عدوانية وشريرة، ما يجعلها تخافه وتخشى ردود أفعاله، وذكرت منها تفضيله الأشرار فى كل الأفلام التي يشاهدها، وضحكه المتكرر عندما يقع أمامه حادث عارض لأى شخص آخر، وكذلك تشفيه فى الأطفال حال سقوطهم أو إصابتهم بقوله: «أحسن يستاهلوا»، وضمن تصرفاته الغريبة عض الأطفال.
مجلس-الدولة

«أوسمة مرسي وتعويضات قطر» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المتداولة والمعروفة إعلاميًا، يتقدمها استكمال الدائرة الأولى مفوضين، بمجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن المنتظر فى جلسة اليوم تقديم صور رسمية من الأحكام الصادرة ضده وشهادة بنهايتها، وطالبت الدعوى التي حملت رقم 12088 لسنة 72 ق، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org