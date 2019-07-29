تجديد حبس هيثم محمدين على ذمة قضية «أحداث المترو»

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

هيثم محمدين- أرشيفية

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، 15 يومًا، احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 741 لسنة 2019، تحقيق أمن دولة عليا، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة لقلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة تدعم الإرهاب وتتخذه وسيلة لتحقيق أهدافها، فضلا عن التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.

احتجز قسم شرطة الصف هيثم محمدين فى مايو الماضي، وحرر محضرا شرطيا ضده اتهمه فيه بالتهرب من مواعيد التدابير الاحترازية المقررة له بقسم الصف، وحمل المحضر رقم 22 لسنة 2019، أحوال الصف. أفرجت الأجهزة الأمنية بالجيزة في وقت مضى، عن هيثم محمدين، نهاية أكتوبر 2018، تنفيذا لقرار محكمة جنايات الجيزة الصادر



احتجز قسم شرطة الصف هيثم محمدين فى مايو الماضي، وحرر محضرا شرطيا ضده اتهمه فيه بالتهرب من مواعيد التدابير الاحترازية المقررة له بقسم الصف، وحمل المحضر رقم 22 لسنة 2019، أحوال الصف.



أفرجت الأجهزة الأمنية بالجيزة في وقت مضى، عن هيثم محمدين، نهاية أكتوبر 2018، تنفيذا لقرار محكمة جنايات الجيزة الصادر بإخلاء سبيله و5 آخرين بتدابير احترازية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث المترو».



كان «محمدين» ينفذ التدابير الاحترازية بديلاً عن الحبس الاحتياطي، لسابقة اتهامه في القضية التي حملت رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بشأن اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض ضد الدولة، إلا أن الناشط السياسي تخلف عن الالتزام بالتدابير الاحترازية فتم ضبطه وحبسه على ذمة القضية.







