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50 مليون مشاهدة لـ«إنساي» في 12 يوما (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
محمد رمضان وسعد لمجرد
محمد رمضان وسعد لمجرد
حقق فيديو كليب أغنية "إنساي" للنجم محمد رمضان مع المطرب المغربي سعد لمجرد، نجاحا كبيرا في نحو 12 يوما فقط، حيث اقترب من حصد نحو 50 مليون مشاهدة ليتصدر بها الثنائي قائمة الأعلى مشاهدة في "يوتيوب مصر" ودول عربية أخرى. وتعد هذه الأغنية التي كتبها ولحنها سعد لمجرد وتم تصويرها في فرنسا بقيادة المخرج حسام الحسيني، التعاون الأول بين النجمين، ويغني كل منهما بلهجته، ويظهر محمد رمضان خلال الفيديو كليب كشيف في أحد مطاعم باريس مع صديقه، وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر، وتسعى حبيبته للعودة إليه بعد أن أصبح من الأثرياء، ولكنه يرفض كل المحاولات.
وكان محمد رمضان قد وجد مع لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة الماضية، من أجل تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، وسبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلّق قائلًا: "إنساي قريبا.. الأسطورة والمعلم". ويستعد محمد رمضان لإحياء حفله الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية في شهر أغسطس المقبل
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سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة «حب حب» (فيديو)

أطلق الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب"، اليوم الإثنين، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب"، تعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والتوزيع الموسيقي لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو فهو من إخراج إسماعيل الأرباس. وقد شوق سامو زين جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال نشره غلاف الأغنية، بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ أيام، وطرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي.
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مصطفى حجاج يطرح أغنية «جرح بعد جرح» (فيديو)

طرحت شركة Nj Music Productions للمنتج ومهندس الصوت هاني محروس، مساء اليوم الإثنين، ثاني أغنيات ألبوم الفنان مصطفى حجاج "هتزهزه" والمقرر طرحها في الصيف الجاري. وحملت الأغنية اسم "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس وطبلة أحمد عيادي، وتقول كلماتها: "غلطتنا من الأساس إن إحنا ولاد ناس، عندنا مروءة يا عيني وعندنا إحساس، صدقنا الكدابين واتعشمنا في غدارين، والضربة جات من مين، جات من أعز الناس، جرح بعد جرح زادت الجراح، وآدي أحلى عمر من إيدينا راح".
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10 حفلات غنائية في أغسطس.. البداية مع مايا دياب

تشهد الفترة الحالية حالة من النشاط على مستوى الحفلات الغنائية والألبومات التي يحضر نجومها لطرحها خلال موسم الصيف، ويشهد شهر أغسطس المقبل إقامة عدد من الحفلات، إذ يحيي الفنان مدحت صالح حفلا ضمن المهرجان الصيفي بالإسكندرية، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، يوم 17 أغسطس، بينما يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي، يوم 3 أغسطس، وذلك ضمن مهرجان قرطاج الدولي فى دورته الخامسة والخمسين، ومن ثم يطير إلى اليونان للتحضير لحفله هناك، الذي سيقام يوم 14، كما يختتم الفنان صابر الرباعي حفلات مهرجان قرطاج الدولي، بحفله يوم 20 أغسطس.
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مخرج «إنساي»: فخور بـ«التريند» رقم 1 بالدول العربية

أعرب حسام الحسيني، مخرج فيديو كليب أغنية "إنساي" من كلمات وألحان سعد لمجرد، عن اعتزازه بتجربة العمل مع كل من الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد، منوهًا إلى أن العمل مع "الأسطورة والمعلم" كان مختلفا، حيث إن كلا منهما له حضوره وأدواته وجمهوره، وكان لابد من أن تكون فكرة الفيديو مختلفة وجاذبة بحيث تشد المشاهد إلى تفاصيلها لتتكامل مع كلمات الأغنية في ذات الوقت، مضيفًا أنه من دواعي الفخر أن الكليب أصبح هو التريند رقم 1 في مصر والمنطقة العربية ومعظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا.
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محمد رمضان وسعد لمجرد «نمبر وان» بـ«إنساي» (فيديو)

حقق فيديو كليب أغنية "إنساي" للنجم محمد رمضان مع المطرب المغربي سعد لمجرد، نجاحا كبيرا في نحو 3 أيام فقط، حيث نجح في حصد ما يزيد على 14 مليون مشاهدة ليتصدر بها قائمة الأعلى مشاهدة في "يوتيوب مصر" ودول عربية أخرى. وتعد هذه الأغنية التي كتبها ولحنها سعد لمجرد وتم تصويرها في فرنسا بقيادة المخرج حسام الحسيني، التعاون الأول بين النجمين، ويغني كل منهما بلهجته، ويظهر محمد رمضان خلال الفيديو كليب كشيف في أحد مطاعم باريس مع صديقه، وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر، وتسعى حبيبته للعودة إليه بعد أن أصبح من الأثرياء، ولكنه يرفض كل المحاولات.
محمد-رمضان-وسعد-المجرد (1)

محمد رمضان: إنساي «ترند» في 4 دول أوروبية

قال الفنان محمد رمضان، إن الدويتو الغنائي "إنساي"، الذي قدمه مع المطرب المغربي، سعد لمجرد، استطاع أن يتصدر تريند موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب". وكتب رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنساي تخترق حدود تريند (يوتيوب) الوطن العربي بعد 12 ساعة (من طرحها) فقط، أصبحت على تريند الموقع في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلچيكا". وقاربت الأغنية في الوصول إلى 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، كما حققت نسبة مشاركة كبيرة عبر مواقع التواصل المختلفة.
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محمد رمضان يكشف عن موعد طرح أغنيته مع سعد لمجرد

كشف الفنان محمد رمضان عن موعد أغنيته الجديدة "إنساى" التي يغنيها مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام":" بعد يومين على قناتي الرسمية، أغنية أنساي، مع أخويا سعد لمجرد". وروج سعد لمجرد، للأغنية، ونشر صورا تجمعه بـ"رمضان" عبر صفحته على "إنستجرام"، وعلق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (أنساي).. ثقة في الله نجاح".
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