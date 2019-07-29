50 مليون مشاهدة لـ«إنساي» في 12 يوما (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

محمد رمضان وسعد لمجرد

حقق فيديو كليب أغنية "إنساي" للنجم محمد رمضان مع المطرب المغربي سعد لمجرد، نجاحا كبيرا في نحو 12 يوما فقط، حيث اقترب من حصد نحو 50 مليون مشاهدة ليتصدر بها الثنائي قائمة الأعلى مشاهدة في "يوتيوب مصر" ودول عربية أخرى. وتعد هذه الأغنية التي كتبها ولحنها سعد لمجرد وتم تصويرها في فرنسا بقيادة المخرج حسام الحسيني، التعاون الأول بين النجمين، ويغني كل منهما بلهجته، ويظهر محمد رمضان خلال الفيديو كليب كشيف في أحد مطاعم باريس مع صديقه، وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر، وتسعى حبيبته للعودة إليه بعد أن أصبح من الأثرياء، ولكنه يرفض كل المحاولات.

وكان محمد رمضان قد وجد مع لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة الماضية، من أجل تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، وسبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلّق قائلًا: "إنساي قريبا.. الأسطورة والمعلم". ويستعد محمد رمضان لإحياء حفله الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية في شهر أغسطس المقبل