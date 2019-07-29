الطريشة أولها.. تغير المناخ يهدد بظهور عقارب وأفاعٍ

حالة من القلق والخوف تنتاب سكان التجمع الخامس بعد ظهور ثعبان "الطريشة" الخطير، فمثل هذا الثعبان يظهر فى المناطق التى تتميز بارتفاع درجة الحرارة مثل مدن وقرى الصعيد

تحرير:هالة صقر ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

لا يقتصر تأثير ظاهرة المناخ على ارتفاع درجات الحرارة فقط والتهديد بحدوث فيضانات وتغير فى خريطة الزراعة، بل يؤثر أيضا على النظام البيئى، فمع الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة تظهر مجموعة من الزواحف الخطرة وهو ما يهدد حياة المواطنين، وتحذيرات العلماء من التأثير السلبى لارتفاع درجات الحرارة على البيئة لا تتوقف، خاصة أن قائمة الدول المتسببة فى ظاهرة الاحتباس الحرارى تضم 170 دولة، جميعها تعانى من انبعاث الغازات الدفيئة التى تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، وأكثر ما يقلق العلماء هو احتمالية أن ترتفع درجة حرارة الأرض إلى 2 درجة مئوية أو أكثر.

ظهور الطريشة فى التجمع تداول عدد من سكان منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة صورا لثعبان "الطريشة"، وهو من الثعابين الخطيرة التى تميل إلى العيش فى الظهير الصحراوى والأماكن التى ترتفع بها درجات الحرارة، وأرجع بعض المواطنين السبب فى ظهورها إلى التخلص من الكلاب الضالة التى كانت تتغذى عليها؛ مما أدى إلى

ظهور الطريشة فى التجمع

تداول عدد من سكان منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة صورا لثعبان "الطريشة"، وهو من الثعابين الخطيرة التى تميل إلى العيش فى الظهير الصحراوى والأماكن التى ترتفع بها درجات الحرارة، وأرجع بعض المواطنين السبب فى ظهورها إلى التخلص من الكلاب الضالة التى كانت تتغذى عليها؛ مما أدى إلى ظهورها وتهديدها لحياة المواطنين، وهو ما نفاه بعض خبراء البيئة.

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ظاهرة تغير المناخ

تسببت الثورة الصناعية التى اندلعت منذ أكثر من 150 عاما فى حبس الغازات الدفيئة، التى يطلق عليها ظاهرة الاحتباس الحرارى التى يعرفها العلماء على أنها ارتفاع فى درجة حرارة الطبقة السفلى من الغلاف الجوى تدريجيا، خلال الأعوام الماضية التى تتراوح ما بين مائة أو مائتى عام، وهو ما يشكل خطورة على العالم، بسبب انبعاث الغازات الدفيئة التى تسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدى إلى ذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه فى البحار والمحيطات.

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خطورة الظاهرة

تشكل ظاهرة الاحتباس الحرارى خطورة كبيرة على كوكب الأرض وجميع الكائنات الحية، حيث تؤدى انبعاثات الغازات الدفيئة إلى ارتفاع درجة الحرارة، والتى قذ تؤدى إلى كوارث، منها ذوبان الجليد فى القطبين وبالتالى ارتفاع منسوب البحار العالمى، وينتج عن ذلك غرق عدد من المدن الساحلية العملاقة.



وتؤكد الدراسات التى أجراها العلماء بالهيئة العالمية للتغير المناخى، أنه من المحتمل أيضا أن يحدث خلل فى فصول السنة، ما بين ارتفاع شديد فى درجات الحرارة أو هطول أمطار، مما يؤدى إلى فيضانات مدمرة ستنتج عنها كوارث تهدد الزراعة والثروة السمكية، وانقراض بعض الحيوانات بسبب الخلل فى الأنظمة البيئية.

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ارتفاع الحرارة وظهور الأفاعى

الدكتور ماهر عزيز استشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخ قال لـ"التحرير"، الثعابين ظهرت بكميات كبيرة فى المنوفية والبحيرة و6 أكتوبر، وأخيرا ظهور "الطريشة"، بالتجمع الخامس، لافتا إلى أن عالم الزواحف مرتبط بيئيا بالاتزان الحرارى، حيث تظهر بكثرة مع ارتفاع درجات الحرارة، فزيادة الحرارة عن المعدل الطبيعى سيؤدى إلى ظهور سلوك غير معتاد على الزواحف، وأول أثر لظاهرة التغيرات المناخية، الأحداث المتطرفة مثل الزيادات غير المعتادة فى درجات الحرارة، لافتا إلى أنه فى شرق آسيا كان يحدث تسونامى كل 25 عاما، أما الأن فيحدث 4 تسونامى فى العام الواحد، وهذه أحداث متطرفة بدأ يقل مدى حدوثها وبدأت تحدث فى فترات زمنية متقاربة.

وأوضح عزيز أن موجات الحرارة المرتفعة هى أحداث متطرفة لم نعتد عليها فى مصر، ومع زيادتها على فترات متقاربة فى الصيف ف ذلك يؤدى إلى ظهور الزواحف التى تشكل خطورة على حياة الإنسان، مشيرا إلى أنه قديما كانت تأتى موجة حارة واحدة فى فصل الصيف، أما الآن فمن الممكن أن تحدث 6 موجات حارة وكل موجة تستمر مدة لا تقل عن 5 أيام، وحدتها ومدتها وتكرارها أكثر.

ومن جانبه قال الدكتور على عبدالعزيز الخبير البيئى، إن "الطريشة" لن تكون الأخيرة، بل ستظهر الأفاعى والعقارب والزواحف ذات الخطورة، مع استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه لابد من الحفاظ على التوازن البيئى بقدر الإمكان لمواجهة نتائج ارتفاع درجات الحرارة، وعمل دراسة حول علاقة غياب الكلاب فى التجمع بظهور "الطريشة".