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مصطفى قمر يستعد لطرح ألبومه.. البداية بـ«س من الناس»

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
مصطفى قمر
مصطفى قمر
يستعد النجم الغائب منذ فترة مصطفى قمر، لبدء طرح أغنيات ألبومه الجديد "ضحكت ليا"، حيث يطرح الأغاني تباعًا، ويبدأ بأغنية بعنوان "س من الناس" من كلمات تامر حسين، وألحان رامى جمال، وتوزيع توما، ومن المقرر أن يتم طرحها الخميس المقبل. ويواصل حاليًا مصطفى قمر الترويج لألبومه الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن الألبوم من المقرر أن يُطرح فى شهر أغسطس المقبل. ويعد هذا الألبوم عودة قوية لمصطفى قمر خاصة بعد غيابه عن الساحة منذ 5 سنوات منذ آخر ألبوماته الذى حمل اسم «أنا مطمن» فى عام 2014.
ومن أغنيات ألبوم مصطفى قمر "ضحكت ليا":- "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما. "حبيبك اللي تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما. "باب موارب" كلمات أسامة مصطفى وألحان سامح كريم وتوزيع زووم. "نفس السيناريو" كلمات نور محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع عادل حقي. "عارف" كلمات عصام حسني وألحان
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سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة «حب حب» (فيديو)

أطلق الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب"، اليوم الإثنين، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب"، تعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والتوزيع الموسيقي لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو فهو من إخراج إسماعيل الأرباس. وقد شوق سامو زين جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال نشره غلاف الأغنية، بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ أيام، وطرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي.
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مصطفى حجاج يطرح أغنية «جرح بعد جرح» (فيديو)

طرحت شركة Nj Music Productions للمنتج ومهندس الصوت هاني محروس، مساء اليوم الإثنين، ثاني أغنيات ألبوم الفنان مصطفى حجاج "هتزهزه" والمقرر طرحها في الصيف الجاري. وحملت الأغنية اسم "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس وطبلة أحمد عيادي، وتقول كلماتها: "غلطتنا من الأساس إن إحنا ولاد ناس، عندنا مروءة يا عيني وعندنا إحساس، صدقنا الكدابين واتعشمنا في غدارين، والضربة جات من مين، جات من أعز الناس، جرح بعد جرح زادت الجراح، وآدي أحلى عمر من إيدينا راح".
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10 حفلات غنائية في أغسطس.. البداية مع مايا دياب

تشهد الفترة الحالية حالة من النشاط على مستوى الحفلات الغنائية والألبومات التي يحضر نجومها لطرحها خلال موسم الصيف، ويشهد شهر أغسطس المقبل إقامة عدد من الحفلات، إذ يحيي الفنان مدحت صالح حفلا ضمن المهرجان الصيفي بالإسكندرية، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، يوم 17 أغسطس، بينما يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي، يوم 3 أغسطس، وذلك ضمن مهرجان قرطاج الدولي فى دورته الخامسة والخمسين، ومن ثم يطير إلى اليونان للتحضير لحفله هناك، الذي سيقام يوم 14، كما يختتم الفنان صابر الرباعي حفلات مهرجان قرطاج الدولي، بحفله يوم 20 أغسطس.
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مشروع ليلى.. حملة لبنانية تدعو لمنع الفريق بالقوة

"مشروع ليلى" دائمًا ما يثير جدلا في كل أنحاء البلدان العربية، فمن القاهرة منذ سنتين حينما تم رفع علم "الرينبو" المؤيد لمجتمع الميم وحراك المثليين، وعلى أثر ذلك مُنعت الفرقة من دخول الأراضي المصرية بشكل نهائي، وتم منعها أيضًا من إقامة أي حفلات في الأردن وتونس، مرورًا بفعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في العاصمة المغربية الرباط للمرة الأولى، حيث تكررت نفس الفعلة مما أثار انتقادات واسعة، وصولًا إلى استنكارات شديدة اللهجة من قِبل رواد سعوديين مؤخرًا حينما ترددت أنباء عن مشاركة الفرقة بحفل غنائي بالمملكة ضمن فعاليات موسم جدة.
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محمد منير يطرح برومو أغنية «مهموم» (فيديو)

نشرت قناة المطرب محمد منير، على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، برومو أغنية "مهموم"، اليوم السبت، والتي ستصدر خلال الفترة المقبلة. ويتعاون "الكينج" في الأغنية الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة، والملحن وليد سعد والموزع أحمد إبراهيم، وكان شارك مع جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة له مكتوبا عليها: "مهموم"، فى إشارة لاسم أغنيته الجديدة، وكتب: "قريبًا". ويستعد منير لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون فى الأردن.
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عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد ابنته «جانا» (صورة)

احتفل الميجا ستار عمرو دياب، بعيد ميلاد ابنته "جانا" الثامن عشر، ونشر الهضبة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه بابنته، ظهرا فيها وهما يرتديان اللون الأسود، معلّقًا بالإنجليزية: "عيد ميلاد سعيد لجميلتي جانا، أنا أحبك". "جانا" هي آخر أبناء الهضبة، وهي من مواليد 2001 بالقاهرة، وغادرتها في عمر عشر سنوات، وتحاول أن تقدم لنفسها شكلًا مختلفًا عن أشقائها، وهو ما يظهر في "البيزنس" الذى أسسته بإنشاء صفحة لها بموقع "دي بوب"، تبيع من خلالها بعض ملابسها من أجل إثبات ذاتها.
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

الصدفة تجمع عمرو دياب ونجيب ساويرس (صورة)

التقى رجل الأعمال نجيب ساويرس، بالفنان عمرو دياب، أثناء مروره في أحد الشوارع صدفة، ونشر ساويرس صورة تجمعه بالهضبة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ‏وعلق عليها قائلًا: "اتقابلنا صدفة في الشارع الجدع يحزر فين؟"، وتلقى "ساويرس" العديد من ردود الفعل حول الصورة، وسط تساؤلات حول مكان اللقاء، وقال أحد المعلقين: "دا ايه الشارع الجميل اللى المليونيرات بيتقابلوا فيه صدفة دا؟"، وآخر: "صدفة في الشارع! ده في باريس ولا لندن ولا برشلونة ولا إيه! مهو مش صدفة في الزمالك".
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