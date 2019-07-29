مصطفى قمر يستعد لطرح ألبومه.. البداية بـ«س من الناس»

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

مصطفى قمر

يستعد النجم الغائب منذ فترة مصطفى قمر، لبدء طرح أغنيات ألبومه الجديد "ضحكت ليا"، حيث يطرح الأغاني تباعًا، ويبدأ بأغنية بعنوان "س من الناس" من كلمات تامر حسين، وألحان رامى جمال، وتوزيع توما، ومن المقرر أن يتم طرحها الخميس المقبل. ويواصل حاليًا مصطفى قمر الترويج لألبومه الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن الألبوم من المقرر أن يُطرح فى شهر أغسطس المقبل. ويعد هذا الألبوم عودة قوية لمصطفى قمر خاصة بعد غيابه عن الساحة منذ 5 سنوات منذ آخر ألبوماته الذى حمل اسم «أنا مطمن» فى عام 2014.

ومن أغنيات ألبوم مصطفى قمر "ضحكت ليا":- "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما. "حبيبك اللي تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما. "باب موارب" كلمات أسامة مصطفى وألحان سامح كريم وتوزيع زووم. "نفس السيناريو" كلمات نور محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع عادل حقي. "عارف" كلمات عصام حسني وألحان