لماذا غاب الزعيم عن عزاء الفيشاوي وودع هؤلاء؟

غاب الزعيم عادل إمام عن عزاء الفنان فاروق الفيشاوي، وأيضا عن عزاء والدة الفنانة يسرا؛ ما أثار حفيظة الجمهور الذي أخذ يتساءل عن سبب الغياب، هل منعه أمر ما؟
لم يكن الزعيم عادل إمام من الحاضرين في عزاء الراحل فاروق الفيشاوي، أمس الأحد، وسط حيرة وتساؤل الكثيرين عن سبب غيابه، خاصة أنه كان من المتوقع أن يكون من أول المعزين، حيث إن الثنائي تجمعهما صداقة قوية، وكان كل منهما وجه خير على الآخر في مسيرتهما الفنية، بداية من «غاوي مشاكل» فى الثمانينات، ثم فيلم «المشبوه» الذي كان سببًا فى انطلاق الفيشاوي بالسينما، حتى أصبح فى فترة قصيرة من نجوم الصف الأول، وأخيرا مع «حنفى الأبهة» الذى حقق نجاحا كبيرًا فى صالات العرض، كما ظهر الفيشاوي معه كضيف شرف فى مسلسله الأخير «عوالم خفية» الذى عرض فى رمضان 2017.
واللافت للنظر أيضا هو عدم حضور الفنان عادل إمام عزاء والدة الفنانة يسرا، الذي أقيم قبل أيام، رغم عشرة العمر التي تجمعهما، فقد عمل الثنائي معًا الكثير من الأفلام السينمائية الناجحة.
لكن لا يعني ما سبق أن الزعيم لا يفضل أن يحضر مثل تلك المناسبات، إذ حرص على حضور عزاء عدد من أصدقائه الفنانين الذين رحلوا
واللافت للنظر أيضا هو عدم حضور الفنان عادل إمام عزاء والدة الفنانة يسرا، الذي أقيم قبل أيام، رغم عشرة العمر التي تجمعهما، فقد عمل الثنائي معًا الكثير من الأفلام السينمائية الناجحة.
لكن لا يعني ما سبق أن الزعيم لا يفضل أن يحضر مثل تلك المناسبات، إذ حرص على حضور عزاء عدد من أصدقائه الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا مؤخرا.
1- عزاء عزت أبو عوف
توفى الفنان عزت أبو عوف مطلع الشهر الجاري، بعد تدهور حالته الصحية إثر وعكة صحية شديدة، ليرحل عن عمر يناهز 71 عاما، وكان الفنان عادل إمام من أول الحاضرين فى عزائه، حيث ظهر حرصه على تقديم واجب العزاء ومواساة شقيقة "أبو عوف"، وبحضور «الزعيم» العزاء، نفى بذلك كل الشائعات التي كانت تتحدث عن تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية، وأنها أحد الأسباب فى عدم مشاركته فى سباق رمضان المنقضى لعام 2019، وتوقف مسلسله «فالنتينو» الذي كان من المفترض أن يتم تصويره خلال الشهر الجارى، ولكن المخرج رامى إمام، فضل تأجيله للشتاء.
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2- عزاء أحمد راتب
كما تغيب الفنان عادل إمام عن عزاء صديقه فاروق الفيشاوي، تغيب أيضا عن عزاء الفنان محمود الجندي، وفسر البعض أن سبب عدم حضوره هو الخلافات التي حدثت بينهما، والتى سبق أن تحدث عنها الراحل، ولكن حرص «الزعيم» على حضور عزاء الفنان أحمد راتب الذى توفى فى ديسمبر 2016، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، ليرحل عن عمر يناهز 67 عاما، وكان عادل إمام من أول الحاضرين فى العزاء خاصة أنه قد جمعهما عدد من الأفلام الناجحة أبرزها «بخيت وعديلة»، كما سجل عادل إمام حينها مع القنوات الحاضرة فى العزاء، وأخذ يرثي الراحل بكلمات مؤثرة.
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3- عزاء محمود عبدالعزيز
فيما حرص الزعيم عادل إمام على حضور عزاء الراحل محمود عبدالعزيز، الذى توفى فى (12 نوفمبر 2016) بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما، وفور حضوره تجمهرت حوله القنوات الفضائية والمصورون الصحفيون، في محاولة لالتقاط صور له، خاصة أن ظهوره نادر، وسجلت عدد من القنوات وقتها كلماته التي نعى بها «الساحر»، وكانت تجمع الثنائي صداقة طويلة رغم الخلافات الكثيرة التي وقعت بينهما، وعملا معًا فى فيلم «عيب يا لولو يا لولو عيب» إخراج سيد طنطاوى، الذى عرض فى نهاية السبعينات.
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4- عزاء سعيد صالح
كان لابد من تواجد عادل إمام فى عزاء صديقه ورفيق دربه الراحل سعيد صالح، الذي توفي فى أغسطس 2014، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، وتقدم «الزعيم» صفوف المعزين في محاولة لمواساة عائلته ونفسه فى نفس الوقت، حيث كان معروفا داخل الوسط الفني مدى علاقة الترابط التي جمعت بين الثنائي، التى لم تؤثر عليها الخلافات والأزمات التي كانت تقع بينهما، ومن أبرز أعمالهما: «زهايمر، أمير الظلام، الواد محروس بتاع الوزير، بخيت وعديلة، أنا اللى قتلت الحنش، سلام يا صاحبي، على باب الوزير».
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5- عزاء نور الشريف
وكان عادل إمام فى أول صفوف المصلين بجنازة الراحل نور الشريف، الذى توفى (11 أغسطس 2015) بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 69 عاما، كما حرص «الزعيم» أيضا على تقديم واجب العزاء إلى عائلته خلال العزاء، ورغم أن الثنائي حققا نجاحا كبيرا خلال مشوارهما الفني، إلا أنهما لما يجتمعا معًا إلا فى عمل واحد وهو فيلم «عمارة يعقوبيان».
دائما ما يهتم الجمهور بأخبار الفنانين ونجمهم المفضل، ويحرصون على معرفة الكثير من تعاملاته فى الحياة بعيدا عن الكاميرا، وربما هذا سبب فضولهم فى متابعة صور العزاء، ليشاهدوا من حرص على الحضور ومن غاب، ويتساءلوا عن السبب، خاصة أن كان الغياب من صديق مقرب من المتوفى.