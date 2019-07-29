لماذا غاب الزعيم عن عزاء الفيشاوي وودع هؤلاء؟

غاب الزعيم عادل إمام عن عزاء الفنان فاروق الفيشاوي، وأيضا عن عزاء والدة الفنانة يسرا؛ ما أثار حفيظة الجمهور الذي أخذ يتساءل عن سبب الغياب، هل منعه أمر ما؟

تحرير:ريهام عبدالوهاب ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

الزعيم عادل إمام

لم يكن الزعيم عادل إمام من الحاضرين في عزاء الراحل فاروق الفيشاوي، أمس الأحد، وسط حيرة وتساؤل الكثيرين عن سبب غيابه، خاصة أنه كان من المتوقع أن يكون من أول المعزين، حيث إن الثنائي تجمعهما صداقة قوية، وكان كل منهما وجه خير على الآخر في مسيرتهما الفنية، بداية من «غاوي مشاكل» فى الثمانينات، ثم فيلم «المشبوه» الذي كان سببًا فى انطلاق الفيشاوي بالسينما، حتى أصبح فى فترة قصيرة من نجوم الصف الأول، وأخيرا مع «حنفى الأبهة» الذى حقق نجاحا كبيرًا فى صالات العرض، كما ظهر الفيشاوي معه كضيف شرف فى مسلسله الأخير «عوالم خفية» الذى عرض فى رمضان 2017.

واللافت للنظر أيضا هو عدم حضور الفنان عادل إمام عزاء والدة الفنانة يسرا، الذي أقيم قبل أيام، رغم عشرة العمر التي تجمعهما، فقد عمل الثنائي معًا الكثير من الأفلام السينمائية الناجحة. لكن لا يعني ما سبق أن الزعيم لا يفضل أن يحضر مثل تلك المناسبات، إذ حرص على حضور عزاء عدد من أصدقائه الفنانين الذين رحلوا