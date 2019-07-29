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لماذا غاب الزعيم عن عزاء الفيشاوي وودع هؤلاء؟

غاب الزعيم عادل إمام عن عزاء الفنان فاروق الفيشاوي، وأيضا عن عزاء والدة الفنانة يسرا؛ ما أثار حفيظة الجمهور الذي أخذ يتساءل عن سبب الغياب، هل منعه أمر ما؟
تحرير:ريهام عبدالوهاب ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
الزعيم عادل إمام
الزعيم عادل إمام
لم يكن الزعيم عادل إمام من الحاضرين في عزاء الراحل فاروق الفيشاوي، أمس الأحد، وسط حيرة وتساؤل الكثيرين عن سبب غيابه، خاصة أنه كان من المتوقع أن يكون من أول المعزين، حيث إن الثنائي تجمعهما صداقة قوية، وكان كل منهما وجه خير على الآخر في مسيرتهما الفنية، بداية من «غاوي مشاكل» فى الثمانينات، ثم فيلم «المشبوه» الذي كان سببًا فى انطلاق الفيشاوي بالسينما، حتى أصبح فى فترة قصيرة من نجوم الصف الأول، وأخيرا مع «حنفى الأبهة» الذى حقق نجاحا كبيرًا فى صالات العرض، كما ظهر الفيشاوي معه كضيف شرف فى مسلسله الأخير «عوالم خفية» الذى عرض فى رمضان 2017.
واللافت للنظر أيضا هو عدم حضور الفنان عادل إمام عزاء والدة الفنانة يسرا، الذي أقيم قبل أيام، رغم عشرة العمر التي تجمعهما، فقد عمل الثنائي معًا الكثير من الأفلام السينمائية الناجحة. لكن لا يعني ما سبق أن الزعيم لا يفضل أن يحضر مثل تلك المناسبات، إذ حرص على حضور عزاء عدد من أصدقائه الفنانين الذين رحلوا
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ولاد-رزق

أحمد الفيشاوي يروج لـ«ولاد رزق» وينشر البوستر الرسمي

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم "ولاد رزق 2"، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". يشارك في بطولة "ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض" كل من "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين"، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركتي "سينرجي فيلمز"، والطاهر ميديا برودكشن.
مى نور الشريف وبوسي

حقيقة إساءة مي نور الشريف لفاروق الفيشاوي

أثير جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور من محادثة تنسب للفنانة مي نور الشريف مع أحد الأصدقاء، تسيء خلالها للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قالت خلالها إنها حضرت العزاء وقالت عنه: "بلا واجب بلا زفت دا مشوار كئيب بلا قرف، ده كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه"، الأمر الذي أثار انتقادات كثيرة ضدها. وسرعان ما خرجت ابنة الراحل الكبير عن صمتها لتنفى عنها تهمة الإساءة للفيشاوي، وأكدت من خلال فيديو نشرته عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» أنها لم تقل ذلك.
the lion king

Lion King يتصدر سينما أمريكا.. ويقترب من المليار

احتفظ فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك- The Lion King" بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني محققا 75.5 مليون دولار. وبلغت إيراداته 962.6 مليون دولار عالميًا، جمع منها الفيلم 350.7 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، وفقا لـ"Box office Mojo". الفيلم بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو، وهو ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم "علاء الدين"، وقد حقق نجاحا كبيرا، ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة.
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ريهام -سعيد (2)

ريهام سعيد توجه رسالة للمخرجين والمنتجين: خسارة أوي

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة مجمعة لعدد من الفنانين الراحلين، ومنهم أحمد زكي ونور الشريف، ومحمود الجندي، وعزت أبو عوف، ومحمود عبد ‏العزيز، وكتبت: "أول مرة أحس إني خايفة، خايفة ما اتفرجش على فيلم وأسقف بعد ما يخلص، خايفة مفيش مشهد أحس إني شبعت بعد ‏ما أشوفه، خسارة أوي، خسارة نور الشريف، فاروق الفيشاوي، محمود الجندي، أحمد زكي، محمود عبد العزيز، مع احترامي للفنانين الموجودين ‏الناس دي مش هتتكرر".‏
محمود-عبد-العزيز (2)

سر ظهور صور محمود عبد العزيز في شوارع الإسكندرية

زينّت محافظة الإسكندرية، شوارع المدينة بصورة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها المحافظة تحت عنوان "إسكندرية تستاهل.. شخصيات سكندرية"، وذلك ضمن احتفالاتها بعيدها القومي يوم 26 يوليو الجاري. من جانبها، علقت الإعلامية بوسي شلبي، أرملة الساحر الراحل عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على هذه المبادرة كاتبة: "العيد القومي في الإسكندرية، ترفع صور ابن الإسكندرية الغالي، شكرًا محافظ الإسكندرية، وأهل الإسكندرية الغاليين".
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بعد 11 عاما.. عادل إمام يقدم فيلما جديدا مع ابنه

يستعد الزعيم عادل إمام، لتقديم فيلم مع ابنه محمد، يدور في إطار كوميدي لايت، وهو من تأليف الكاتب محمد صلاح العزب. الفيلم يحمل اسما مبدئيا وهو "الواد وأبوه"، ومازال الزعيم يبحث عن اسم آخر يحمل طابعًا كوميديا "خفيفًا"، ومن المنتظر أن يشهد الفيلم مشاركة واسعة من النجمات، اللاتي سيقفن كضيوف شرف أمام عادل أمام وابنه، كما أن الفيلم سيكون من إخراج رامي إمام. ومن المقرر أن يضع صناع العمل خطة جدول لتصويره بعد الانتهاء من التعاقدات، حيث سينطلق التصوير من الجونة؛ لأن الأحداث أغلبها تدور هناك.
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مشاهد من عزاء عزت أبو عوف.. توزيع سبح ومصاحف

حرص نجوم الفن على الحضور مبكرًا في عزاء الفنان القدير عزت أبو عوف، المنعقد في مسجد الشرطة في الشيخ زايد، مساء اليوم الثلاثاء، وكان على رأس هؤلاء كل من عادل إمام وعبدالرحمن أبو زهرة، وريهام عبدالغفور وعاطف عوض ومحمود قابيل وأنوشكا وإيهاب فهمي وإيمي سالم وعمرو عبدالعزيز وأحمد بدير، إضافة إلى مصفف الشعر محمد الصغير. ولم تكن تلك الملاحظة الوحيدة التي لفتت انتباه المعزين، بل كان هناك العديد من المشاهد في عزاء النجم الكبير، والتي عكست محبة الناس له، ونرصدها في تلك النقاط:
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