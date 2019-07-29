لماذا ترك رئيس الاستخبارات الأمريكية منصبه؟

غادر دان كوتس رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية منصبه، بعد سلسلة من الخلافات السياسية مع الرئيس دونالد ترامب، التي جعلت الأول يشعر بتهميش كبير

تحرير:محمود نبيل ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

دان كوتس

لم تعرف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترات طويلة من الاستقرار على مدى أكثر من عامين ونصف على الوجود في البيت الأبيض، حيث كانت الاستقالات موجودة بصفة دائمة على مكتب الرئيس الأمريكي خلال تلك الفترة التي قضاها على رأس قيادة البلاد سياسيًا. كان دان كوتس، وهو المسؤول الأول عن كل أجهزة الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة، صاحب أحدث طلب للاستقالة خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أنه أحد أكثر مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين دخلوا في صدامات سياسية عنيفة مع الرئيس الأمريكي.

وأصبح مدير المخابرات الوطنية الأمريكية أحدث شخصية رفيعة المستوى تترك إدارة ترامب، حيث كشف الرئيس الأمريكي عبر تغريدة على موقع تويتر، أن كوتس طلب ترك منصبه في منتصف أغسطس، مشيرًا إلى أنه سيرشح جون راتكليف عضو الكونجرس عن تكساس ليأخذ مكانه، وذلك حسبما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". ترامب يصطدم