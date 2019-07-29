لماذا ترك رئيس الاستخبارات الأمريكية منصبه؟

غادر دان كوتس رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية منصبه، بعد سلسلة من الخلافات السياسية مع الرئيس دونالد ترامب، التي جعلت الأول يشعر بتهميش كبير
لم تعرف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترات طويلة من الاستقرار على مدى أكثر من عامين ونصف على الوجود في البيت الأبيض، حيث كانت الاستقالات موجودة بصفة دائمة على مكتب الرئيس الأمريكي خلال تلك الفترة التي قضاها على رأس قيادة البلاد سياسيًا.
كان دان كوتس، وهو المسؤول الأول عن كل أجهزة الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة، صاحب أحدث طلب للاستقالة خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أنه أحد أكثر مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين دخلوا في صدامات سياسية عنيفة مع الرئيس الأمريكي.
وأصبح مدير المخابرات الوطنية الأمريكية أحدث شخصية رفيعة المستوى تترك إدارة ترامب، حيث كشف الرئيس الأمريكي عبر تغريدة على موقع تويتر، أن كوتس طلب ترك منصبه في منتصف أغسطس، مشيرًا إلى أنه سيرشح جون راتكليف عضو الكونجرس عن تكساس ليأخذ مكانه، وذلك حسبما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ترامب يصطدم
وأصبح مدير المخابرات الوطنية الأمريكية أحدث شخصية رفيعة المستوى تترك إدارة ترامب، حيث كشف الرئيس الأمريكي عبر تغريدة على موقع تويتر، أن كوتس طلب ترك منصبه في منتصف أغسطس، مشيرًا إلى أنه سيرشح جون راتكليف عضو الكونجرس عن تكساس ليأخذ مكانه، وذلك حسبما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وقال ترامب إن "راتكليف سيقود الاستخبارات الأمريكية، وسيلهم العظمة لبلاده"، في إشارة إلى الخلافات التي ظلت لفترات طويلة بين ترامب وكوتس حول الملفات الأمنية والسياسية.
وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن كوتس وترامب كانا في كثير من الأحيان على خلاف حول ملفات السياسة الخارجية، وبالأخص ما تعلق منها بروسيا وكوريا الشمالية.
كمدير للمخابرات الوطنية الأمريكية، كان دور كوتس هو الإشراف على جميع وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة، والتي يصل عددها إلى 17 جهازا، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية والوكالة الوطنية للأمن، لكن طوال فترة رئاسته، تعارضت تقديرات كوتس للملفات السياسية الخارجية بشكل مستمر مع توجهات الرئيس، والذي كان ينتقد وكالات الاستخبارات.
وفي يناير الماضي، وصف ترامب رؤساء مخابراته بالسلبية والسذاجة في تقييمهم للتهديد الذي تشكله إيران، حيث كان للعديد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية آراء مختلفة حول التعامل مع إيران، منهم وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس ووزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون.
ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين
وخلال خطاب استقالته إلى الرئيس، قال كوتس إن مجتمع الاستخبارات الأمريكي أصبح "أقوى من أي وقت مضى" خلال فترة ولايته التي امتدت عامين ونصف العام.
وقال خلال الخطاب: "نتيجة لذلك، أعتقد الآن أن الوقت قد حان لي للانتقال إلى الفصل التالي من حياتي"، مشيرًا إلى أن فكرة ترك الإدارة الأمريكية ليست حديثة وتمت مناقشتها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكشف كوتس عن محاولات الرئيس الأمريكي الإبقاء عليه في منصبه، حيث كشف كوتس أن الرئيس طلب منه في فبراير الماضي البقاء في المنصب، لكن خلافاتهما بشأن السياسة الخارجية بدت غير قابلة للحل في بعض الأحيان.
على وجه الخصوص، كانت بداية الخلافات مع ظهور تقارير التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، ثم امتدت لتشمل عددا من الملفات مثل الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، بالإضافة إلى محاولات ترامب للتقارب مع كوريا الشمالية.
ونقلاً عن مسؤول مخابرات كبير سابق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن كوتس تيقن من ضرورة مغادرته منصبه، نظرًا إلى علاقته المضطربة مع ترامب.
إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر
وبشكل عام، وضح أن كوتس كان يعاني من تهميش كبير في الإدارة الأمريكية، خاصة أن ترامب لم يكشف له عن العديد من التفاصيل الخاصة بتلك الملفات، أبرزها ما دار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة هلسنكي العام الماضي.