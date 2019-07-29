رياضة

وكيل أعمال بيل يواصل الحرب الكلامية مع زيدان

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
قال جوناثان بارنيت، وكيل أعمال جاريث بيل، إن النجم الويلزي لن تجمعه أي علاقة بالمدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان من جديد، وقال بارنيت في هذا الشأن بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الأمر بسيط للغاية، زيدان لا يحب بيل، ولا توجد أي علاقة بينهما في الوقت الحالي، ولم يسبق أن كانت هناك علاقة طيبة بينهما من قبل"، وتأتي تلك التصريحات لتزيد من حدة التوتر بين بيل وزيدان، بعدما انتقد بارنيت المدرب الفرنسي لعدم احترام بيل بعدما طالب المدرب الفرنسي بضرورة سرعة رحيل النجم الويلزي عن صفوف الفريق الملكي.
وسبق أن صرح بارنيت عن المدرب الفرنسي: "تصريحات زيدان عار على كرة القدم، لم يظهر أي احترام للاعب قدم الكثير من أجل ريال مدريد". وفي شهر مايو الماضي قال بارنيت عن المدرب الفرنسي: "لست متأكدا من رغبة زيدان في بقاء بيل، ولكن في الوقت الحالي يرغب جاريث في الاستمرار مع ريال مدريد". وتابع بارنيت: "يملك جاريث
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
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وكيل جاريث بيل ينتقد زيدان ويكشف سبب الأزمة

وجه جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، انتقادات حادة إلى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي، حيث قال بارنيت، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الأمر بسيط، زيدان لا يُحب جاريث بيل، لا توجد أي علاقة بينهما، ولم تكن هناك علاقة على الإطلاق" وتأتي تلك التصريحات للتأكيد على العلاقة السيئة بين زيدان وجاريث بيل منذ تولي المدرب الفرنسي تدريب الفريق الملكي، حيث ألمح زيدان أكثر من مرة إلى عدم حاجته لوجود بيل في الفريق.
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بيل يقترب من الرحيل إلى الدوري الصيني

بات النجم الويلزي جاريث بيل قريبًا للغاية من الانتقال المفاجئ إلى الدوري الصيني، ودخل النجم الويلزي في محادثات مغلقة مع فريق جيانجسو سونينج الصيني على مدى الـ24 ساعة الماضية، تمهيدًا لصفقة ستمنح النجم الويلزي أجرا أسبوعيا يصل إلى مليون جنيه إسترليني، ويأمل النادي الصيني في إتمام الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيغلق سوق الانتقالات في الصين مساء يوم الأبعاء المقبل، ويبحث النادي الصيني عن تقديم عقد لبيل البالغ من العمر 30 عامًا يمتد لثلاث سنوات مقابل حصوله على 150 مليون جنيه إسترليني، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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زيدان: مشاركة بيل أمام أرسنال لا تعني بقاءه

قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إن لاعبه جاريث بيل أراد المشاركة في فوز الفريق الملكي وديًا على أرسنال، إلا أن تلك المشاركة لن تغير أي شيء في مستقبله مع الفريق، وسجل بيل الهدف الأول لريال مدريد، وأخرج كرة من على خط المرمى وأهدر ركلة جزاء في ركلات الترجيح، وقبل تلك المباراة بـ48 ساعة، أكد زيدان أن مستقبل بيل مع ريال مدريد انتهى، وأنه من الأفضل له الرحيل بأسرع وقت ممكن، وعن مباراة أرسنال قال زيدان: "جاريث قدم مباراة جيدة ولعب بصورة مميزة، أنا سعيد من أجله".
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هل أهان زيدان جاريث بيل؟.. مدرب الريال يجيب

قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه لم يقصد التقليل من احترامه للويلزي جاريث بيل، نجم الفريق الملكي، خلال تصريحاته عن رحيله عقب مواجهة بايرن ميونخ الودية الأخيرة. وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الميرينجي وآرسنال الودية، قال مدرب ريال مدريد: "في بعض الأحيان لغتي الإسبانية لا تكون واضحة، لكنني سأكون واضحا للغاية.. أنا لم أقلل من احترام أي شخص، وخاصةً لو كان لاعبًا، فأنا دائمًا معهم، والنادي كان يعمل على خروج جاريث بيل".
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