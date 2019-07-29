وكيل أعمال بيل يواصل الحرب الكلامية مع زيدان

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

زين الدين زيدان

قال جوناثان بارنيت، وكيل أعمال جاريث بيل، إن النجم الويلزي لن تجمعه أي علاقة بالمدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان من جديد، وقال بارنيت في هذا الشأن بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الأمر بسيط للغاية، زيدان لا يحب بيل، ولا توجد أي علاقة بينهما في الوقت الحالي، ولم يسبق أن كانت هناك علاقة طيبة بينهما من قبل"، وتأتي تلك التصريحات لتزيد من حدة التوتر بين بيل وزيدان، بعدما انتقد بارنيت المدرب الفرنسي لعدم احترام بيل بعدما طالب المدرب الفرنسي بضرورة سرعة رحيل النجم الويلزي عن صفوف الفريق الملكي.

وسبق أن صرح بارنيت عن المدرب الفرنسي: "تصريحات زيدان عار على كرة القدم، لم يظهر أي احترام للاعب قدم الكثير من أجل ريال مدريد". وفي شهر مايو الماضي قال بارنيت عن المدرب الفرنسي: "لست متأكدا من رغبة زيدان في بقاء بيل، ولكن في الوقت الحالي يرغب جاريث في الاستمرار مع ريال مدريد". وتابع بارنيت: "يملك جاريث

وسبق أن صرح بارنيت عن المدرب الفرنسي: "تصريحات زيدان عار على كرة القدم، لم يظهر أي احترام للاعب قدم الكثير من أجل ريال مدريد".



وفي شهر مايو الماضي قال بارنيت عن المدرب الفرنسي: "لست متأكدا من رغبة زيدان في بقاء بيل، ولكن في الوقت الحالي يرغب جاريث في الاستمرار مع ريال مدريد".



وتابع بارنيت: "يملك جاريث عقدا ممتدا مع ريال مدريد، وسيكون سعيدا إذا بقى حتى نهايته في عام 2022، وبالنسبة لي، يعد بيل واحدا من أفضل 3 أو 4 لاعبين في العالم".



وواصل بارنيت: "الأمر يتعلق بالآراء، وأنا لست هنا لانتقاد رأي زيدان".



يذكر أن زيدان سيجري أول مؤتمر صحفي بعد أيام، ومن ثم فلن يتمكن من الرد على تصريحات بارنيت سريعا، ويبدو أن تلك الحرب الكلامية لن تنتهي قريبا.