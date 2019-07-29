بريطانيا تحسم عرض تبادل الناقلات مع إيران

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

وزير الخارجية البريطاني

أكد وزير الخارجية البريطاني الجديد، دومينيك راب، أنه لن يكون هناك تبادل للناقلات المحتجزة مع إيران، في أحدث تصريح بشأن التوتر المتزايد بين الدولتين مؤخرا، لافتًا إلى أن واشنطن تدعم مبادرة لأمن الخليج يقودها الاتحاد الأوروبي. ويأتي تصريح الوزير البريطاني، بعدما تحدثت مصادر لشبكة «سكاي نيوز» عن نية لندن إرسال مزيد من القوات إلى الخليج، حيث ستتمركز في البحرين، ضمن الجهود البريطانية لتأمين الملاحة البحرية التي تهددها اعتداءات إيران خلال الفترة الماضية.

وطالب راب، بالإفراج عن السفينة التي ترفع العلم البريطاني ولن يكون هناك تبادل لناقلات، حيث تسعى بريطانيا إلى تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الإبحار عبر مضيق هرمز بعد احتجاز إيران للناقلة والذي وصفته لندن بأنه عمل من قبيل قرصنة الدولة. وكانت إيران أعلنت قبل أيام أن الحرس الثوري احتجز