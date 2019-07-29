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بلاك تيما يحتفل بعيد ميلاده الـ15.. حفل وأغنية وفيلم

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
بلاك تيما
بلاك تيما
يحتفل فريق "بلاك تيما"، في شهر أغسطس المقبل، بعيد ميلاده الـ15، إذ تأسس الفريق عام 2004، ويتكون من 3 مطربين، هم أمير صلاح الدين، وأحمد بحر، ومحمد عبده. وأصبح الفريق خلال هذه السنوات واحدا من أشهر الفرق الغنائية في مصر، متميزا بتقديم ألحان جديدة، تمزج بين الموسيقى الغربية المتمثلة في "البوب" و"هيب هوب" و"الروك"، بالإضافة إلى التوزيعات الموسيقية الشرقية. واحتفالا بذلك، يحيي الفريق حفلا يوم الأربعاء، 14 أغسطس، على مسرح قاعة "الحكمة"، في ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، ليقدم مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه، ومنها "بحار، وينك، يالا، وإنسان".
وأعلن الفريق، في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، عن تحضيره أغنية جديدة "سينجل"، سيتم طرحها في النصف الثاني من شهر أغسطس، ضمن ميني ألبوم جديد يعمل الفريق عليه في الفترة الحالية. كما كشف الفريق عن وجود مشروع لأغنية جديدة تجمع "بلاك تيما" مع الفنانة نشوى مصطفى، بعد نجاحها في تقديم أغنية "أحسن واحد في الكون"
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سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة «حب حب» (فيديو)

أطلق الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب"، اليوم الإثنين، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب"، تعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والتوزيع الموسيقي لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو فهو من إخراج إسماعيل الأرباس. وقد شوق سامو زين جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال نشره غلاف الأغنية، بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ أيام، وطرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي.
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مصطفى حجاج يطرح أغنية «جرح بعد جرح» (فيديو)

طرحت شركة Nj Music Productions للمنتج ومهندس الصوت هاني محروس، مساء اليوم الإثنين، ثاني أغنيات ألبوم الفنان مصطفى حجاج "هتزهزه" والمقرر طرحها في الصيف الجاري. وحملت الأغنية اسم "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس وطبلة أحمد عيادي، وتقول كلماتها: "غلطتنا من الأساس إن إحنا ولاد ناس، عندنا مروءة يا عيني وعندنا إحساس، صدقنا الكدابين واتعشمنا في غدارين، والضربة جات من مين، جات من أعز الناس، جرح بعد جرح زادت الجراح، وآدي أحلى عمر من إيدينا راح".
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10 حفلات غنائية في أغسطس.. البداية مع مايا دياب

تشهد الفترة الحالية حالة من النشاط على مستوى الحفلات الغنائية والألبومات التي يحضر نجومها لطرحها خلال موسم الصيف، ويشهد شهر أغسطس المقبل إقامة عدد من الحفلات، إذ يحيي الفنان مدحت صالح حفلا ضمن المهرجان الصيفي بالإسكندرية، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، يوم 17 أغسطس، بينما يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي، يوم 3 أغسطس، وذلك ضمن مهرجان قرطاج الدولي فى دورته الخامسة والخمسين، ومن ثم يطير إلى اليونان للتحضير لحفله هناك، الذي سيقام يوم 14، كما يختتم الفنان صابر الرباعي حفلات مهرجان قرطاج الدولي، بحفله يوم 20 أغسطس.
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نشوى مصطفى: مابقاش بيجيلى شغل.. وأجهز لأغنية جديدة

نجاح كبير حققته الممثلة نشوى مصطفى والتى غابت عنها الأضواء منذ سنوات، والمفاجأة هذه المرة أن هذا النجاح ليس له علاقة بمهنتها الأساسية كممثلة كما اعتادت فى سنوات تألقها وانتشارها، ولكن جاءها النجاح من حيث لا تحتسب، فسرعان ما وجدت نفسها "التريند" رقم 1 فى مصر بالأيام الأخيرة، لمجرد تقديمها أغنية لابنها فى حفل زفافه، فالأغنية كما تصفها "تافهة" وكانت على سبيل الهزار والاحتفال بليلة العمر لابنها وعروسه. استيقظت نشوى صباح يوم الزفاف على مكالمة من الشاب الذى أعد معها الأغنية، يخبرها أن جمهور السوشيال ميديا يتداول أغنيتها، وأنها أصبحت "نمبر وان".
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نشوى مصطفى: عملت الأغنية عشان الفلوس خلصت

حلت الفنانة نشوى مصطفى، أمس الاثنين، ضيفة على برنامج «كل يوم» المذاع عبر قناة ON E مع الإعلامي وائل الإبراشي، للحديث عن الأغنية الأخيرة التي قامت بغنائها فى فرح ابنها عبد الرحمن، والتي حققت نسبة مشاهدة مرتفعة، وأصبحت «تريند» رقم واحد فى مصر والوطن العربي، وتحدثت «نشوى» بتلقائية شديدة عن الضجة التي صاحبت انتشار الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعن عدم استيعابها فكرة «التريند»، كيف أصبحت في يوم وليلة منافسة قوية للفنان محمد رمضان، الذى دائما ما يحتل بأغانيه «تريند» موقع «يويتيوب»، وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالي:
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شاهد.. نشوى مصطفى تهدد زوجة ابنها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنية قدمتها الفنانة نشوى مصطفى في حفل زفاف ابنها عبدالرحمن وعروسه، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي. الأغنية التي اتسمت بالطابع الكوميدي، كانت عبارة عن "تهديدات" وجهتها الحماة، نشوى مصطفى، إلى زوجة ابنها، منة، فتقول: "خدي مني نصيحة صريحة، اسمعي كلامي أنا هبقى ماما التانية.. منة منة ريحي باله.. منة منة ربي عياله"، وسط تفاعل الحضور الكبير مع الأغنية، كما أنها اقتربت من حاجز المليون مشاهدة، على إحدى قنوات موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وذلك في أقل من يوم منذ نشرها.
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نشوى مصطفى تتعرض للسرقة: أستاذ حرامي ربنا ينتقم منك

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن تعرضها للسرقة بعدما تم تكسير زجاج سيارتها وسرقة كل محتوياتها، لافتة إلى أن أكثر ما أزعجها أنه تمت سرقة "اللاب توب" الخاص بابنها وحقيبة ملابسه و"بدلة فرحه". وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إزاز العربية اتكسر وكل اللي فيها اتسرق. أكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابني وشنطة هدومه وبدلة فرحه، سبحان الله وأنا طالعة البيت كنت عايزة أفضي العربية وأجلت لما أرجع من مشوار فى مدينة نصر، إلى الأستاذ الحرامي: ربنا ينتقم منك.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله".
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