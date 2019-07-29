بلاك تيما يحتفل بعيد ميلاده الـ15.. حفل وأغنية وفيلم

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

بلاك تيما

يحتفل فريق "بلاك تيما"، في شهر أغسطس المقبل، بعيد ميلاده الـ15، إذ تأسس الفريق عام 2004، ويتكون من 3 مطربين، هم أمير صلاح الدين، وأحمد بحر، ومحمد عبده. وأصبح الفريق خلال هذه السنوات واحدا من أشهر الفرق الغنائية في مصر، متميزا بتقديم ألحان جديدة، تمزج بين الموسيقى الغربية المتمثلة في "البوب" و"هيب هوب" و"الروك"، بالإضافة إلى التوزيعات الموسيقية الشرقية. واحتفالا بذلك، يحيي الفريق حفلا يوم الأربعاء، 14 أغسطس، على مسرح قاعة "الحكمة"، في ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، ليقدم مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه، ومنها "بحار، وينك، يالا، وإنسان".

وأعلن الفريق، في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، عن تحضيره أغنية جديدة "سينجل"، سيتم طرحها في النصف الثاني من شهر أغسطس، ضمن ميني ألبوم جديد يعمل الفريق عليه في الفترة الحالية. كما كشف الفريق عن وجود مشروع لأغنية جديدة تجمع "بلاك تيما" مع الفنانة نشوى مصطفى، بعد نجاحها في تقديم أغنية "أحسن واحد في الكون"