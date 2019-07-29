إيران تنشر تسجيلا جديدا لاحتجاز السفينة البريطانية

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

ناقلة نفط

نشر الحرس الثوري الإيراني، لقطات فيديو، قال إنه يقدم فيها تحذيرات للسفن الحربية البريطانية يوم 19 يوليو، خلال عمليات احتجاز ناقلة النفط البريطانية عند مضيق هرمز. ويشير التسجيل، الذي نشرته وكالة «تسنيم» الإيرانية، إلى أن ممثل الحرس الثوري الإيراني، حذر السفن الحربية البريطانية قائلا: «يجب عليكم عدم التدخل في تلك المسألة».ورصد الفيديو ردا بريطانيا من السفينة الحربية البريطانية F236، والتي قالت فيها: «عليكم أن تعلموا أنكم بالقرب من مضيق معترف به دوليا خاضع للقوانين الدولية ولا ينبغي اعتراض مرور أي سفينة».

ورد ممثل الحرس الثوري الإيراني بلهجة محتدة: «لا تعرض حياتك للخطر». وتصاعدت حدة التوتر بين طهران ولندن بعد احتجاز إيران للناقلة البريطانية «ستينا إمبيرو» بدعوى اصطدامها بقارب صيد في 18 يوليو الجاري، وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجاز قوة بريطانية ناقلة النفط الإيرانية، قبالة منطقة