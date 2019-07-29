رومينيجه: بايرن لن يشارك في جنون أسعار اللاعبين

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

كارل هاينز رومينيجه

انتقد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، الأجور المرتفعة التي تدفعها الأندية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وبالتحديد الأندية في الدوريات الإسبانية والإيطالية والإنجليزية، ضاربا المثل بالأجر الذي يحصل عليه النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع برشلونة، وقال رومينيجه في هذا الشأن: "لا أشعر بالقلق إزاء الأرقام الضخمة التي تُدفع في الصفقات، حتى أصبح انتقال لاعب بـ100 مليون أو 120 مليون يورو أمرا طبيعيا لا يدعو للدهشة"، وذلك بحسب ما صرح به لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وتابع رومينيجه: "ما يقلقني أكثر هو الأجور الضخمة التي يتقاضاها اللاعبون، خاصة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وبات التوجه الحالي هو توفير أجور ضخمة للاعبين صافية من الضرائب، نحتاج لتوخي الحذر حتى لا نتسبب في زعزعة استقرار نظام الأجور. الأمر بات ضخما للغاية". وأضاف رومينيجه: "علينا النظر إلى جريزمان الذي

وتابع رومينيجه: "ما يقلقني أكثر هو الأجور الضخمة التي يتقاضاها اللاعبون، خاصة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وبات التوجه الحالي هو توفير أجور ضخمة للاعبين صافية من الضرائب، نحتاج لتوخي الحذر حتى لا نتسبب في زعزعة استقرار نظام الأجور. الأمر بات ضخما للغاية".



وأضاف رومينيجه: "علينا النظر إلى جريزمان الذي يتقاضى ملايين سنويا أجرا صافيا، فتلك الأجور تتم مضاعفتها عندما يقرر النادي تحمل دفع الضرائب عليها أيضًا، ولا يمكن لبايرن ميونيخ المشاركة في ذلك الجنون".



وواصل رومينيجه: "علينا الحفاظ على طريقة العمل التي ننتهجها في بايرن، ففي المستقبل يجب أن تكون المراكز أرقام 17 و18 و19 و20 في قائمتنا مخصصة للاعبين الشباب الذين لا يكلفوننا الكثير".



واستكمل: "يجب أن نملك القدرة على التعاقد مع لاعب أو اثنين من لاعبي الصفوة كل عام".