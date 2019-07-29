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مقال «التعليم الكنسي» رسالة البابا تواضروس للمنغلقين

البابا: السيد المسيح حرر النفوس من الناموسيات والحرفيات والجمود الفكري والقسوة القلبية.. واصطدم بالعمى الإرادي عند أولئك الذين يدعون أنهم يُبصرون ولا يَبصرون
تحرير:بيتر مجدي ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
يواصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الحديث عن الاستنارة والتطوير منذ كلمته التي قالها في اجتماع المجمع المقدس في يونيو الماضي، ونشرها في مجلة الكرازة، ثم المقال التالي له، وكان أغلبه اقتباسات من شخصيات غير كنسية، ثم عظة تحدث فيها عن أهمية التاريخ بالنسبة للكنيسة، وأخيرا مقال بعنوان «التعليم الكنسي»، في عدد نهاية يوليو الجاري من مجلة «الكرازة»، وهي بمنزلة الناطق الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ليؤكد البابا النهج الذي يريد السير عليه في الكنيسة، رغم وجود تيار معارض من الأساقفة القدامى في مواجهته.
«التعليم الكنسي» ليس فقط عنوان المقال الأخير، بل هو ملف مهم وشائك داخل الكنيسة القبطية، التي تعاني من انقطاع معرفي مع جذورها من كتابات آبائها الكبار باللغة اليونانية في القرون الأربعة الأولى، وهو الملف الذي يوليه البابا اهتماما، وكان الراحل الأنبا إبيفانيوس الذي تحل ذكرى رحيله الأولى اليوم،
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
فلوس

8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
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الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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الأنبا-إبيفانيوس

مظاهرة حب في ذكرى رحيل «قارورة الطيب» إبيفانيوس

قبل أشهر قليلة من مقتله كان يتم التحريض ضد الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار الذي تحل الذكرى الأولى لرحيله بعد غد الاثنين، وحتى بعد مقتله، قادت الصفحات التي كانت تهاجمه وتصفه بـ«المنحرف عقائديا» حملات للدفاع عن المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين الضحية، الذي لم يكن معروفا لدى عموم المسيحيين، إلا أنه مع اقتراب حلول ذكرى وفاته، تحول إلى «تريند» بلغة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ كثيرون في تداول فيديوهات وكتابات وعظات للأسقف الراحل تبرز مدى علمه وبساطته ومحبته للجميع.
الانبا-ابيفانيوس

«أبو مقار» يحيي ذكرى رحيل العلامة والناسك إبيفانيوس

يوم الإثنين المقبل، تحل الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، عن عالمنا، إذ وُجد مقتولا في الطرقة المؤدية إلى كنيسة الدير فجر الأحد 29 يوليو 2018، إلا أن دير الأنبا مقار أقام صلاة قداس الذكرى السنوية على روحه، اليوم الجمعة. وشكَّل مقتله صدمة، خاصةً بعدما أدين اثنان من رهبان الدير بقتله، وتم الحكم عليهما بالإعدام نهاية أبريل الماضي، وأحدهما تم تجريده ويدعى إشعياء المقاري (وائل سعد)، والآخر فلتاؤس المقاري، ويعد موت الأنبا إبيفانيوس حدًّا فاصلا في تاريخ الكنيسة القبطية المعاصر.
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إغلاق صفحتين.. خريطة التيارات الكنسية على السوشيال

يبدو أن المؤتمر الذي عقدته أسقفية الشباب خلال الأسبوع الماضي عن «العقيدة القبطية»، كان بمثابة النهاية لواحدة من حلقات الصراع على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووجود تيارين بشكل رئيسي أحدهما مجدد والآخر قديم يتصارعان وتخرج منهما بعض التفريعات الأخرى، فبعد ساعات قليلة من نشر صفحة «ابطل شرهم وجنونهم» لصور من داخل محاضرات المؤتمر في أبو تلات بالإسكندرية، أغلقت الصفحة تماما، وفي نفس الوقت أغلقت صفحة أخرى مضادة لها اسمها «أخلاقهم»، كانت تنتقد من تسميهم رموز التيار المستنير على مواقع التواصل الاجتماعي.
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دير الدومنيكان بالقاهرة تخصُّص في الدراسات الإسلامية

من الطبيعي أن يكون الدير متخصصا في دراسة الكتاب المقدس أو الدراسات المسيحية المختلفة، لكن معهد الدرسات الشرقية التابع لدير الآباء الدومنيكان بالقاهرة يقدم نموذجا مختلفا حيث يتخصص في الدراسات الإسلامية، سيرا على نهج الكنيسة الكاثوليكية التي ينتمي لها والتي قررت الانفتاح على الآخر، وفي الخمسينيات قررت أن تفهم الإسلام بشكل أفضل وفقا لمبدأ اسمع الآخر بنفسه ولا تسمع عنه، الأب جون غبريال الدومنيكاني قاد «التحرير»، في جولة للتعرف على مكتبة الدير وما تقدمه لخدمة البحث العلمي وكيف تخدم الباحثين وخصوصا طلبة الأزهر.
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