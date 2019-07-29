مقال «التعليم الكنسي» رسالة البابا تواضروس للمنغلقين

البابا: السيد المسيح حرر النفوس من الناموسيات والحرفيات والجمود الفكري والقسوة القلبية.. واصطدم بالعمى الإرادي عند أولئك الذين يدعون أنهم يُبصرون ولا يَبصرون

تحرير:بيتر مجدي ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

يواصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الحديث عن الاستنارة والتطوير منذ كلمته التي قالها في اجتماع المجمع المقدس في يونيو الماضي، ونشرها في مجلة الكرازة، ثم المقال التالي له، وكان أغلبه اقتباسات من شخصيات غير كنسية، ثم عظة تحدث فيها عن أهمية التاريخ بالنسبة للكنيسة، وأخيرا مقال بعنوان «التعليم الكنسي»، في عدد نهاية يوليو الجاري من مجلة «الكرازة»، وهي بمنزلة الناطق الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ليؤكد البابا النهج الذي يريد السير عليه في الكنيسة، رغم وجود تيار معارض من الأساقفة القدامى في مواجهته.

«التعليم الكنسي» ليس فقط عنوان المقال الأخير، بل هو ملف مهم وشائك داخل الكنيسة القبطية، التي تعاني من انقطاع معرفي مع جذورها من كتابات آبائها الكبار باللغة اليونانية في القرون الأربعة الأولى، وهو الملف الذي يوليه البابا اهتماما، وكان الراحل الأنبا إبيفانيوس الذي تحل ذكرى رحيله الأولى اليوم،

«التعليم الكنسي» ليس فقط عنوان المقال الأخير، بل هو ملف مهم وشائك داخل الكنيسة القبطية، التي تعاني من انقطاع معرفي مع جذورها من كتابات آبائها الكبار باللغة اليونانية في القرون الأربعة الأولى، وهو الملف الذي يوليه البابا اهتماما، وكان الراحل الأنبا إبيفانيوس الذي تحل ذكرى رحيله الأولى اليوم، بمنزلة رأس الحربة في مشروع البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسي، لكنه قُتل.

التحرر من الحرفيات والجمود الفكري

بدأ البابا المقال موضحا أن «الكنيسة بصورة عامة هي أم لنا جميعا، لها الدور الأكبر كمعلمة ومربية وملهمة في مسيرة حياتنا الأرضية امتدادا إلى السماء، حيث النصيب الصالح». (اقرأ أيضا: طريق الاستنارة.. مقالة البابا تواضروس بمجلة الكرازة)

وتابع: «وهذا الدور التعليمي الذي تقوم به الكنيسة مستمد من المسيح المعلم الصالح (good teacher)، الذي كان يعلم في المجامع (متى 4: 23)، وفي الهيكل (متى 12: 23)، وفي الأعياد (متى 26: 55)، كما أجاب عن العديد من الأسئلة التي وجهت إليه في مناسبات متنوعة، ولذلك لقبه اليهود بلقب (رابي) أي معلم، وقد أخذ تعليمه عدة أوجه، فتارة يتكلم ويعلّم ويتصرف كنبي، وتارة كمفسر للشريعة التي جاء ليشرحها ويكملها (متى 5: 17)، كما أنه كان يعلم بسلطان (متى 13: 54)، وكان تعليمه مذهلا للسامعين (مرقس 1: 27)».

وأضاف: «كما أنه كان جديدا إذ يخاطب القلوب والأعماق هادفا إلى خلاص النفوس وتحريرها من الناموسيات والحرفيات والجمود الفكري والقسوة القلبية. وكثيرا ما اصطدم بالعمى الإرادي عند أولئك الذين يدعون أنهم يُبصرون ولا يَبصرون (يو 9: 39- 41)». (اقرأ أيضا: مانديلا وأينشتاين والتبريزي ومحفوظ في مقال البابا)

جوانب التعليم

وأكد أن التعليم عملية مستمرة تشمل جوانب عديدة، وتبدأ في الأسرة التي هي الوحدة الأولى لبناء أي مجتمع سواء مدني أو ديني. وعملية التعليم تشترك فيها الأسرة (المؤسسة التربوية الأولى)، والكنيسة (المؤسسة الروحية الأولى)، والمدرسة (المؤسسة المعرفية الأولى)، والأصدقاء (المؤسسة الاجتماعية الأولى)، والميديا (المؤسسة العالمية الأولى).

وأوضح: «لأن التعليم الكنسي هو عمل الكنيسة الأساسي بين كل ما سبق من عناصر تشارك في بناء الإنسان وتعليمه وتربيته وتنشئته، لذا سوف أقصر حديثي على الجوانب الرئيسية لمنظومة التعليم الكنسي وهي ثلاثية الأبعاد: المُعلم- المنهج- المُتعلم. وسوف أحاول بنعمة المسيح الحديث في هذا المقال عن (المعلم) على أن أستكمل باقي العناصر في مقالات قادمة».

المعلم

وأشار البابا إلى أن «المعلم هو الإنسان الذي يقوم بالعملية التعليمية الواجبة، وليس كل إنسان صالحا لأن يكون معلما، فالمعلم يجب أن يكون شخصا ذا مواصفات خاصة: معرفيا- روحيا- أخلاقيا- كنسيا- اجتماعيا. ويجب أن تتوازن هذه العناصر في شخصيته ودراسته وتحصيله المعرفي، فمثلا لا يكون على قدر عالٍ من المعرفة في أي مجال، وفي نفس الوقت سلوكه الأخلاقي أو الاجتماعي بعيد عن ذلك تماما، أو أن يكون كنسيا وليس روحيا تائبا، وهكذا». (اقرأ أيضا: هل يفتح تواضروس الباب لإعادة قراءة تاريخ الكنيسة؟)

وتابع: ويمكن أن نصنف عدة مستويات في المعلم وكيف يكون:

1- القارئ

وأوضح أنه الإنسان الذي يقرأ لنفسه أو لآخرين ويثقف ذاته سواء في القراءات الدينية بأنواعها أو الثقافية بأنواعها، وربما يكون له مكتبة صغيرة أو متوسطة، كما قد تكون قراءاته عابرة مثلا في الصحف أو المجلات متنوعة الموضوعات أو على شبكة الإنترنت والتجوال بين المواقع دون قصد معين في القراءة.

2- المدرس

ولفت إلى أنه هو الذي له صلاحية التدريس ونقل المعرفة إلى الآخرين بوسائل تربوية سليمة، وينطبق هذا على خادم مدارس الأحد وفصول الشباب، وينطبق على الكاهن أو الأسقف بصور متدرجة، وبالطبع يحتاج إلى أن يكون قارئا ودارسا جيدا، وقد تتلمذ على آخرين بصورة عميقة، سواء في الاجتماعات أو الدروس أو غير ذلك.

3- الواعظ

وأشار إلى أن عنده مهارة مخاطبة الآخرين في كل المستويات التعليمية أو حتى أصحاب التعليم المحدود أو غير الموجود. وهو يملك معرفة اجتماعية وشعبية تناسب من يكلمهم. وكان يوجد في بداية القرن العشرين عدد كبير من الوعاظ، أثروا الكنيسة جدا، ولكن مع تنامي مراكز التعليم وظهور وسائل التكنولوجيا الحديثة، قل عددهم الآن وصار دورهم محدودا، ربما في مناسبات الوفاة والعزاء فقط.

4- المحاضر

وقال إنه شخص صاحب خبرات متميزة في مجال ما، يأتي ليلقي محاضرات علمية عميقة في مجال معرفته، ويقدم هذه المعرفة بأسلوب متقدم معتمدا على دراساته وأبحاثه وقراءاته الواسعة.

5- الباحث

وأوضح أنه صاحب الأبحاث الدينية أو الكنسية أو العلمية، وقد حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه، ويتميز بالدقة والأمانة العلمية، والتعمق في التحصيل الدراسي، ويمكن أن ينشر أبحاثه دون أن تكون لها آثار سلبية فى سلام الكنيسة أو المجتمع، ويكون حكيما في كل ما يقول.

6- المتأمل

وذكر أنه الذي تعمق وراء النصوص الدراسية سواء كتابية أو آبائية أو كنسية، وصارت له تأملات متنوعة ومتوازنة تكشف عن أعماق الغنى الروحي فيها، وتقديم مثل هذه التأملات يشبع الروح والقلب، ويحتاج إليها الإنسان في فترات الخلوة والهدوء النفسي وفترات التوبة.

7- الكاتب

وأوضح أنه الذي يستطيع أن يصيغ معرفته وقراءاته ودرساته في صورة مكتوبة بأسلوب رصين واضح، وليس كل إنسان عنده هذه الموهبة، ويجب أن يكون عارفا بأصول الكتابة والنحو والصرف والأسلوب واللغة المناسبة. وعادة كل كتاب يقرؤه مئات وآلاف من البشر، ويظل قائما وحاضرا على الدوام.