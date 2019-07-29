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يا سمك مين يشتريك.. أسعار الأسماك تنخفض 20% بالأسواق

شهدت أسعار الأسماك صباح اليوم، انخفاضا ملحوظا نتيجة زيادة حجم المعروض منها مقابل تراجع في الشراء، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار بشكل واضح فهل تستمر حتى نهاية عيد الأضحى؟
تحرير:أسماء فتحى ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
الأسماك
الأسماك
أعلنت شعبة الأسماك عن تراجع الأسعار بنسبة تقدر بنحو 20% خلال الأسبوع الجاري مقارنةً بالأشهر الثلاثة الماضية، وأرجعت ذلك إلى تراجع حجم الطلب على الشراء خلال الأيام الجارية. وكانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، قد أعلنت عن أن مصر تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم، والأولى إفريقيًّا في استزراع وإنتاج الأسماك، موضحةً أن مصر بها 15 مزرعة نموذجية في الصحراء، ومشيرة إلى أن الحكومة تقوم بتدوير الزراعة في زراعة الأسماك، ويمكن استخدام تلك المياه في الزراعة.
متوسط أسعار الأسماك بعد انخفاضها بسوق الجملة اليوم: البلطى: 20 لـ35 جنيها للكيلو. بلطي أسوانى: سجل نحو 15 لـ25 جنيها للكيلو. فيليه البلطى: سجل نحو 30 لـ70 جنيها للكيلو. قشر بياض: 40 لـ55 جنيها للكيلو. بياض أملس: سجل نحو 20 لـ50 جنيها للكيلو. قراميط وشيلان: سجل نحو 10 لـ20 جنيها للكيلو. ثعابين: سجل نحو
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المستشار-محمد-عبد-الوهاب (2)

تعيين محمد عبد الوهاب قائما بأعمال رئيس هيئة الاستثمار

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا لمحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته، وأصدر رئيس الحكومة بذلك القرار رقم 1790 لسنة 2019.. وشغل عبد الوهاب، منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وقد سبق أن عمِل مستشاراً قانونياً لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015.
نمو-اقتصاد

بنك أوف أمريكا محذرا.. هل تحاصر المخاطر اقتصاد مصر؟

حذر بنك أوف أميركا ميريل لينش من مخاطر احتمال حدوث فجوة تمويلية في مصر أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر، في ظل ارتفاع حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنهاية مارس الماضي، لتلامس 15 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي. فهل تعاني مصر من هذه المخاطر خلال الفترة المقبلة؟ أم تظل مخاطر على ورق وتوقعات لا ترتقي للواقع وتخالف الحقيقة؟ وماذا عن موقف الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين؟
المؤتمر-الدولي-للتصنيع-الرقمي (1)

اورنچ مصر شريك رئيس في مؤتمر «التصنيع الرقمي Fab 15»

تشارك شركة اورنچ مصر الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي Fab 15، بالتعاون مع "فاب لاب مصر"، في مدينتي القاهرة والجونة على مدار 8 أيام في الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس. ويمثل المؤتمر المحفل السنوي لمجتمع "فاب لاب" العالمي، وينعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد فوز مصر بحق التنظيم عقب منافسة مع 4 دول هي كندا والصين والإمارات ورواندا، وتأتي شراكة اورنچ مصر للحدث الدولي في إطار دعمها الدائم لمجتمع المُصنعين.
فلوس

وزير المالية: إصدار قانون جديد لضريبة الدخل قريبا

تسعى الحكومة لإعداد قانون جديد لضرائب الدخل، يراعى الأخذ في الاعتبار جميع التعديلات التي جرت على القانون منذ صدوره، وما تم حذفه وإضافته من مواد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المسودة الأولى لمشروع قانون ضرائب الدخل الجديد ستكون جاهزة خلال شهرين، وطرحه للحوار المجتمعى، قبل عرضه على مجلسي الوزراء والنواب. وأشار معيط إلى أن 40% من قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2005، تم دمجها في مشروع قانون الإجراءات الموحد.
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سوق-العتبة-للملابس

بائعو العتبة.. قرار التطوير يعنى طردنا وتشريدنا

تعرضت العتبة إلى العديد من الحرائق خلال السنوات الماضية، مما تسبب فى خسائر تقدر بملايين الجنيهات، إلى جانب ما تسببه النيران من تشويه للمبانى التراثية التى تحمل عبق التاريخ، وتتميز بها منطقة العتبة التى تضم واحدا من أقدم الأسواق فى مصر وأشهرها، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بتطوير سوق العتبة وإعادة الوجه الحضارى له من جديد مع تأمين المنطقة والمحلات بكل الاحتياطات اللازمة لعدم تكرار الحوادث، وهو ما يتطلب إخلاء السوق من الباعة الجائلين، وكذلك إخلاء المحلات المخالفة للقانون، مما تسبب فى حالة من الارتباك لدى معظم العاملين بالسوق.
خضار-وفاكهة (3)

بعد تراجع الدولار.. متى تنخفض أسعار السلع بالأسواق؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة يجب أن يكون له مردود على أسعار السلع والمنتجات، خاصة أن تحريك أسعار المنتجات البترولية في الفترة الأخيرة لن يؤثر بصورة كبيرة على الأسعار أيضاً في ظل توافر السلع الأساسية بمخزون كبير، وزيادة المعروض عن الطلب. وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري، لتفقد العملة الخضراء نحو 130 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.65 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
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