يا سمك مين يشتريك.. أسعار الأسماك تنخفض 20% بالأسواق

شهدت أسعار الأسماك صباح اليوم، انخفاضا ملحوظا نتيجة زيادة حجم المعروض منها مقابل تراجع في الشراء، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار بشكل واضح فهل تستمر حتى نهاية عيد الأضحى؟
أعلنت شعبة الأسماك عن تراجع الأسعار بنسبة تقدر بنحو 20% خلال الأسبوع الجاري مقارنةً بالأشهر الثلاثة الماضية، وأرجعت ذلك إلى تراجع حجم الطلب على الشراء خلال الأيام الجارية.
وكانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، قد أعلنت عن أن مصر تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم، والأولى إفريقيًّا في استزراع وإنتاج الأسماك، موضحةً أن مصر بها 15 مزرعة نموذجية في الصحراء، ومشيرة إلى أن الحكومة تقوم بتدوير الزراعة في زراعة الأسماك، ويمكن استخدام تلك المياه في الزراعة.
متوسط أسعار الأسماك بعد انخفاضها بسوق الجملة اليوم:
البلطى: 20 لـ35 جنيها للكيلو.
بلطي أسوانى: سجل نحو 15 لـ25 جنيها للكيلو.
فيليه البلطى: سجل نحو 30 لـ70 جنيها للكيلو.
قشر بياض: 40 لـ55 جنيها للكيلو.
بياض أملس: سجل نحو 20 لـ50 جنيها للكيلو.
قراميط وشيلان: سجل نحو 10 لـ20 جنيها للكيلو.
ثعابين: سجل نحو
متوسط أسعار الأسماك بعد انخفاضها بسوق الجملة اليوم:
البلطى: 20 لـ35 جنيها للكيلو.
بلطي أسوانى: سجل نحو 15 لـ25 جنيها للكيلو.
فيليه البلطى: سجل نحو 30 لـ70 جنيها للكيلو.
قشر بياض: 40 لـ55 جنيها للكيلو.
بياض أملس: سجل نحو 20 لـ50 جنيها للكيلو.
قراميط وشيلان: سجل نحو 10 لـ20 جنيها للكيلو.
ثعابين: سجل نحو 40 لـ135 جنيها للكيلو.
المرجان: سجل نحو 19 لـ33 جنيها للكيلو.
البربون: سجل نحو 35 لـ41 جنيها للكيلو.
الدنيس: سجل نحو 90 جنيها للكيلو.
مكرونة خليجى: سجل نحو 35 لـ41 جنيها للكيلو.
برانيس إسكندرانى: من 50 لـ64 جنيها للكيلو.
موسى: 40 لـ60 جنيها للكيلو.
سبيط وكاليماري وسابيا: سجل نحو 85 لـ180 جنيها للكيلو.
كابوريا: سجل نحو 30 لـ150 جنيها للكيلو.
جمبري: سجل نحو 125 لـ420 جنيها للكيلو حسب الحجم.
ويصل استهلاك مصر من الأسماك سنويا إلى نحو 2 مليون طن، مقابل إنتاج كلي يبلغ مليونا و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، ويبلغ إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك 400 ألف طن، فى حين تستورد مصر 300 ألف طن من الخارج لتلبية الاحتياجات من الأسماك.
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متوسط أسعار الأسماك بعد انخفاضها بسوق التجزئة اليوم:
البلطى: سجل نحو 30 لـ40 جنيها للكيلو.
بلطى أسوانى: سجل نحو 20 لـ30 جنيها للكيلو.
فيليه البلطى: سجل نحو 40 لـ80 جنيها للكيلو.
قشر بياض: من 45 لـ60 جنيها للكيلو.
بياض أملس: سجل نحو 30 لـ50 جنيها للكيلو.
قراميط وشيلان: سجل نحو 20 لـ30 جنيها للكيلو.
ثعابين: سجل نحو 60 لـ165 جنيها للكيلو.
المرجان: سجل نحو 25 لـ50 جنيها للكيلو.
البربون: سجل نحو 40 لـ55 جنيها للكيلو.
الدنيس: سجل نحو 100 جنيه للكيلو.
مكرونة خليجى: سجل نحو 40 لـ50 جنيها للكيلو.
برانيس إسكندراني: 55 لـ70 جنيها للكيلو.
الجمبري: سجل نحو 100 لـ400 جنيه للكيلو.
موسى: 50 لـ65 جنيها للكيلو.
سبيط وكاليماري وسابيا: سجل نحو 90 لـ190 جنيها للكيلو.
كابوريا: سجل نحو 50 لـ170 جنيها للكيلو.
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محمد جعفر عضو مجلس أمناء سوق العبور ونائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، قال إن الأسعار ستواصل انخفاضها طوال شهر أغسطس تأثرا بعيد الأضحى المبارك معتبرا أن بوادر موسم التراجع المعتاد بدأت منذ أكثر من أسبوعين، إذ تراجعت الأسعار بنحو 20% فى عدد من أصناف الأسماك، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى المعروض مقابل نقص الطلب على الأسماك وهذا المؤشر، وفقا لتقديره، سيستمر خلال شهرين على أقل تقدير.
يذكر أن الجريدة الرسمية، نشرت قرار وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، إلغاء رسم الصادر على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، معلنةً بدء سريان القرار الذى كان محددا انتهاؤه في أغسطس 2019، وفقا للقرار رقم 688 لسنة 2018، إلا أن توصية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية القائم بأعمالها مستشار الوزير لشؤون التجارة، عجلت بالإلغاء، بالإضافة إلى مذكرة نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، رقم 1470 فى ديسمبر الماضي، وبعد مرور شهر على تطبيق القرار، تحول الجدل إلى مخاوف تلازم العاملين في سوق الأسماك من ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض بالأسواق المحلية.
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