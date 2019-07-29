يا سمك مين يشتريك.. أسعار الأسماك تنخفض 20% بالأسواق

شهدت أسعار الأسماك صباح اليوم، انخفاضا ملحوظا نتيجة زيادة حجم المعروض منها مقابل تراجع في الشراء، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار بشكل واضح فهل تستمر حتى نهاية عيد الأضحى؟

تحرير:أسماء فتحى ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

الأسماك

أعلنت شعبة الأسماك عن تراجع الأسعار بنسبة تقدر بنحو 20% خلال الأسبوع الجاري مقارنةً بالأشهر الثلاثة الماضية، وأرجعت ذلك إلى تراجع حجم الطلب على الشراء خلال الأيام الجارية. وكانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، قد أعلنت عن أن مصر تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم، والأولى إفريقيًّا في استزراع وإنتاج الأسماك، موضحةً أن مصر بها 15 مزرعة نموذجية في الصحراء، ومشيرة إلى أن الحكومة تقوم بتدوير الزراعة في زراعة الأسماك، ويمكن استخدام تلك المياه في الزراعة.

متوسط أسعار الأسماك بعد انخفاضها بسوق الجملة اليوم: البلطى: 20 لـ35 جنيها للكيلو. بلطي أسوانى: سجل نحو 15 لـ25 جنيها للكيلو. فيليه البلطى: سجل نحو 30 لـ70 جنيها للكيلو. قشر بياض: 40 لـ55 جنيها للكيلو. بياض أملس: سجل نحو 20 لـ50 جنيها للكيلو. قراميط وشيلان: سجل نحو 10 لـ20 جنيها للكيلو. ثعابين: سجل نحو