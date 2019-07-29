استخدم الفازلين للتخلص من الطفح الجلدي أسفل الثدي

من الطرق الفعالة للتخلص من الطفح الجلدي أسفل الثدي، الكمادات الباردة، حيث تساعد بشكل كبير في التقليل من الحكة، وتوجد عدة أساليب أخرى يجب الأخذ بها

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الطفح الجلدي

جميعنا نحب فصل الصيف لأنه موعد الذهاب للبحر والتنزه، وأخذ قسط من الراحة والبعد عن العمل، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المستمر لأشعة الشمس، تنتج بعض المشكلات الجلدية الظاهرية والداخلية. أما عن المشكلات الظاهرية فتتمثل في ندبات الجلد واسمرار البشرة، وتصل في بعض الأحيان إلى ضربة الشمس، وعلى الجانب الآخر، يتعرض الكثير من الأشخاص لطفح جلدي أسفل الثدي، نتيجة بعض العادات الخاطئة؛ مثل عدم التجفيف الجيد بعد يوم طويل من التعرق، حسبما ذكر موقع "style craze".

الطفح الجلدي الذي يظهر أسفل الثدي يعد من الأمراض الجلدية الشائعة، وتزداد الالتهابات مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، فإذا ألقيت باللوم على فصل الصيف أو الحساسية الموسمية، فلا مفر من هذه الأعراض، كما أن الطفح الجلدي يمكن أن يكون أمرا محرجا في التجمعات العامة بسبب الحكة المستمرة. وقبل التعرف على طرق العلاج