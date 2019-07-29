استخدم الفازلين للتخلص من الطفح الجلدي أسفل الثدي

من الطرق الفعالة للتخلص من الطفح الجلدي أسفل الثدي، الكمادات الباردة، حيث تساعد بشكل كبير في التقليل من الحكة، وتوجد عدة أساليب أخرى يجب الأخذ بها
جميعنا نحب فصل الصيف لأنه موعد الذهاب للبحر والتنزه، وأخذ قسط من الراحة والبعد عن العمل، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المستمر لأشعة الشمس، تنتج بعض المشكلات الجلدية الظاهرية والداخلية. أما عن المشكلات الظاهرية فتتمثل في ندبات الجلد واسمرار البشرة، وتصل في بعض الأحيان إلى ضربة الشمس، وعلى الجانب الآخر، يتعرض الكثير من الأشخاص لطفح جلدي أسفل الثدي، نتيجة بعض العادات الخاطئة؛ مثل عدم التجفيف الجيد بعد يوم طويل من التعرق، حسبما ذكر موقع "style craze".
الطفح الجلدي الذي يظهر أسفل الثدي يعد من الأمراض الجلدية الشائعة، وتزداد الالتهابات مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، فإذا ألقيت باللوم على فصل الصيف أو الحساسية الموسمية، فلا مفر من هذه الأعراض، كما أن الطفح الجلدي يمكن أن يكون أمرا محرجا في التجمعات العامة بسبب الحكة المستمرة. وقبل التعرف على طرق العلاج
الطفح الجلدي الذي يظهر أسفل الثدي يعد من الأمراض الجلدية الشائعة، وتزداد الالتهابات مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، فإذا ألقيت باللوم على فصل الصيف أو الحساسية الموسمية، فلا مفر من هذه الأعراض، كما أن الطفح الجلدي يمكن أن يكون أمرا محرجا في التجمعات العامة بسبب الحكة المستمرة. وقبل التعرف على طرق العلاج الطبيعية، يمكن -أولا- النظر في الأسباب المؤدية إلى ذلك.
إذا لاحظت تهيجا في الجلد أو احمرارا أسفل الثدي، فتوجد العديد من العوامل التي تتسبب في ذلك، فبينما الطفح الناتج عن الحرارة من الأسباب الشائعة، يمكن تصنيف المحفزات الأخرى على أربع فئات:
1- العدوى
يتميز الجلد أسفل الثدي بعدة ثنيات، إضافة إلى أن أجزاء أخرى من الجسم تتميز بهذا المظهر، وبالتالي تكون عرضة للالتهابات البكتيرية والفطرية. على سبيل المثال؛ يوجد ما يسمى بداء المبيضات، وهو نوع من العدوى التي تسببها مجموعة من الفطريات، تؤدي إلى حدوث طفح تحت الثديين، إضافة إلى الحكة المستمرة والتشققات والبقع الحمراء التي تبدو كأنها حلقة، وهي من العلامات الشائعة المرتبطة بمثل هذه الالتهابات.
2- الحساسية
إذا كنت تعاني من احمرار في الجلد أسفل الثدي، مصحوب بحكة مستمرة، فقد يكون ذلك أحد الأمراض الجلدية التي تسمى "شري" أو "شرية" (مرض حساس جلدي يحدث نتيجة التعرض لمواد مهيجة للبشرة)، كما أنه يحدث نتيجة تناول أطعمة محددة أو عقاقير طبية، وربما نتيجة لدعات الحشرات.
3- اضطرابات المناعة الذاتية
تتمثل في الأكزيما والصدفية وفرط التعرق، وتؤدي إلى طفح جلدي يتكون في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك أسفل الثدي.
4- السرطان
من الأسباب الأخرى المؤدية إلى الطفح الجلدي أسفل الثدي، سرطان الثدي، الذي يعد نادرا بشكل كبير لأنه يحدث مسببا هذا العرض، وقد تشتمل الأعراض على:
اللون الوردي أو احمرار الجلد
الطفح الجلدي
الحلمة المقلوبة
يتنوع الطفح الجلدي أسفل الثدي من حيث الشدة واللين، فإذا اشتدت عليك الأعراض بشكل ملحوظ، عليك الاعتماد على الوصفات الطبيعية التي من السهل تنفيذها في البيت، وفي ما يلي بعضها:
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1- بيكربونات الصودا
القلوية التي تتمتع بها تزيد من الحفاظ على نضارة بشرتك وتزيد أيضا من درجة الحموضة، وبالتالي تساعد في التخفيف من الحكة المرتبطة بالطفح الجلدي أسفل الثدي، وفي ما يلي المكونات التي تحتاج إليها:
- ملعقة من بيكربونات الصودا.
- قليل من الماء.
كيف يمكن تطبيقه؟
- أضف قليلا من المياه إلى ملعقة بيكربونات الصودا.
- امزج الخليط جيدا وبعد ذلك قم بتطبيقه على الأجزاء الملتهبة.
- اتركه لمدة من 20 إلى 30 ثانية.
- الشطف بمياه فاترة.
2- زيت جوز الهند
نظرا لخصائصه المضادة للالتهابات، يساعد بشكل كبير في التخلص من الطفح الجلدي أسفل الثدي، وإضافة إلى ذلك يمكن استخدام مضادات الميكروبات لزيت جوز الهند ضد داء المبيضات الذي من المحتمل أن يؤدي إلى الطفح الجلدي. وفي ما يلي بعض المكونات المهمة:
- ملعقة أو اثنتان من زيت جوز الهند الخام.
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كيف يمكن تطبيقه؟
ضع القليل من زيت جوز الهند في يديك وبعد ذلك دلك برفق على الأجزاء الملتهبة، واتركه حتى يجف تمامًا، ويمكن تكراره من مرة لمرتين يوميا.
3- الفازلين
يوجد في كل منزل هذا المعالج السحري، حتى إنه يمكن تطبيقه على الأطفال، حيث يتميز بمعدلات عالية من الترطيب، تساعد في التهدئة من الطفح الجلدي أسفل الثدي، فترطيب الجلد سيساعد بشكل كبير في التقليل من الحكة المؤلمة، والالتهابات أيضا المصاحبة.
4- كمادات باردة
يمكنك وضع كمادات باردة على الأجزاء الملتهبة، حيث تساعد بشكل كبير في التقليل من الحكة الناتجة عن الطفح الجلدي أسفل الثدي. عليك فقط تركها من 5 إلى 10 دقائق، وتكرارها عدة مرات، فهي آمنة وخالية من الآثار الجانبية.
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