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السيسي يستقبل نائب رئيس المجلس العسكري السوداني

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
حميدتي
حميدتي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى" نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد الموقف الاستراتيجى الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق. واستعرض حميدتى تطورات الموقف الحالي في السودان، كما تناول اللقاء بعض جوانب العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائى بين البلدين.
وفي مايو الماضي، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، وبحثا مستجدات الأوضاع ودعم العلاقات الثنائية. وقبل زيارة البرهان بأيام، بعث رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان برسالة شكر وتقدير للسيسي، ردا على رسالة التهنئة التي
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
فلوس

8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
اسواق (5)

الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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الفريق-أول-محمد-حمدان-دقلو-حميدتي (3)

حمدان حميدتي يصل إلى القاهرة اليوم الأحد

يصل نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، إلى القاهرة، اليوم الأحد، وذلك بعد يوم من عودته من جنوب السودان، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" السعودية، في نبأ عاجل لها. من جانبها، ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، نقلا عن مصادر سودانية رفيعة المستوى، أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني سيصل إلى مصر، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبحث معه فيها العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في السودان.
طيران-الاتحاد (2)

«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم

بعد مرور حوالي شهر على تعليق شركة طيران الإمارات، رحلاتها إلى السودان، إثر أحداث فض اعتصام القيادة العامة، أعلنت الشركة، في بيان لها، اليوم الخميس، عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم بدءا من يوم الإثنين المقبل، بعد أن أوقفتها في أوائل يونيو الماضي، قائلة: "بعد مراقبة الوضع عن كثب في السودان واجراء مراجعة شاملة لكافة العوامل التشغيلية، قررنا استئناف خدماتنا إلى الخرطوم، وسيتم استئناف الرحلات عبر طائرة واحدة يوميا تربط بين دبي والخرطوم"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: إيران تتجاهل التحذير وانفراجة بالسودان

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، وتناولت الأزمات في السودان والجزائر، كما أبرزت آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط بوجه عام. تحت عنوان "إيران تتجاهل التحذيرات وتعلن رفع تخصيب اليورانيوم"، كشفت صحيفة "الاتحاد" عن تجاهل إيران تحذيرات الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستنفذ تهديدها بتخصيب اليورانيوم، بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى اعتبارًا من الأحد المقبل. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه صحف غربية من أن الخطوة الإيرانية تمثل تهديدا حقيقيا.
اجتماع المجلس العسكري السوداني بالمعارضة

«العسكري السوداني» يجتمع بالمعارضة ويفرج عن سياسيين

عقد المجلس العسكري الانتقالي السودانى، والتحالف الرئيسي للمعارضة، اجتماعا، في أحد فنادق الخرطوم لاستئناف المحادثات بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، تحالف المعارضة الرئيسي في السودان، إنها مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن قيادة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات، مؤكدة أن المحادثات التي تأتي استجابة لدعوة الوسيط الإثيوبي، ستستمر 3 أيام.
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