السيسي يستقبل نائب رئيس المجلس العسكري السوداني

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

حميدتي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى" نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد الموقف الاستراتيجى الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق. واستعرض حميدتى تطورات الموقف الحالي في السودان، كما تناول اللقاء بعض جوانب العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائى بين البلدين.

وفي مايو الماضي، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، وبحثا مستجدات الأوضاع ودعم العلاقات الثنائية. وقبل زيارة البرهان بأيام، بعث رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان برسالة شكر وتقدير للسيسي، ردا على رسالة التهنئة التي