جريمة

توقف حركة المرور بدائري الهرم نتيجة تصادم 3 سيارات

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص
تصادم- ارشيفية
تصادم- ارشيفية
توقفت حركة المرور، اليوم الإثنين، أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الهرم، نتيجة تصادم 3 سيارات، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين، انتقلت أوناش المرور والأجهزة المختصة لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى الهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم الدفع بالأوناش وسيارات الإنقاذ لتسيير حركة السيارات.
تبين من المعاينة إصابة 5 من مستقلى السيارات الثلاث بجروح وكدمات متفرقة، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، ودلت التحريات الأولية على أن السرعة الزائدة هي سبب وقوع التصادم، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. في سياق قريب تكثف الإدارة العامة للمرور بالقاهرة من حملاتها لضبط المخالفات
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لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
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بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
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تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
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إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

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تصادم يعطل محور جوزيف تيتو وتدخلات لفتح الطريق

تسيطر حالة من التكدس المروري على محور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية اليوم الأحد، وذلك جراء حادث مروري شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، بينما تعطلت حركة المرور بسبب السيارتين المتصادمتين، وعلى الفور وصلت إلى مكان الحادث أوناش المرور، وجار العمل على فتح الطريق جزئيًا لحين رفع السيارتين المتصادمتين وفتح الطريق بكامل طاقته، فيما تم الاستعانة بخدمات إضافية لتسيير الحركة ومنع التكتلات المرورية فى نطاق موقع الحادث.
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تكدس أعلى «الأتوستراد» بسبب تصادم سيارتين

شهد محور الأتوستراد حادثا مروريا، تصادمت خلاله سيارتان جراء السرعة الزائدة وعدم الالتزام بتعليمات القيادة وترك مسافة أمان بين السيارتين المتصادمتين. وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور أعلى الطريق، بينما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير حركة السيارات، فور تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأتوستراد بوقوع حادث مرورى.
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مصرع وإصابة 14 شخصا بانقلاب سيارة على الصحراوي

شهدت منطقة الكيلو 87 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، انقلاب سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية محملة بعمال زراعيين، مما أسفر عن مصرع أحدهم فى الحال وإصابة 13 آخرين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون باعتبارها الأقرب إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص الأولى انفجار أحد إطارات السيارة نصف النقل، واختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وعجزه عن إيقافها بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب فى انقلاب السيارة.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

مصرع وإصابة 3 مواطنين فى حادثي تصادم بالمرج والعياط

تسبب حادث تصادم على الطريق الدائري بمنطقة المرج، اليوم الأحد، في مصرع مواطن، تصادف عبوره الطريق مع مرور سيارة مسرعة صدمته، وتكدست حركة المرور أعلى الطريق جراء الحادث. وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري وتكدس السيارات أعلى الطريق الدائري، وبالانتقال إلى محل البلاغ تبين مصرع مواطن حاول عبور الطريق فصدمته سيارة مسرعة، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة أقرب مستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شؤونها.
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