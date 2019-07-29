توقف حركة المرور بدائري الهرم نتيجة تصادم 3 سيارات

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص

تصادم- ارشيفية

توقفت حركة المرور، اليوم الإثنين، أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الهرم، نتيجة تصادم 3 سيارات، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين، انتقلت أوناش المرور والأجهزة المختصة لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى الهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم الدفع بالأوناش وسيارات الإنقاذ لتسيير حركة السيارات.

تبين من المعاينة إصابة 5 من مستقلى السيارات الثلاث بجروح وكدمات متفرقة، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، ودلت التحريات الأولية على أن السرعة الزائدة هي سبب وقوع التصادم، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. في سياق قريب تكثف الإدارة العامة للمرور بالقاهرة من حملاتها لضبط المخالفات