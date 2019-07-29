رياضة

بعد الإهانة.. ريال مدريد يرفض بيع خاميس لأتليتكو

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
خاميس رودريجز
خاميس رودريجز
قرر نادي ريال مدريد عدم بيع نجمه الكولومبي خاميس رودريجز إلى غريمه أتليتكو مدريد، وأتى ذلك القرار بعد الخسارة القاسية التي تكبدها الفريق الملكي أمام الروخيبلانكوس في كأس الأبطال الدولية بالولايات المتحدة منذ أيام في الفترة الإعدادية للموسم الجديد بنتيجة 7-3، وبعد تلك النتيجة المهينة، قرر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، عدم مقابلة ممثلي أتلتيكو مدريد في الولايات المتحدة، حيث لا يرغب في المساهمة في تعزيز قوة أتليتكو، وذلك بحسب ما نقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
وتمثل تلك الخطوة ضربة كبيرة لأتليتكو مدريد والذي كان على ثقة بالتعاقد مع لاعب عالي الجودة مثل خاميس رودريجز خلال الميركاتو الصيفي الجاري. ومع ذلك، لم يتضح بعد ماذا تعني تلك الخطوة من بيريز، خاصة أن اللاعب الكولومبي تم إخباره من قبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بأنه خرج من حساباته تمامًا الموسم المقبل. ويأتي
اقرأ المزيد
محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
اقرأ المزيد من الأخبار
زين-الدين-زيدان (2)

زيدان بعد الهزيمة القاسية: سنحظى بموسم جيد

تعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية على يد غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3، فجر اليوم السبت، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية المقامة في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من تلك الخسارة الثقيلة واهتزاز شباك الفريق بـ4 أهداف في غضون 27 دقيقة، فإن مدرب الريال زين الدين يرى بأن فريقه سيحظى بموسم مميز، وعن ذلك قال المدرب الفرنسي: "سنتمتع بالحافز خلال الموسم، لا أشك في ذلك، سنحظى بموسم جيد، أنا مقتنع بذلك، لا يمكن الشعور بالسعادة بنتيجة اليوم، ولكن مع باقي العوامل الأخرى، أرى بأن الفريق قادر على المنافسة بشكل جيد".
خاميس-رودريجيز (3)

أنشيلوتي يؤكد رغبته في التعاقد مع خاميس

لا يزال يتمتع مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالتفاؤل إزاء إمكانية التعاقد مع نجم ريال مدريد الكولومبي خاميس رودريجز هذا الصيف، ويتنافس نابولي على ضم خاميس مع كل من أتلتيكو مدريد المهتم أيضًا بالحصول على خدمات النجم الكولومبي، وينتظر أنشيلوتي فرصة العمل من جديد مع رودريجز، حيث سبق أن دربه لمدة موسم واحد فقط في ريال مدريد في موسم 2014- 2015، وقال المدرب الإيطالي في هذا الشأن: "لا نشعر بالتفاؤل أو التشاؤم من إمكانية ضم خاميس، سنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة".
زيدان (1)

زيدان يعرب عن انزعاجه من إصابات ريال مدريد

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن شعوره بالقلق إزاء الإصابات العديدة التي ضربت الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد، من ماركو أسينسيو الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي التي ستبعده عن الملاعب من 6 إلى 8 أشهر، إلى جانب إصابة فيرلاند ميندي في الفخذ التي سيغيب على أثرها قرابة الشهر، وقال زيدان في هذا الشأن: "تلك الإصابات تقلقني وتزعجني بشدة، هناك إصابة قوية لأسينسيو، وأخرى أقل قوة لميندي، ولكنها ستمنعه من العمل معنا، هذه أمور تحدث لنا في فترة هامة، وسنرى متى سيعود للعمل معنا من جديد".
خاميس-رودريجيز (3)

ريال مدريد لا يمانع بيع خاميس لأتلتيكو

حدد ريال مدريد ثمن لاعبه الكولومبي خاميس رودريجز بـ40 مليون يورو للأندية الراغبة في شرائه، مع عدم ممانعته التفاوض مع غريمه أتلتيكو مدريد على بيع اللاعب الذي خرج تماما من حسابات مدرب الفريق زين الدين زيدان، وأخبرت إدارة الريال النجم الكولومبي بضرورة البحث عن نادٍ جديد للانتقال إليه، إذ ترغب الإدارة في الحصول على أموال من ورائه؛ من أجل التعاقد مع هدف زيدان الأساسي، وهو النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، الذي لن يقل ثمنه عن 150 مليون يورو، ليصبح رحيل خاميس من أولويات الريال في الميركاتو الحالي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org