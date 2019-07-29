بعد الإهانة.. ريال مدريد يرفض بيع خاميس لأتليتكو

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

خاميس رودريجز

قرر نادي ريال مدريد عدم بيع نجمه الكولومبي خاميس رودريجز إلى غريمه أتليتكو مدريد، وأتى ذلك القرار بعد الخسارة القاسية التي تكبدها الفريق الملكي أمام الروخيبلانكوس في كأس الأبطال الدولية بالولايات المتحدة منذ أيام في الفترة الإعدادية للموسم الجديد بنتيجة 7-3، وبعد تلك النتيجة المهينة، قرر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، عدم مقابلة ممثلي أتلتيكو مدريد في الولايات المتحدة، حيث لا يرغب في المساهمة في تعزيز قوة أتليتكو، وذلك بحسب ما نقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

وتمثل تلك الخطوة ضربة كبيرة لأتليتكو مدريد والذي كان على ثقة بالتعاقد مع لاعب عالي الجودة مثل خاميس رودريجز خلال الميركاتو الصيفي الجاري. ومع ذلك، لم يتضح بعد ماذا تعني تلك الخطوة من بيريز، خاصة أن اللاعب الكولومبي تم إخباره من قبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بأنه خرج من حساباته تمامًا الموسم المقبل. ويأتي

وتمثل تلك الخطوة ضربة كبيرة لأتليتكو مدريد والذي كان على ثقة بالتعاقد مع لاعب عالي الجودة مثل خاميس رودريجز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ومع ذلك، لم يتضح بعد ماذا تعني تلك الخطوة من بيريز، خاصة أن اللاعب الكولومبي تم إخباره من قبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بأنه خرج من حساباته تمامًا الموسم المقبل.



ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه فريق نابولي الإيطالي التعاقد مع خاميس لمدة عامين على سبيل الإعارة، مع وضع بند يتيح لفريق الجنوب الإيطالي شراءه بصورة نهائية بعد العامين.



يذكر أن خاميس رودريجز انضم إلى ريال مدريد قادمًا من موناكو في صيف 2014 بعد تألقه الشديد في مونديال البرازيل، وتوج مع الفريق بلقبين في دوري أبطال أوروبا ولقب وحيد في الدوري الإسباني بين الكثير من الألقاب الأخرى.