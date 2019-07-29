كهربا يسخر من رئيس الزمالك: الأفعال أقوى من الكلام

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

كهربا

في رسالة غامضة، نشرَ محمود عبد المنعم (كهربا)، مهاجم فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الإثنين، صورة له بقميص فريقه الجديد "ديسبورتيفو أفيس"، وكتب كهربا: «الكثير من الأشخاص يلجأ إلى استخدام الصوت العالي عند الخلافات كوسيلة لإثبات أنهم على حق وأنهم رمز القوة، فيقومون بتفسير هدوء الخصم بأنه غير قادر على المواجهة، فهل لا بد من الصوت العالي حتى ترهب الناس؟ في الحقيقة الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلام».

وشهدت الأسابيع الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك وكهربا، بعد هروب الأخير من النادي ورفضه استكمال عقده الممتد حتى موسم 2022، بسبب عدم تعديل عقده ورفع قيمته المادية إلى لاعبي الفئة الأولى، كما أكد اللاعب أنه لا يعترف بهذا العقد، مبررًا ذلك بعدم توثيقه في الموعد القانوني. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد