أمازون تستعد لإطلاق الموسم الخامس من The Expanse

تحرير:مي فؤاد ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

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أعلنت شركة أمازون، إنتاج الجزء الخامس من مسلسل الخيال العلمي والفانتزيا المشهور دوليا "The Expanse"، وذلك خلال المؤتمر الدولى لجمعية نقاد التليفزيون الأمريكية اليوم الإثنين، حسب صحيفة cent الأمريكية. تدور أحداث مسلسل The Expanse حول حياة البشر في نظام شمسيٍّ استعمروه في المستقبل، والقصة مأخوذة من سلسلة الكتب الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة التي تحمل نفس الاسم، لمؤلفها وكاتبها دانيال أبراهام وتى فرانك، والمسلسل من بطولة توماس جين، وستيفن سترايت.

ونتابع خلال الأحداث حكاية محقق فاشل يجتمع مع قبطان سفينة فضائية متمرد؛ للبحث عن فتاة مفقودة، لكن رحلتهما حول الكون تجعلهما يكتشفان خيوط مؤامرة كبرى. وفي 11 مايو 2018، انتاب جمهور المسلسل العريض، حالة من الصدمة عند منع عرض الجزء الرابع منه على سلسلة قنوات Syfy، ولحسن حظهم، ردت أمازون بسرعة وأنقذت