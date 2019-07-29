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أمازون تستعد لإطلاق الموسم الخامس من The Expanse

تحرير:مي فؤاد ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
the expanse
the expanse
أعلنت شركة أمازون، إنتاج الجزء الخامس من مسلسل الخيال العلمي والفانتزيا المشهور دوليا "The Expanse"، وذلك خلال المؤتمر الدولى لجمعية نقاد التليفزيون الأمريكية اليوم الإثنين، حسب صحيفة cent الأمريكية. تدور أحداث مسلسل The Expanse حول حياة البشر في نظام شمسيٍّ استعمروه في المستقبل، والقصة مأخوذة من سلسلة الكتب الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة التي تحمل نفس الاسم، لمؤلفها وكاتبها دانيال أبراهام وتى فرانك، والمسلسل من بطولة توماس جين، وستيفن سترايت.
ونتابع خلال الأحداث حكاية محقق فاشل يجتمع مع قبطان سفينة فضائية متمرد؛ للبحث عن فتاة مفقودة، لكن رحلتهما حول الكون تجعلهما يكتشفان خيوط مؤامرة كبرى.  وفي 11 مايو 2018، انتاب جمهور المسلسل العريض، حالة من الصدمة عند منع عرض الجزء الرابع منه على سلسلة قنوات Syfy، ولحسن حظهم، ردت أمازون بسرعة وأنقذت
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حواديت-الشانزليزيه

أبطال «حواديت الشانزليزيه» يصورون بمدينة الإنتاج

يواصل أبطال مسلسل «حواديت الشانزليزيه» التصوير داخل ديكور العمل الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقد انضمت لهم اليوم الفنانة داليا مصطفى لتصوير أولى مشاهدها وذلك بعد تغايبها الفترة الماضية بسبب وفاة والدتها، وكان أبطال العمل كلا من إياد نصار، مى سليم، إدوارد، أمانى كمال، إنجى المقدم، عايدة رياض، فريدة سيف النصر وهاجر الشرنوبي، قد بدأ التصوير قبل أسبوعين، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، التي تشهد بناء الديكور الخاص بالمسلسل الذي تدور أحداثه فى فترة الخمسينات ويستعرض الحياة الإجتماعية فى هذا العصر.
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نجوم الفن في عزاء النجم فاروق الفيشاوي (صور)

أقيم اليوم الأحد، عزاء الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب، وحرص عدد من الفنانين على التواجد منذ الدقائق الأولى، منهم أحمد السقا، هانى مهنا، حسن الرداد، محمد الشقنقيرى، إلهام شاهين، فيفى عبده، هالة سرحان، عماد رشاد، أشرف زكى، أحمد بدير، فتوح أحمد، يسرى نصر الله، أشرف عبد الغفور، المخرج محمد العدل.. فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس الماضي، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا.
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درة وخالد سليم يواصلان تصوير مسلسل «بلا دليل» (صور)

تواصل أسرة مسلسل «بلا دليل» بطولة النجمين درة وخالد سليم، التصوير داخل ديكور العمل الرئيسي، قبل الانتقال للتصوير فى لوكيشن آخر بشوارع القاهرة، وذلك من أجل سرعة الانتهاء من العمل وتسليم الحلقات لجهة العرض قبل شهر أكتوبر. مسلسل «بلا دليل» من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى، ينتمى لنوعية مسلسلات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وبالتزامن مع التصوير تواصل مؤلفة العمل الانتهاء من الحلقات الأخيرة، ويعد هذا المسلسل هو أول عمل يجمع كلا من درة وخالد سليم فى الدراما التليفزيونية.
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