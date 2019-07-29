السجن 5 سنوات لربة منزل وزوجها صورا مدرسا عاريا

تحرير:أحمد الزغبي ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السابعة والعشرون بمجمع الدخيلة غرب بالسجن 5 سنوات لكل من المدعوة "م. ع. إ" ربة منزل، وزوجها المدعو "ع. ح. ع" تاجر، والسجن 3 سنوات للمدعو "م. م. ع" تاجر؛ لاتهامهم بإكراه المجني عليه "أ. ع. ع" كبير مدرسين، على التوقيع على إيصالات أمانة وتصويره عاريا. تعود الواقعة في القضية رقم 7413 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة "كلي" برقم 619 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان ببلاغ من مدرس بقيام ربة منزل وزوجها وشخص آخر بإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة بدائرة القسم.

كشفت تحريات شرطة المنتزه ثان عن أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة "م. ع. إ" 37 سنة، ربة منزل، وزوجها "ع. ح. ع" 35 سنة، تاجر، و"م. م. ع" 37 سنة، تاجر، بأن اتفق المتهمان الثاني والثالث على أن تقوم المتهمة الأولى باستدراج المجني عليه "أ. ع. ع" 51 سنة، كبير مدرسين، إلى الشقة سكنها وإيهامه بممارسة الجنس معه،