عاهل الأردن يتوجه إلى مصر للقاء السيسي

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

ملك الأردن

غادر عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى البلاد، اليوم الإثنين، متوجها إلى مصر، فى زيارة رسمية يبحث خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك، إضافة إلى التطورات فى المنطقة. وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه من المقرر أن يتوجه الملك عبد الله من القاهرة إلى تونس، لتقديم العزاء بوفاة الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسى.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى" نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد الموقف الاستراتيجى الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق. واستعرض حميدتى تطورات