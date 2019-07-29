رياضة

سولاري: وصول بوجبا إلى الريال سيخلق منافسة حقيقية

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
بول بوجبا
بول بوجبا
يعرف الأرجنتيني سانتياجو سولاري تشكيل ريال مدريد جيدًا، خاصة أنه سبق أن درب الفريق الملكي مباشرة قبل تولي الفرنسي زين الدين زيدان المهمة في ولايته الثانية، وبالتالي يعرف نقاط القوة والضعف، وارتبط اسم النجم الفرنسي بول بوجبا بشدة بالانتقال من مانشستر يونايتد إلى صفوف الفريق الملكي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ويرى سولاي أن تلك الصفة إن حدثت، فستصنع فارقا كبيرا داخل قلعة سانتياجو بيرنابيو، وسيتسبب في منافسة كبيرة في وسط ملعب الميرينجي، وسيختلف شكل الميرينجي كثيرًا وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وقال سولاري في هذا الشأن: "الأمر كله عبارة عن تكهنات، ولا أعرف ما هو الخيار المناسب بالنسبة لريال مدريد في الوقت الحالي، هناك أشخاص هم من يتخذون مثل تلك القرارات". وتطرق سولاري للحديث عن لوكا مودريتش وتوني كروس قائلًا: "هما اثنان من أذكى اللاعبين، وتمكنا إلى جانب كاسيميرو من صناعة واحد من أفضل خطوط
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محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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سيرجي-ميلينكوفيتش-سافيتش (12)

مانشستر يونايتد يقترب من خطف جوهرة لاتسيو

لا تزال المفاوضات جارية بين إدارة مانشستر يونايتد ولاتسيو الإيطالي، حيث يرغب الشياطين الحمر في التعاقد مع متوسط الميدان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وسبق أن انتشرت تقارير تفيد رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع متوسط الميدان البالغ من العمر 24 عاما، كي يعوض الرحيل المنتظر للنجم الفرنسي بول بوجبا، لصفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع سافيتش، سيحصل بموجبه على أجر سنوي يصل إلى 6 ملايين يورو.
بوجبا‎

لاعب اليونايتد مستعد لسرقة هاتف بوجبا لكي يبقى

كشف أندرياس بيريرا، لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في بقاء زميله الفرنسي بول بوجبا، بالفريق في الفترة المقبلة، أمام التكهنات التي تشير لرحيله عن أولد ترافورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وارتبط بول بوجبا برحيل محتمل عن مانشستر يونايتد، في ظل رغبة العملاقين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني في التعاقد معه، علمًا بأن بوجبا سبق أن صرح بأنه يطمح لخوض تحدٍ جديد في الموسم المقبل خارج قلعة "أولد ترافورد"، مما فتح باب التكهنات أمام رحيله هذا الصيف.
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يرغب في ارتداء رقم أساطير الـNBA مع الريال

يبدو أن مساعي النجم البلجيكي إيدين هازارد، لارتداء القميص رقم 10 مع ريال مدريد، باءت بالفشل، نظرا لارتداء النجم الكرواتي لوكا موديريتش ذلك الرقم، ليبدأ هازارد في البحث عن ارتداء القميص رقم 23، وهو الرقم الذي سبق أن ارتداه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام مع الفريق الملكي، إلا أن هازارد عاشق كرة السلة، يرغب في ارتداء ذلك الرقم، الذي كان يرتديه أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان رفقة شيكاغو بولز، كما يرتديه النجم الأمريكي الآخر ليبرون جيمس رفقة لوس أنجليس ليكرز، وسابقا مع كليفلاند كافاليرز.
بوجبا‎

مانشستر يونايتد يرفع راية التحدي في وجه بوجبا

يبدو أن مانشستر يونايتد قرر الدخول في حرب مع مينو رايولا، وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوجبا، وذلك بعدما رفعت إدارة الشياطين الحمر سقف تطلعاتها، بوضع 180 مليون جنيه إسترليني ثمنا لبوجبا لأي ناد يرغب في ضم اللاعب، وذلك بعدما تعاقد اليونايتد مع بوجبا من صفوف يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية وقتها، وسبق أن قدرت مانشستر قيمة بوجبا ما بين 150 و160 مليون إسترليني، قبل أن تقرر الإدارة رفع ثمن اللاعب، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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