سولاري: وصول بوجبا إلى الريال سيخلق منافسة حقيقية

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

بول بوجبا

يعرف الأرجنتيني سانتياجو سولاري تشكيل ريال مدريد جيدًا، خاصة أنه سبق أن درب الفريق الملكي مباشرة قبل تولي الفرنسي زين الدين زيدان المهمة في ولايته الثانية، وبالتالي يعرف نقاط القوة والضعف، وارتبط اسم النجم الفرنسي بول بوجبا بشدة بالانتقال من مانشستر يونايتد إلى صفوف الفريق الملكي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ويرى سولاي أن تلك الصفة إن حدثت، فستصنع فارقا كبيرا داخل قلعة سانتياجو بيرنابيو، وسيتسبب في منافسة كبيرة في وسط ملعب الميرينجي، وسيختلف شكل الميرينجي كثيرًا وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال سولاري في هذا الشأن: "الأمر كله عبارة عن تكهنات، ولا أعرف ما هو الخيار المناسب بالنسبة لريال مدريد في الوقت الحالي، هناك أشخاص هم من يتخذون مثل تلك القرارات". وتطرق سولاري للحديث عن لوكا مودريتش وتوني كروس قائلًا: "هما اثنان من أذكى اللاعبين، وتمكنا إلى جانب كاسيميرو من صناعة واحد من أفضل خطوط