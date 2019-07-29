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معيط: 660 مليار جنيه حصيلة الضرائب في عام 2018- 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
وزير المالية
وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحصيلة الضريبية للعام المالي المنتهي 2018-2019 سجلت نحو 660 مليار جنيه، في مقابل نحو 566 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018، بزيادة 17%. وأضاف معيط أن حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بلغت نحو 517 مليار جنيه، بنسبة نمو 101% من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية نحو 142 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 2018- 2019، في مقابل نحو 152 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018.
وأوضح معيط أن نسبة الزيادة في حصيلة مصلحة الضرائب وصلت إلى 9.9%، مقابل 9.3% خلال العام الماضي، مؤكدًا أن تلك النسبة تدل على زيادة نمو الإنتاج بأكثر من نصف في المئة، وهي النسبة المستهدفة من الدولة. وتستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، من خلال زيادة الضرائب من جهات
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تعيين محمد عبد الوهاب قائما بأعمال رئيس هيئة الاستثمار

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا لمحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته، وأصدر رئيس الحكومة بذلك القرار رقم 1790 لسنة 2019.. وشغل عبد الوهاب، منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وقد سبق أن عمِل مستشاراً قانونياً لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015.
نمو-اقتصاد

بنك أوف أمريكا محذرا.. هل تحاصر المخاطر اقتصاد مصر؟

حذر بنك أوف أميركا ميريل لينش من مخاطر احتمال حدوث فجوة تمويلية في مصر أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر، في ظل ارتفاع حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنهاية مارس الماضي، لتلامس 15 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي. فهل تعاني مصر من هذه المخاطر خلال الفترة المقبلة؟ أم تظل مخاطر على ورق وتوقعات لا ترتقي للواقع وتخالف الحقيقة؟ وماذا عن موقف الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين؟
المؤتمر-الدولي-للتصنيع-الرقمي (1)

اورنچ مصر شريك رئيس في مؤتمر «التصنيع الرقمي Fab 15»

تشارك شركة اورنچ مصر الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي Fab 15، بالتعاون مع "فاب لاب مصر"، في مدينتي القاهرة والجونة على مدار 8 أيام في الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس. ويمثل المؤتمر المحفل السنوي لمجتمع "فاب لاب" العالمي، وينعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد فوز مصر بحق التنظيم عقب منافسة مع 4 دول هي كندا والصين والإمارات ورواندا، وتأتي شراكة اورنچ مصر للحدث الدولي في إطار دعمها الدائم لمجتمع المُصنعين.
فلوس

وزير المالية: إصدار قانون جديد لضريبة الدخل قريبا

تسعى الحكومة لإعداد قانون جديد لضرائب الدخل، يراعى الأخذ في الاعتبار جميع التعديلات التي جرت على القانون منذ صدوره، وما تم حذفه وإضافته من مواد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المسودة الأولى لمشروع قانون ضرائب الدخل الجديد ستكون جاهزة خلال شهرين، وطرحه للحوار المجتمعى، قبل عرضه على مجلسي الوزراء والنواب. وأشار معيط إلى أن 40% من قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2005، تم دمجها في مشروع قانون الإجراءات الموحد.
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الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: الدولة تتحمل فارق تكلفة مياه الشرب وسعر البيع

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019- 2020، تستهدف العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجا، موضحا الاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى، وتحسين الخدمات والمرافق العامة؛ كشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي. وأضاف أنه "تخفيفا للأعباء على المواطنين، تتحمل الدولة الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر بيعها طبقا للتعريفة المقررة".
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بتخفيض 50%.. المالية تفتتح معرضا للسلع المعمرة غدا

أعلنت وزارة المالية افتتاح معرض السلع المعمرة، غدًا الأحد، بمقرها في مدينة نصر، لتلبية احتياجات العاملين بأسعار تنافسية وجودة عالية وبالتقسيط، وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية، تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية. وقالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، إن هذا المعرض يستهدف تشجيع المنتج المحلى، ودعم الصناعات الوطنية، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلا عن الواردات الأجنبية، لافتة إلى أنه يعد أحد الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها الوزارة لتلبية احتياجات العاملين بها، والمصالح والجهات التابعة لها.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: انخفاض نسب البطالة إلى 8.9% في أواخر 2018

أعلنت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مضيفاً أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو فى موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%، موضحا أن هيكل النمو تحسن وأصبح أكثر استدامة وتنوعا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%. جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعيّ، نتائج الأداء المالى لعام 2018/2019 ومستهدفات موازنة 2019/2020.
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كيف ارتفعت مخصصات الدعم بالموازنة خلال 5 سنوات؟

ارتفعت مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة خلال الـ5 سنوات الماضية بنسبة 65% لتصل إلى 327.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 198.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2014-2015، حسب بيانات وزارة المالية. وبدأت الحكومة في رحلة ترشيد الدعم منذ عام 2014، وتعتبر إعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التى تم اتخاذها، خاصة أنه يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة، إلى جانب استخدام هذا الدعم في تمويل برامج تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تقليص عبء الاقتراض بما يسهم فى سد عجز الموازنة.
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