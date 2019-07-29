معيط: 660 مليار جنيه حصيلة الضرائب في عام 2018- 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحصيلة الضريبية للعام المالي المنتهي 2018-2019 سجلت نحو 660 مليار جنيه، في مقابل نحو 566 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018، بزيادة 17%. وأضاف معيط أن حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بلغت نحو 517 مليار جنيه، بنسبة نمو 101% من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية نحو 142 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 2018- 2019، في مقابل نحو 152 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018.

وأوضح معيط أن نسبة الزيادة في حصيلة مصلحة الضرائب وصلت إلى 9.9%، مقابل 9.3% خلال العام الماضي، مؤكدًا أن تلك النسبة تدل على زيادة نمو الإنتاج بأكثر من نصف في المئة، وهي النسبة المستهدفة من الدولة. وتستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، من خلال زيادة الضرائب من جهات