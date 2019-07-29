هل غامرت أوبو في تسعير هاتف Reno 10x Zoom بالمصري؟

أطلقت OPPO، المتخصصة في مجال الهواتف الذكية، هاتفها Reno 10x Zoom في مصر، لتأكيد أهمية السوق المصرية بالنسبة للشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

هاتف أوبو رينو

تتقدم شركة أوبو بشكل ملحوظ في مجال صناعة الكاميرات، وتراهن عليها في الفترة الأخيرة؛ لذا قررت أن يضم أحدث هواتفها الرائدة ميزة جديدة بقدرة زوم غير مسبوقة في هاتفها الجديد Reno، ويتميز هاتف Reno 10x Zoom بالتصميم الجذاب، والسلاسة التامة في جسم الهاتف، مع تجربة فريدة للشاشة الكاملة بإضاءة الـOLED المبتكرة، وكاميرا سيلفي تنبثق عن الهاتف بخاصية الـPop-up، وقدرات هائلة للمكونات الداخلية، إلا أن تسعير الهاتف لم يلقَ قبولا لدى قطاع ليس بالقليل من مستخدمي أوبو، حيث يبلغ 15990 جنيها مصريا وهو تسعير تسيطر عليه شركات محددة في مصر.

وقال أندى شى، رئيس شركة OPPO فى الشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن سعداء للغاية بإطلاق هاتف Reno 10x Zoom في السوق المصرية، حيث يمثل هاتف Reno 10x Zoom التطور الكبير الذي تشهده OPPO ويتميز هذا الهاتف المبتكر بمفهوم جديد للهواتف الذكية وفلسفة التصميم ونموذج الاتصالات". أضاف شى: "صمم هاتف Reno 10x Zoom بمعايير