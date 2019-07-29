هل غامرت أوبو في تسعير هاتف Reno 10x Zoom بالمصري؟

أطلقت OPPO، المتخصصة في مجال الهواتف الذكية، هاتفها Reno 10x Zoom في مصر، لتأكيد أهمية السوق المصرية بالنسبة للشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا
تتقدم شركة أوبو بشكل ملحوظ في مجال صناعة الكاميرات، وتراهن عليها في الفترة الأخيرة؛ لذا قررت أن يضم أحدث هواتفها الرائدة ميزة جديدة بقدرة زوم غير مسبوقة في هاتفها الجديد Reno، ويتميز هاتف Reno 10x Zoom بالتصميم الجذاب، والسلاسة التامة في جسم الهاتف، مع تجربة فريدة للشاشة الكاملة بإضاءة الـOLED المبتكرة، وكاميرا سيلفي تنبثق عن الهاتف بخاصية الـPop-up، وقدرات هائلة للمكونات الداخلية، إلا أن تسعير الهاتف لم يلقَ قبولا لدى قطاع ليس بالقليل من مستخدمي أوبو، حيث يبلغ 15990 جنيها مصريا وهو تسعير تسيطر عليه شركات محددة في مصر.
وقال أندى شى، رئيس شركة OPPO فى الشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن سعداء للغاية بإطلاق هاتف Reno 10x Zoom في السوق المصرية، حيث يمثل هاتف Reno 10x Zoom التطور الكبير الذي تشهده OPPO ويتميز هذا الهاتف المبتكر بمفهوم جديد للهواتف الذكية وفلسفة التصميم ونموذج الاتصالات".
أضاف شى: "صمم هاتف Reno 10x Zoom بمعايير
وقال أندى شى، رئيس شركة OPPO فى الشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن سعداء للغاية بإطلاق هاتف Reno 10x Zoom في السوق المصرية، حيث يمثل هاتف Reno 10x Zoom التطور الكبير الذي تشهده OPPO ويتميز هذا الهاتف المبتكر بمفهوم جديد للهواتف الذكية وفلسفة التصميم ونموذج الاتصالات".
أضاف شى: "صمم هاتف Reno 10x Zoom بمعايير جديدة للابتكار في مجال الهواتف المحمولة، حيث يلبي هذا الهاتف المميز المتطلبات الفريدة للشباب الطامح للتميز دائما، والذي يسعى لتحقيق أحلامه، والباحث عن كل جديد، وأيضا للشباب الذي يقدّر الأناقة والابتكار والخصائص والوظائف المبتكرة".
كما أضافت جو شو، رئيسة التسويق بشركة OPPO مصر: "نعدّ إطلاق Reno 10x Zoom في مصر علامة على التزامنا ودعمنا المستمر للسوق المصرية كواحدة من أسواقنا الرئيسية في المنطقة".
خاصية تقريب الصورة حتى 10 مرات
بإطلاق هاتف Reno 10x Zoom، تؤكد OPPO فلسفتها بأن الكاميرا ذات الإمكانيات الفائقة تتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم من خلال التصوير الذي يتيح لهم تسجيل كل لحظة ثمينة في حياتهم بوضوح. ويتميز هاتفReno 10x Zoom OPPO بكاميرا مبتكرة مجهزة بثلاث عدسات مع تقنية البعد البؤري الكامل، وهي العدسة الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والعدسة المقربة بدقة 13 ميجابكسل، والعدسة العريضة بدقة 8 ميجابكسل.
تعمل هذه العدسات معا على توفير تغطية كاملة للبعد البؤري بقطر 16 مم- 160 مم، ما يوفر قدرة على التقريب 10 مرات. وتحتوي العدسة الأساسية في هاتف Reno 10x Zoom على مثبت بصري (OIS)، بالإضافة إلى ثلاثة أوضاع تركيز مختلفة حتى لا تفوتك اللحظات المهمة. وتمتاز كاميرا هاتف Reno 10x Zoom بزاوية واسعة يصل عرضها إلى 120 درجة؛ ما يسهل التقاط الصور في مساحات أكبر، بما في ذلك الصور التي تتضمن أكثر من شخص.
كما يساعد هاتف Reno 10x Zoom الجديد على التقاط صور ليلية مذهلة بجودة احترافية. وتتيح وظيفة الوضع الليلي 2.0 فائق الجودة للمستخدمين التقاط صور شديدة الدقة ذات ألوان زاهية في أي وقت. باستخدام الوضع الليلي 2.0 فائق الجودة، يعالج Reno 10x Zoom الوجوه والخلفيات بشكل منفصل ويوفر تأثيرات محسنة للون البشرة، فتقدم صورة أكثر واقعية. وكذلك يدعم هاتف Reno 10x Zoom تسجيل مقاطع الفيديو بدقة K4 فائقة الجودة، وبسرعة 60 إطارا في الثانية، كما أنه مزود بخاصية التثبيت البصري وأحدث تقنيات التثبيت الإلكتروني للصور.
كاميرا سيلفي مخفية
تعد الكاميرا المخفية الأمامية بدقة 16 ميجابكسل من أهم المزايا التي ينفرد بها تصميم هاتف Reno 10x Zoom. وتساعد هذه الآلية فى إظهار الكاميرا عند الحاجة فقط وقد خضعت لأعلى معايير اختبارات الجودة، ويمكن استخدامها لأكثر من 200 ألف مرة دون تعرضها للأعطال. حتى في حالة استخدام آلية إظهار الكاميرا 100 مرة أو يزيد على مدار اليوم، فإنها تدوم لأكثر من خمس سنوات مع المستخدم غير المحترف. وعلاوة على ذلك، صممت OPPO آلية للحماية عند السقوط تتيح للهاتف إمكانية الاستشعار في الوقت الفعلي إذا كان الهاتف في حالة سقوط حر، وتقوم بإخفاء الكاميرا تلقائيا لحمايتها من التحطم.
تصميم مع شاشة بانورامية كاملة
يترجم هاتف Reno 10x Zoom هذا الشعار إلى حقيقة ملموسة، ويعد امتدادا لرحلة OPPO في عالم التصميم الجذاب. ويعتمد تصميم الهاتف على أحدث التوجهات دون إغفال عنصري التناسق، والجمال المتوازن. يتوفر الهاتف باللونين أخضر المحيط والأسود الكاحل، ويتميز الطرازان بمادة لامعة في الطبقة السفلية من الواجهة الزجاجية، ما يوفر لمسة ناعمة دون المساس بحيوية اللون.
تم تجهيز هاتف Reno 10x Zoom بشاشة بانورامية قياس 6.6 بوصة، محمية بزجاج كورنينج جوريلا 6. ومن الناحية البصرية، يوفر الإطار الرفيع للغاية صورا مذهلة لتبدو الشاشة وكأنها تطفو خارج هيكل الهاتف. يبلغ سمك الحواف الموجودة على كلا الجانبين 1.63 ملم فقط، والحافة السفلية 3.5 ملم فقط. وتشغل الشاشة الكاملة ذات الحواف الرفيعة 93.1% من واجهة الهاتف دون أن تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة أو التأثير فى الأداء.
أداء فائق ومكونات عالية الجودة
يمتاز هاتف Reno 10x Zoom بخاصية الشحن السريع VOOC 3.0 الجديدة، وهو مزود ببطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 4065 مللي أمبير في الساعة. وتساعد خاصية الشحن السريع ذات الجهد المنخفض VOOC 3.0 على شحن الهاتف في أثناء تشغيل الألعاب دون توليد حرارة زائدة أو التأثير فى أداء الهاتف.
ويحتوي هاتف Reno 10x Zoom على معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة قياسية LPDDR4x وذاكرة فلاش UFS 2.1، وتساعد كلتاهما على تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير.
تجربة الألعاب
عند تشغيل الألعاب على هاتف Reno 10x Zoom ، يعمل نظام التشغيل الفائق مع مكونات الجهاز عالية الجودة على توفير تجربة أفضل وأكثر إمتاعا للمستخدمين.
ولا تقتصر تجربة الألعاب في Reno 10x Zoom على الأداء القوي فقط، بل تشمل أيضا تقنية Hyper Boost التي طورتها OPPO بشكل مستقل وتتضمن ثلاث وحدات: Game Boost وSystem Boost وApp Boost.
ويبقى السؤال هل تنجح خواص هاتف أوبو رينو الجديدة في اقناع مستخدمي المحمول في مصر من شراء هاتف أوبو بـ16 ألف جنيه في الوقت الذي تسيطر فيه شركات مثل سامسونج وأيفون وهواوي؟.