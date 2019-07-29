بعد 16 يوما من إعلانها| «الثانوية» تقتل فتاة بالفيوم

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

انتحار- أرشيفية

بسبب مجموعها الضعيف أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي بمركز بركة السبع التابع لمحافظة المنوفية، على الانتحار شنقا، وذلك بسبب تدني مجموعها في الثانوية العامة، وحصولها على نسبة 64%، وسط ارتفاع مجاميع الثانوية العامة لهذا العام، إذ تبين دخول الطالبة فى نوبة اكتئاب شديدة منذ إعلان النتيجة فى 13 يوليو الجاري، وتم نقل الجثمان للمشرحة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى كلفت بدورها رجال المباحث بالتحري بشأن الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

تلقى مركز شرطة بركة السبع بلاغا يفيد انتحار "أماني. س. ع" 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي، حيث تبين قيامها بشنق نفسها في "جنش" عبارة عن حديدة مدلاة من سقف غرفتها؛ بسبب مرورها بأزمة نفسية وحالة اكتئاب، على خلفية تدني مجموعها بالثانوية العامة. انتقل رجال المباحث لمعاينة المكان وتبين عقد الفتاة "إيشارب

تلقى مركز شرطة بركة السبع بلاغا يفيد انتحار "أماني. س. ع" 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي، حيث تبين قيامها بشنق نفسها في "جنش" عبارة عن حديدة مدلاة من سقف غرفتها؛ بسبب مرورها بأزمة نفسية وحالة اكتئاب، على خلفية تدني مجموعها بالثانوية العامة.



انتقل رجال المباحث لمعاينة المكان وتبين عقد الفتاة "إيشارب حريمي" فى حديدة بسقف غرفتها، وصعودها على منضدة خشبية، ثم علقت عنقها وأحكمت حوله الإيشارب، قبل أن تزيح المنضدة وتتدلى مشنوقة إلى أن عثرت عليها أسرتها.



وبسؤال والديها أكدا مرور ابنتهما بحالة نفسية سيئة، جراء حصولها على (266- علمي) ما يعادل 64%، وعقب عودة والدها من عمله وإعداد زوجته الغداء، فوجئ بصراخ الأخيرة، وتبين دخولها لدعوة ابنتهما لتناول الطعام فوجدتها مشنوقة، وهَمَّ هو بقطع الإيشارب ووضع ابنته على السرير لكنها كانت قد فارقت الحياة.







