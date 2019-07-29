رياضة

مواجهات متباينة في تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
كأس العالم
كأس العالم
أجريت اليوم الإثنين في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في القاهرة، قرعة الدور التمهيدي للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، حيث تواجد في تلك القرعة 28 منتخبًا هم الأقل في التصنيف على مستوى القارة السمراء، حيث سيخوضون مواجهات ذهاب وإياب، على أن يتأهل الفائز إلى المرحلة الثانية التي تضم 26 منتخبًا، وبالتالي سيصل عدد الفرق إلى 40 سيتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، وسيبدأ المنتخب الوطني التصفيات من تلك المرحلة، والتي سيتأهل منها 10 فرق إلى المرحلة الأخيرة ليتم إجراء قرعة بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الخمس فرق المتأهلة.
وفيما يلي نتيجة قرعة الدور التمهيدي: إثيوبيا X ليسوتو الصومالX زيمبابوي إريتريا X ناميبيا بوروندي X تنزانيا جيبوتي X إي سواتيني بوتسوانا X مالاوي جامبيا X أنجولا ليبيريا X سيراليون موريشيوس X موزمبيق ساو تومي وبرينسيب X غينيا بيساو جنوب السودان X غينيا الإستوائية جزر القمر X توجو تشاد X
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محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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إحتفال لاعبي الجزائر بالفوز (5)

الكاف يعلن عن أفضل 11 لاعبا في أمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل الرسمي لأفضل 11 لاعبا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، وتوج بلقبها المنتخب الجزائري بعد فوزه على نظيره السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة على استاد القاهرة، وهي المرة الثانية في التاريخ التي يحصل فيها محاربو الصحراء على لقب كأس الأمم الإفريقية.
منتخب مصر 2006

8 نهائيات مكررة من دور المجموعات في الكان

للمرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، تشهد المباراة النهائية مواجهة مكررة من دور المجموعات، وذلك عندما تواجه السنغال نظيرتها الجزائر اليوم، في نهائي كان 2019، بعدما حسم محاربو الصحراء لقاء دور المجموعات بهدف نظيف، وحدث النهائي المكرر للمرة الأولى في نسخة 1968، وحينها تغلبت غانا على كونغو كينشاسا 2-1 في دور المجموعات، قبل أن تنتقم الكونغو وتحسم النهائي بهدف نظيف، وفي نسخة 1982، تعادلت غانا وليبيا 2-2 في دور المجموعات، قبل أن تفوز غانا في النهائي بركلات الترجيح.
جهاد-جريشة

جهاد جريشة حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا، المُقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، على استاد السلام الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، ويعاونه مواطنه محمود أبوالرجال والتشادي عيسى بابا كمساعد ثان. وخسرت تونس أمس الأحد من السنغال بهدف نظيف في نصف نهائي الكان، وفازت الجزائر على نيجيريا بهدفين مقابل هدف.
لاعبي الجزائر يحتفلوا بالصعود‎ (3)

الجزائر ضد نيجيريا.. من يتأهل لنهائي الكان؟

يحتضن ملعب القاهرة الدولي، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، المباراة الثانية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، عندما تواجه الجزائر منتخب نيجيريا، وتأهلت الجزائر لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والسنغال، وتخطت غينيا في دور الـ16 قبل أن تطيح بكوت ديفوار في ربع النهائي، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي وغينيا، والخسارة أمام مدغشقر، وأطاحت في دور الـ16 بحاملة اللقب الكاميرون، قبل تخطي عقبة جنوب إفريقيا في ربع النهائي.
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