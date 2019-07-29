مواجهات متباينة في تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

أجريت اليوم الإثنين في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في القاهرة، قرعة الدور التمهيدي للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، حيث تواجد في تلك القرعة 28 منتخبًا هم الأقل في التصنيف على مستوى القارة السمراء، حيث سيخوضون مواجهات ذهاب وإياب، على أن يتأهل الفائز إلى المرحلة الثانية التي تضم 26 منتخبًا، وبالتالي سيصل عدد الفرق إلى 40 سيتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، وسيبدأ المنتخب الوطني التصفيات من تلك المرحلة، والتي سيتأهل منها 10 فرق إلى المرحلة الأخيرة ليتم إجراء قرعة بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الخمس فرق المتأهلة.

وفيما يلي نتيجة قرعة الدور التمهيدي: إثيوبيا X ليسوتو الصومالX زيمبابوي إريتريا X ناميبيا بوروندي X تنزانيا جيبوتي X إي سواتيني بوتسوانا X مالاوي جامبيا X أنجولا ليبيريا X سيراليون موريشيوس X موزمبيق ساو تومي وبرينسيب X غينيا بيساو جنوب السودان X غينيا الإستوائية جزر القمر X توجو تشاد X

وفيما يلي نتيجة قرعة الدور التمهيدي:

إثيوبيا X ليسوتو



الصومالX زيمبابوي



إريتريا X ناميبيا



بوروندي X تنزانيا



جيبوتي X إي سواتيني



بوتسوانا X مالاوي



جامبيا X أنجولا



ليبيريا X سيراليون



موريشيوس X موزمبيق



ساو تومي وبرينسيب X غينيا بيساو



جنوب السودان X غينيا الإستوائية



جزر القمر X توجو



تشاد X السودان



سيشل X رواندا

يذكر أن القارة الإفريقية شاركت بخمس منتخبات في مونديال روسيا العام الماضي، وهي: مصر والمغرب وتونس والسنغال ونيجيريا، وودعت تلك المنتخبات الخمسة المونديال حينها من دور المجموعات.

ويعد أفضل إنجاز إفريقي في كأس العالم هو الوصول إلى ربع النهائي والذي تحقق 3 مرات من قبل عبر الكاميرون 1990 والسنغال 2002 وغانا 2010.