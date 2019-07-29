بـ50 قرشا.. كيف خدعت سيدة بنكا شهيرا بالإسكندرية؟

تحرير:محمد مجلي ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

حبس

من أجل الحصول على قرض من أحد البنوك قيمته 300 ألف جنيه، لجأت ربة منزل، لحيلة التزوير لضمان حصولها عليه وقامت بالتلاعب والتزوير في أوراق رسمية من بينها رخصة سيارة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية ممثلة فى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وبالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطها، وأقرت بقيامها بتزوير الأوراق لحاجتها للقرض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والاستعلام عن نشاطها الإجرامي والبحث إذا ما كانت مطلوبة على ذمة قضايا أخرى من عدمه.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بقيام إحدى السيدات، حاصلة على دبلوم تجارة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثاني المنتزه بالإسكندرية، بالتقدم بأوراق ومستندات إلى فرع أحد البنوك بالإسكندرية من ضمنها رخصة تسيير سيارة باسمها منسوب صدورها لمرور المنتزه بالإسكندرية "مزورة". وأشار



بدأت الواقعة بورود بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بقيام إحدى السيدات، حاصلة على دبلوم تجارة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثاني المنتزه بالإسكندرية، بالتقدم بأوراق ومستندات إلى فرع أحد البنوك بالإسكندرية من ضمنها رخصة تسيير سيارة باسمها منسوب صدورها لمرور المنتزه بالإسكندرية "مزورة".



وأشار البلاغ إلى تمكن السيدة من الحصول على قرض شخصى بموجب تلك المستندات بقيمة ثلاثمائة ألف جنيه.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بأنها قامت بتزوير الرخصة باستخدام ماسح ضوئى (اسكانر) بإحدى المكتبات ودفعت نظيره 50 قرشا، وذلك لتقديمها للبنك لتتمكن من الحصول على القرض.



تحرر المحضر اللازم والعرض على نيابة الأموال العامة لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيال الواقعة.



