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Lion King يتصدر سينما أمريكا.. ويقترب من المليار

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
The Lion King
The Lion King
احتفظ فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك- The Lion King" بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني محققا 75.5 مليون دولار. وبلغت إيراداته 962.6 مليون دولار عالميًا، جمع منها الفيلم 350.7 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، وفقا لـ"Box office Mojo". الفيلم بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو، وهو ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم "علاء الدين"، وقد حقق نجاحا كبيرا، ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة.
واحتل الفيلم الكوميدي الجديد "حدث ذات مرة فى هوليوود Once Upon a Time In Hollywood" المركز الثاني بأمريكا، محققا إيرادات 40.4 مليون دولار. من بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي، وإخراج كوينتن تارانتينو. وتراجع فيلم المغامرات "الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن Spider-Man: Far From
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عادل-امام

لماذا غاب الزعيم عن عزاء الفيشاوي وودع هؤلاء؟

لم يكن الزعيم عادل إمام من الحاضرين في عزاء الراحل فاروق الفيشاوي، أمس الأحد، وسط حيرة وتساؤل الكثيرين عن سبب غيابه، خاصة أنه كان من المتوقع أن يكون من أول المعزين، حيث إن الثنائي تجمعهما صداقة قوية، وكان كل منهما وجه خير على الآخر في مسيرتهما الفنية، بداية من «غاوي مشاكل» فى الثمانينات، ثم فيلم «المشبوه» الذي كان سببًا فى انطلاق الفيشاوي بالسينما، حتى أصبح فى فترة قصيرة من نجوم الصف الأول، وأخيرا مع «حنفى الأبهة» الذى حقق نجاحا كبيرًا فى صالات العرض، كما ظهر الفيشاوي معه كضيف شرف فى مسلسله الأخير «عوالم خفية» الذى عرض فى رمضان 2017.
ولاد-رزق

أحمد الفيشاوي يروج لـ«ولاد رزق» وينشر البوستر الرسمي

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم "ولاد رزق 2"، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". يشارك في بطولة "ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض" كل من "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين"، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركتي "سينرجي فيلمز"، والطاهر ميديا برودكشن.
مى نور الشريف وبوسي

حقيقة إساءة مي نور الشريف لفاروق الفيشاوي

أثير جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور من محادثة تنسب للفنانة مي نور الشريف مع أحد الأصدقاء، تسيء خلالها للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قالت خلالها إنها حضرت العزاء وقالت عنه: "بلا واجب بلا زفت دا مشوار كئيب بلا قرف، ده كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه"، الأمر الذي أثار انتقادات كثيرة ضدها. وسرعان ما خرجت ابنة الراحل الكبير عن صمتها لتنفى عنها تهمة الإساءة للفيشاوي، وأكدت من خلال فيديو نشرته عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» أنها لم تقل ذلك.
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Mad Max Fury Road

إنتاج جزء ثان من أفضل أفلام الحركة في تاريخ السينما

محبو فيلم الأكشن الشهير Mad Max: Fury Road سيكونون على موعد مع مفاجأة سارة، إذ أعلن مؤلف ومخرج الفيلم، الأسترالي جورج ميلر، أنه منشغل حاليا بتنفيذ الجزء الثاني من الفيلم، الذي صُنف على أنه أحد أعظم أفلام الحركة على مر العصور. وفي الوقت الحالي، يعمل "ميلر"، وفق تصريحاته لموقع Indie Wire، على الانتهاء من تصوير فيلم Three Thousand Years of Longing، الذي سيعرض في 2020. الفيلم يدور حول ما يعرف بـ"أدب ما بعد الكارثة"، إذ يعرض من خلاله المؤلف رؤيته للعالم بعد تعرضه للدمار نتيجة الصراعات، لنرى البشر يسلكون طريق التوحش في محاولتهم للبقاء.
the lion king

The Lion King.. الحب والخير ينتصران لواقعية عالم ديزني

تربعت أفلام ديزنى على قمة شباك الإيرادات مقارنة بالأفلام الأخرى لموسم 2019، وحتى الآن ما زالت المنافسة على أشدها، ولكن توجد بعض المؤشرات التى لا ينبغى أن نغفل عنها، فمنذ فترة ليست قصيرة احتل Avengers: Endgame المركز الأول محققًا إيرادات تبلغ 357 مليون دولار فى الافتتاح، وبعد نجاح ساحق جاء The Lion King فى المركز الثانى كأحسن افتتاح بعد نظيره محققًا ما يزيد على 185 مليون دولار فى أمريكا الشمالية، منتزعًا المركز الثانى من "Incredibles 2" الذى أطلق فى العام الماضى بـ182.7 مليون دولار.
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إيرادات The Lion King تتجاوز 130 مليون دولار عالميا

يواصل فيلم المغامرة والعائلة "The Lion King" حصد إيرادات ضخمة بشباك التذاكر العالمي، حيث تجاوزت حصيلته بالسوق الأجنبية 130 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض يوم الأربعاء الماضي. الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 76.6 مليون دولار، لتتصدر بكين عائدات الفيلم خارجيا، بينما حلت فرنسا في المرتبة الثانية برصيد 8.3 مليون دولار، و5.5 مليون دولار في شباك التذاكر الأسترالي، ومن المتوقع أن يشهد الفيلم ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات، بالتزامن مع طرحه أمس بصالات السينما الأمريكية.
toy story

Toy Story 4 يحقق 773 مليون دولار في 4 أسابيع

ارتفعت إيرادات فيلم Toy Story 4 في أسبوعه الرابع بدور العرض السينمائي العالمي، حيث حقق الفيلم ما يزيد على 773 مليون دولار، وهو من إخراج جوش كولي، وتأليف بيتي دوكتر ولي أونكريتش وجون لاستير وأندرو ستانتون، وبطولة مجموعة مميزة من الممثلين الذين يقومون بالأداء الصوتي، على رأسهم: توم هانكس، تيم ألين، جوردي بينسون، باتريشيا أركيت، بوني هانت، توني هايل، كيانو ريفز، جوان كوزاك، كريستين شال، لوري ميتكالف، جيف بيدجون، إستيل هاريس، وآني بوتس، من إنتاج شركة "ديزني".
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