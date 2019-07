Lion King يتصدر سينما أمريكا.. ويقترب من المليار

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

The Lion King

احتفظ فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك- The Lion King" بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني محققا 75.5 مليون دولار. وبلغت إيراداته 962.6 مليون دولار عالميًا، جمع منها الفيلم 350.7 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، وفقا لـ"Box office Mojo". الفيلم بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو، وهو ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم "علاء الدين"، وقد حقق نجاحا كبيرا، ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة.

واحتل الفيلم الكوميدي الجديد "حدث ذات مرة فى هوليوود Once Upon a Time In Hollywood" المركز الثاني بأمريكا، محققا إيرادات 40.4 مليون دولار. من بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي، وإخراج كوينتن تارانتينو. وتراجع فيلم المغامرات "الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن Spider-Man: Far From