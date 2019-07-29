Lion King يتصدر سينما أمريكا.. ويقترب من المليار
تحرير:التحرير
٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
The Lion King
احتفظ فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك- The Lion King" بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني محققا 75.5 مليون دولار. وبلغت إيراداته 962.6 مليون دولار عالميًا، جمع منها الفيلم 350.7 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، وفقا لـ"Box office Mojo". الفيلم بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو، وهو ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم "علاء الدين"، وقد حقق نجاحا كبيرا، ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة.
واحتل الفيلم الكوميدي الجديد "حدث ذات مرة فى هوليوود Once Upon a Time In Hollywood" المركز الثاني بأمريكا، محققا إيرادات 40.4 مليون دولار. من بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي، وإخراج كوينتن تارانتينو.
وتراجع فيلم المغامرات "الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن Spider-Man: Far From
واحتل الفيلم الكوميدي الجديد "حدث ذات مرة فى هوليوود Once Upon a Time In Hollywood" المركز الثاني بأمريكا، محققا إيرادات 40.4 مليون دولار. من بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي، وإخراج كوينتن تارانتينو.
وتراجع فيلم المغامرات "الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن Spider-Man: Far From Home" من المركز الثاني إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 12.2 مليون دولار. الفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس.
كما تراجع الجزء الرابع من فيلم "حكاية لعبة 4- Toy Story 4" إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا إيرادات 9.9 مليون دولار.
وتراجع فيلم الرعب "زحف- Crawl" من المركز الرابع إلى المركز الخامس مسجلا إيرادات بلغت أربعة ملايين دولار.