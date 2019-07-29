وصلت لـ200 ألف جنيه|15 سيارة انخفضت أسعارها في يوليو

على مدى شهور ماضية تشهد السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»

تحرير:كريم ربيع ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

قبل ساعات من انتهاء شهر يوليو، ذلك الشهر الذي حمل كثيرا من التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا في زيادة الشركات مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي عقب إلغاء الجمارك عن السيارات أوروبية المنشأ، ونرصد في هذا التقرير أبرز 15 سيارة نالت تخفيضا سعريا بقيم كبيرة. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية في مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشاكل التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.

200 ألف جنيه تخفيضا لـ«ألفا روميو» أعلن وكيل السيارة الإيطالية الفاخرة «ألفاروميو» في مصر، تخفيض أسعار عدد من سياراتها موديل 2019 في السوق المحلية، في صورة عروض خاصة تخطت قيمة التخفيض حاجز الـ200 ألف جنيه، وهي «ستلفيو، جوليا، وجوليتا»، بقيم تخطت 200 ألف جنيه. حصلت

200 ألف جنيه تخفيضا لـ«ألفا روميو»

أعلن وكيل السيارة الإيطالية الفاخرة «ألفاروميو» في مصر، تخفيض أسعار عدد من سياراتها موديل 2019 في السوق المحلية، في صورة عروض خاصة تخطت قيمة التخفيض حاجز الـ200 ألف جنيه، وهي «ستلفيو، جوليا، وجوليتا»، بقيم تخطت 200 ألف جنيه.

حصلت السيارة الكروس أوفر متعددة الاستخدامات «ستلفيو» موديل 2019 على تخفيض يزيد على 200,000 جنيه، ليصبح سعرها 895.000 جنيه، بدلا من 1.099.000 جنيه، بتخفيض قيمته 204.000 جنيه للفئة «هاي لاين» المتوفرة في مصر، لتكون منافسا قويا في فئتها.

استفادت الشقيقة «جوليا» من تخفيضات السيارة الإيطالية ألفا روميو الفاخرة بقيمة 155.000 جنيه، ليبلغ سعر الفئة الأولى 635.000 جنيه بدلا من 775.000 جنيه، بتخفيض قيمته 140.000 جنيه، وباتت الفئة الثانية بـ695.000 جنيه بدلا من 850.000 جنيه بتخفيض قيمته 155,000 جنيه.

حصلت «جوليتا» على تخفيض بقيمة 70.000 جنيه، وهو الأقل بين التخفيضات التي أجرتها الشركة على سياراتها في مصر، ليبدأ سعر الفئة الأولى «بيز لاين» من 389,000 جنيه بدلا من 459,000 جنيه.

25 ألف جنيه لـ«إكسباندر»

أجرت شركة السيارات اليابانية في مصر «ميتسوبيشي» تخفيضا سعريا جديدا على أسعار سيارتها العائلية «إكسباندر» متعددة الاستخدامات ذات السبعة مقاعد، بقيمة 25.000 جنيه، ليصبح سعر الفئة «جي إل إكس» 370.000 جنيه بدلا من 395.000 جنيه. واستفادت الفئة الثانية «جي إل إس» من التخفيض بقيمة 24.000 جنيه، ليكون سعرها 395.000 جنيه بدلا من 419.000 جنيه.

وتعتمد إكسباندر على محرك سعة 1500 سي سي، بقوة 105 أحصنة ميكانيكية، مرتبط بناقل حركة أتوماتيكي من 4 سرعات، وتضم ثلاثة صفوف بمجموعة من التجهيزات.

«إكليبس كروس»

باتت اليابانية ميتسوبيشي «إكليبس كروس» واحدة من السيارات المهمة في فئة السيارات الخدمية الرياضية، ذات نسب المبيعات المرتفعة، وتعتمد الفئات الخمس على محرك 1500 سي سي تربو، و4 سلندرات و16 صبابة، و150 حصانا، وتبلغ السرعة القصوى 200 كيلومتر في الساعة، ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 9.3 ثانية، وتستهلك 6.7 لتر لكل 100 كيلو متر.

وخفضت الشركة اليابانية أسعار سيارتها بقيمة تراوحت بين 15.000 و25.000 جنيه، وعقب تخفيضات موديل 2019 للمرة الأولى، أصبحت أسعار الفئة الأولى «جي إل إكس- ميد لاين» 410.000 بدلا من 425.000 جنيه بتخفيض 15.000 جنيه، والفئة الثانية «جي إل إس- ميد لاين» 450.000 بدلا من 475.000 جنيه بتخفيض 25.000 جنيه، والثالثة «جي إل إس- هاي لاين» 480.000 بدلا من 505.000 جنيه بتخفيض 25.000 جنيه، والرابعة «جي إل إس- توب لاين» بـ515.000 بدلا من 540.000 جنيه، بتخفيض 25.000 جنيه، والخامسة «جي إل إس- بريميوم» بـ545.000 بدلا من 560.000 جنيه، بتخفيض 15.000 جنيه.

أسعار نيسان تتراجع

أعلنت شركة «نيسان إيجيب» تخفيض أسعار جميع فئات سيارتيها المجمعتين في مصر «صني» و«سنترا» السيدان، بالإضافة إلى تخفيض أسعار السيارة المستوردة «قشقاي» الـSUV الرياضية الخدمية، بقيم وصلت إلى 18 ألف جنيه.

وتراوحت قيم التخفيضات مقارنة بأسعار يونيو بين 11.000 جنيه وحتى 18.000 جنيه.

وانخفضت أسعار نيسان قشقاي بقيمة 15.000 جنيه، وتأتي السيارة في مصر بثلاث فئات، ويبدأ سعر الفئة الأولى من 379 ألف جنيه، بدلا من 394 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ409 آلاف جنيه، مقارنة بـ424 ألف جنيه في يونيو، والفئة الثالثة 439 ألف جنيه، بدلا من 454 ألف جنيه.

وتراجعت أسعار السيارة اليابانية نيسان «صني» السيدان بقيمة 11 ألف جنيه، على جميع فئاتها، وأصبح سعر الفئة الأولى يبدأ من 209 آلاف جنيه بدلا من 220 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ220.000 جنيه بدلا من 231.000 جنيه، أما الفئة الثالثة فبـ231.000 جنيه بدلا من 242.000 جنيه.

حصلت نيسان «سنترا» المجمعة في مصر على أكبر نسبة تخفيض، بعدما تراجعت أسعار فئتيها بقيمة 18.000 جنيه، مقارنة بأسعارهما في يونيو الماضي، وعقب التخفيض أصبح سعر الفئة القياسية بـ269 ألف جنيه بدلا من 287 ألف جنيه، وتراجع سعر الفئة الأعلى إلى 287 ألف جنيه بدلا من 305 آلاف جنيه.

بريفي تخفض أسعارها

أعلنت وكيل السيارة الماليزية «بروتون» في مصر، تحريك سعر الفئة الأولى Executive من سيارتها «بريفيه» خلال شهر يوليو، بقيمة 15 ألف جنيه، وهو التخفيض السعري الثاني للسيارة في أقل من 3 أشهر، حيث تم تخفيض أسعارها في أبريل الماضي بواقع 40 ألف جنيه، ليصبح إجمالي التخفيض 55 ألف جنيه، ويصبح سعر الفئة الأولى 240,000 جنيه.

سكودا تخفض سعر «سوبيرب»



أعلن وكيل السيارة الأوروبية «سكودا» في مصر تخفيض سعر الفئة الأولى Active من سيارتها «سوبيرب» بقيمة 20000 جنيه، لتكون بـ475.000، في الوقت الذي تستمر فيه أسعار باقي الفئات كما هي، حيث تبقى الفئة Dynamic بسعر 520.000 جنيه، والفئة Ambition بسعر 630.000 جنيه، والفئة Sport Line بسعر 670.000 جنيه.





شيفروليه تعلن عن تخفيض جديد





أعلن وكيل الشركة الأمريكية «شيفروليه» في مصر، عن إجراء تخفيض أسعار عدد من سيارات العلامة التجارية شيفروليه المجمعة محليا، وهما أفيو وأوبترا، بقيمة تبدأ من 8000 جنيه حتى 9.100 جنيه.



وأصبح سعر الفئة LS من شيفروليه أفيو 197.900 جنيه بدلا من 207.000، بتخفيض قدره 9.100 جنيه، وانخفض سعر الفئة LS مع الإكسسوارات من 212.400 إلى 203.300 جنيه بنفس القدر من التخفيض.



كما حصلت السيارة شيفروليه أوبترا على تخفيض سعري على جميع الفئات بقيمة 8.000 جنيه، حيث انخفض سعر الفئة كومفورت من 216,400 إلى 208,400 جنيه، والفئة الثانية كومفورت مع الإكسسوارات من 222,200 إلى 214,200 جنيه، ثم الفئة لكجري التي انخفض سعرها من 227,500 إلى 219,500 جنيه، وأخيرا لكجري مع الإكسسوارات من 233,100 إلى 225,100 جنيه.

بايك تخفض أسعار «M60»

أجرت الشركة الصينية «بايك ويوانج» في مصر، التابعة لمجموعة «بايك» التي تضم «سينوفا، وشانجي، وغيرهما»، تخفيض سعر سيارتها العائلية الجديدة «M60» موديل 2020 متعددة الأغراض ومتوسطة الحجم ذات السبعة مقاعد، لأول مرة منذ إطلاقها محليا، بقيمة 3.000 جنيه، ليكون سعرها 227 ألف جنيه.

فورد فييستا

أعلن وكيل السيارة الأمريكية الشهيرة «فورد» في مصر، تخفيض أسعار عدد من سيارات فييستا، بثلاثة أو خمسة أبواب، بقيمة تخفيضات وصلت إلى 30 ألف جنيه.

واستفادت سيارة الشركة الأمريكية «فورد فييستا» من تخفيضات سعرية جديدة، بقيمة وصلت إلى 30 ألف جنيه، إذ أصبح سعر الفئة القياسية لفييستا ذات الثلاثة أبواب مع الناقل اليدوي 234,900 جنيه، بتخفيض 15 ألف جنيه، أما الفئة تيتانيوم فقد انخفض سعرها إلى 374,900 جنيه، بتخفيض 25 ألف جنيه.

40000 تخفيضات لـ«إم جي»





خفضت السيارة «إم جي» -واحدة من أعرق ماركات السيارات ذات الأصول الإنجليزية، والتي اشترتها شركة سيارات صينية- أسعارها بسوق السيارات خلال العام الحالي نحو 4 مرات منذ طرحها بالسوق.

وحصلت «ZS» على تخفيض تراوح بين 12.000 و30.000 جنيه، لتبدأ أسعارها من 247,990 جنيها بدلا من 269,990 جنيها بتخفيض 22,000 جنيه للفئة «كلاسيك».