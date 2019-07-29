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وصلت لـ200 ألف جنيه|15 سيارة انخفضت أسعارها في يوليو

على مدى شهور ماضية تشهد السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»
تحرير:كريم ربيع ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
نيسان سنترا
نيسان سنترا
قبل ساعات من انتهاء شهر يوليو، ذلك الشهر الذي حمل كثيرا من التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا في زيادة الشركات مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي عقب إلغاء الجمارك عن السيارات أوروبية المنشأ، ونرصد في هذا التقرير أبرز 15 سيارة نالت تخفيضا سعريا بقيم كبيرة. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية في مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشاكل التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
200 ألف جنيه تخفيضا لـ«ألفا روميو» أعلن وكيل السيارة الإيطالية الفاخرة «ألفاروميو» في مصر، تخفيض أسعار عدد من سياراتها موديل 2019 في السوق المحلية، في صورة عروض خاصة تخطت قيمة التخفيض حاجز الـ200 ألف جنيه، وهي «ستلفيو، جوليا، وجوليتا»، بقيم تخطت 200 ألف جنيه. حصلت
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Audi-P18-E-Tron.

أجمل المفاهيم الاختبارية للسيارات في العالم

تعد العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات للمستقبل عبر مجموعة من الموديلات الجديدة التي تبدأ بكونها مفهوما اختباريا فقط، وهو الأمر الذي قد يتحول إلى سيارة منتجة بشكل فعلي، أو تظل مجرد مفهوم اختباري دون أن يتحول إلى خطوط التصنيع. ولا شك أن السيارات الاختبارية باتت أيضًا مجالا للتنافس بين الشركات العالمية، خاصة أنها تحدد مدى نجاحها في الوصول إلى تقنيات عالية الجودة على المستوى الفني في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إظهار قدراتها فيما يتعلق بالشكل الخارجي للسيارات.
تويوتا كامري 1

لعشاق المتانة.. السيارات اليابانية الأفضل في 2019

تراهن دوما الشركات اليابانية المصنعة للسيارات على الموديلات ذات الكفاءة العالية من الناحية الفنية، وهو الأمر الذي بات بمنزلة سمعة تتمتع بها السيارات اليابانية في الأسواق العالمية، خاصة أنها تتمتع بتاريخ طويل من الكفاءة الفنية والمتانة. وفي السنوات القليلة الماضية، أضافت العديد من الشركات اليابانية اللمسة التقنية رفيعة المستوى، والتي تتمتع بتكنولوجيا عالية للغاية، وهو الأمر الذي زاد من أسهم الموديلات اليابانية في الأسواق العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل واضح.
Mercedes-Benz-Vision-EQ-Silver-Arrow.

منها مقاعد مكيفة.. تقنيات انتظرها في سيارات المستقبل

على الرغم من كون العديد من الشركات تراهن على التقنيات المتطورة في سياراتها الجديدة، إلا أن استخدام تلك التكنولوجيا ليس على النحو الكافي، وهو ما يعني أن مستويات الانتشار في المستقبل لتلك التقنيات المتطورة ربما تكون أكبر في المستقبل القريب. وبات من المؤكد أن تكون بعض التقنيات الموجودة في السيارات ذات المستوى الرفيع، هي أساس التكنولوجيا المستخدمة في الموديلات العادية بالمستقبل، وهو الأمر الذي يجعل الجمهور ينتظر أن تبدأ الشركات العالمية المصنعة للسيارات على الموديلات الجديدة.
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