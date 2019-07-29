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شركات المحمول تفقد 4 ملايين مشترك خلال عام

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
خطوط المحمول
خطوط المحمول
في تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أظهر تراجعا ملحوظا في مشتركي المحمول بالسوق المصري، على أساس سنوي بنحو 4 ملايين مشترك، حيث بلغ عدد المشتركين بنهاية شهر أبريل 2019 نحو 93.68 مليون مشترك مقارنة بنحو 97.68 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2018 بانخفاض قدره 4.09% خلال عام، أما على الأساس الشهري فقد شهدت أعداد مشتركي المحمول ارتفاعا بنهاية شهر أبريل بنسبة 0.28% مقارنة بشهر مارس 2019، وهو ما قد يشير إلى أن السوق بدأ يستوعب صدمة ارتفاع أسعار خطوط المحمول بعد فرض رسوم التنمية بواقع 50 جنيها على كل خط جديد.
واستحوذت شركة فودافون مصر على 39.40 مليون مشترك بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 42.19 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2018 بتراجع بلغ 2.78 مليون مشترك خلال عام، في حين جاءت شركة أورنج مصر في المرتبة الثانية بنحو 28.74 مليون مشترك بنهاية أبريل 2019 مقارنة بنحو 32.07 مليون مشترك في أبريل 2018، بتراجع
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المستشار-محمد-عبد-الوهاب (2)

تعيين محمد عبد الوهاب قائما بأعمال رئيس هيئة الاستثمار

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا لمحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته، وأصدر رئيس الحكومة بذلك القرار رقم 1790 لسنة 2019.. وشغل عبد الوهاب، منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وقد سبق أن عمِل مستشاراً قانونياً لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015.
نمو-اقتصاد

بنك أوف أمريكا محذرا.. هل تحاصر المخاطر اقتصاد مصر؟

حذر بنك أوف أميركا ميريل لينش من مخاطر احتمال حدوث فجوة تمويلية في مصر أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر، في ظل ارتفاع حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنهاية مارس الماضي، لتلامس 15 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي. فهل تعاني مصر من هذه المخاطر خلال الفترة المقبلة؟ أم تظل مخاطر على ورق وتوقعات لا ترتقي للواقع وتخالف الحقيقة؟ وماذا عن موقف الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين؟
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اورنچ مصر شريك رئيس في مؤتمر «التصنيع الرقمي Fab 15»

تشارك شركة اورنچ مصر الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي Fab 15، بالتعاون مع "فاب لاب مصر"، في مدينتي القاهرة والجونة على مدار 8 أيام في الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس. ويمثل المؤتمر المحفل السنوي لمجتمع "فاب لاب" العالمي، وينعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد فوز مصر بحق التنظيم عقب منافسة مع 4 دول هي كندا والصين والإمارات ورواندا، وتأتي شراكة اورنچ مصر للحدث الدولي في إطار دعمها الدائم لمجتمع المُصنعين.
فلوس

وزير المالية: إصدار قانون جديد لضريبة الدخل قريبا

تسعى الحكومة لإعداد قانون جديد لضرائب الدخل، يراعى الأخذ في الاعتبار جميع التعديلات التي جرت على القانون منذ صدوره، وما تم حذفه وإضافته من مواد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المسودة الأولى لمشروع قانون ضرائب الدخل الجديد ستكون جاهزة خلال شهرين، وطرحه للحوار المجتمعى، قبل عرضه على مجلسي الوزراء والنواب. وأشار معيط إلى أن 40% من قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2005، تم دمجها في مشروع قانون الإجراءات الموحد.
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عمرو-طلعت وزير الاتصالات - يفتتح المركز-القومي لمراقبة-جودة-خدمات الاتصالات‎ (1)

تعرف على أهداف مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك بحضور المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس حسام الجمل، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
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أخيرا.. جودة خدمات المحمول تحت المراقبة الدورية

افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلو شركات الاتصالات فى السوق المصرية اليوم مركز قياس جودة خدمات الاتصالات، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك بالتعاون مع شركة rohde & schwarz الألمانية المنفذة للمشروع. وقالت الوزارة، إن أول تقرير سيصدره المركز عن أداء خدمات الاتصالات سيكون في سبتمبر المقبل، على أن يستمر إصداره بشكل شهري. وبحسب وزارة الاتصالات يساهم المركز الجديد فى قياس أعمق الخدمات داخل كل المناطق على مستوى الجمهورية، إلى جانب رفع تصنيف مصر فى مجال جودة خدمات المحمول.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

«الاتصالات» تفتتح مركز قياس جودة خدمات المحمول غدا

يفتتح غدًا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت مركز قياس جودة خدمات المحمول بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وتتمثل مهام المركز الجديد في قياس جودة خدمات شركات المحمول التي تقدمها للجمهور، وذلك بعد شكاوى متكررة تقدم بها الكثير من العملاء للجهاز على مدار الشهور الماضية، بالإضافة إلى الشكاوى المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع وزير الاتصالات في أكثر من لقاء صحفي للتأكيد على اعتماد الوزارة خلال الفترة القادمة على وسائل تكنولوجية متطورة لقياس جودة الخدمة المقدمة للجمهور.
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