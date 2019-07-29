شركات المحمول تفقد 4 ملايين مشترك خلال عام

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

خطوط المحمول

في تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أظهر تراجعا ملحوظا في مشتركي المحمول بالسوق المصري، على أساس سنوي بنحو 4 ملايين مشترك، حيث بلغ عدد المشتركين بنهاية شهر أبريل 2019 نحو 93.68 مليون مشترك مقارنة بنحو 97.68 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2018 بانخفاض قدره 4.09% خلال عام، أما على الأساس الشهري فقد شهدت أعداد مشتركي المحمول ارتفاعا بنهاية شهر أبريل بنسبة 0.28% مقارنة بشهر مارس 2019، وهو ما قد يشير إلى أن السوق بدأ يستوعب صدمة ارتفاع أسعار خطوط المحمول بعد فرض رسوم التنمية بواقع 50 جنيها على كل خط جديد.

واستحوذت شركة فودافون مصر على 39.40 مليون مشترك بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 42.19 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2018 بتراجع بلغ 2.78 مليون مشترك خلال عام، في حين جاءت شركة أورنج مصر في المرتبة الثانية بنحو 28.74 مليون مشترك بنهاية أبريل 2019 مقارنة بنحو 32.07 مليون مشترك في أبريل 2018، بتراجع