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أسعار الذهب تواصل الهبوط خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1419 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 655 جنيهًا. عيار 24: 749 جنيهًا. عيار 18: 561 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5240 جنيها. سعر الأوقية: 1419 دولارًا. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 2.752 مليار دولار
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المستشار-محمد-عبد-الوهاب (2)

تعيين محمد عبد الوهاب قائما بأعمال رئيس هيئة الاستثمار

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا لمحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته، وأصدر رئيس الحكومة بذلك القرار رقم 1790 لسنة 2019.. وشغل عبد الوهاب، منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وقد سبق أن عمِل مستشاراً قانونياً لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015.
نمو-اقتصاد

بنك أوف أمريكا محذرا.. هل تحاصر المخاطر اقتصاد مصر؟

حذر بنك أوف أميركا ميريل لينش من مخاطر احتمال حدوث فجوة تمويلية في مصر أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر، في ظل ارتفاع حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنهاية مارس الماضي، لتلامس 15 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي. فهل تعاني مصر من هذه المخاطر خلال الفترة المقبلة؟ أم تظل مخاطر على ورق وتوقعات لا ترتقي للواقع وتخالف الحقيقة؟ وماذا عن موقف الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين؟
المؤتمر-الدولي-للتصنيع-الرقمي (1)

اورنچ مصر شريك رئيس في مؤتمر «التصنيع الرقمي Fab 15»

تشارك شركة اورنچ مصر الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي Fab 15، بالتعاون مع "فاب لاب مصر"، في مدينتي القاهرة والجونة على مدار 8 أيام في الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس. ويمثل المؤتمر المحفل السنوي لمجتمع "فاب لاب" العالمي، وينعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد فوز مصر بحق التنظيم عقب منافسة مع 4 دول هي كندا والصين والإمارات ورواندا، وتأتي شراكة اورنچ مصر للحدث الدولي في إطار دعمها الدائم لمجتمع المُصنعين.
فلوس

وزير المالية: إصدار قانون جديد لضريبة الدخل قريبا

تسعى الحكومة لإعداد قانون جديد لضرائب الدخل، يراعى الأخذ في الاعتبار جميع التعديلات التي جرت على القانون منذ صدوره، وما تم حذفه وإضافته من مواد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المسودة الأولى لمشروع قانون ضرائب الدخل الجديد ستكون جاهزة خلال شهرين، وطرحه للحوار المجتمعى، قبل عرضه على مجلسي الوزراء والنواب. وأشار معيط إلى أن 40% من قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2005، تم دمجها في مشروع قانون الإجراءات الموحد.
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اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تنخفض خلال تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد فقط، وذلك على الرغم من استقرار سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1414 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

هبوط حاد في أسعار الذهب.. والجرام يفقد 10 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1422 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1412 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا محلوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، لينخفض سعر الجرام بحوالي 6 جنيهات، نتيجة تراجع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1396 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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