أسعار الذهب تواصل الهبوط خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

أسعار الذهب اليوم

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1419 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 655 جنيهًا. عيار 24: 749 جنيهًا. عيار 18: 561 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5240 جنيها. سعر الأوقية: 1419 دولارًا. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 2.752 مليار دولار