برلماني: لماذا تأخر نقل مصنع الشرقية للدخان؟

تحرير:أحمد جاد ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

مصنع الشرقية للدخان

استنكر الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، تأخر الحكومة في تنفيذ قرار نقل مصنع شركة الشرقية للدخان رغم معاناة سكان المناطق المجاورة من التلوث البيئي الناتج عنه. وقال النائب في سؤال برلماني تقدم به إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن حق المواطن المصري في العيش في بيئة نظيفة وصحية هو أحد أهم الحقوق التي كفلها له الدستور، وهو من الحقوق التي لا تقبل التهاون في أي تعدٍّ قد يطرأ عليها.

ولفت فؤاد إلى معاناة سكان المناطق المجاورة لمصنع شركة الشرقية للدخان بالجيزة من انبعاث أدخنة وروائح كريهة تحرمهم من حقهم في العيش في بيئة نظيفة واستنشاق هواء صالح، خاصة كبار السن والمرضى والأطفال منهم. وأوضح فؤاد أنه قد تقدم بطلب إحاطة بشأن خطة الدولة لنقل المصانع التابعة لشركة الشرقية للدخان (إيسترن