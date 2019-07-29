مصرع طفل سقط من «طفطف» في مصيف بلطيم

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

جثة طفل

لقى طفل مصرعه، اليوم الإثنين إثر سقوطه من طفطف أثناء سيره بمصيف بلطيم، ليتم نقله إلى مستشفى بلطيم المركزى ثم تحويله إلى مستشفي كفر الشيخ العام إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، بورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفى العام، يفيد بوصول "أ.أ.ع" 12 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، جثة هامدة، إثر سقوطه من طفطف أثناء سيره بمصيف بلطيم.

على الفور انتقل رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ إلى المستشفى العام ، وبسؤال أهليته، أقروا أنه أثناء استقلال الطفل طفطف للتنزه به في مصيف بلطيم، اختل توازنه وسقط على الأرض، وتوفي فور وصوله مستشفى كفر الشيخ العام. وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة



على الفور انتقل رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ إلى المستشفى العام ، وبسؤال أهليته، أقروا أنه أثناء استقلال الطفل طفطف للتنزه به في مصيف بلطيم، اختل توازنه وسقط على الأرض، وتوفي فور وصوله مستشفى كفر الشيخ العام.



وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة سقوط من علو.



وتحرر المحضر رقم 3942 لسنة 2019 قسم أول كفر الشيخ، بالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن بمعرفة أهليته بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة، وطلبت تحريات الواقعة بالتفصيل لمعرفة كيفية حدوثها ومراجعة عوامل الأمان بالطفطف الذي كان يستقله الطفل الضحية.







