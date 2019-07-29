جريمة

مصرع طفل سقط من «طفطف» في مصيف بلطيم

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
جثة طفل
جثة طفل
لقى طفل مصرعه، اليوم الإثنين إثر سقوطه من طفطف أثناء سيره بمصيف بلطيم، ليتم نقله إلى مستشفى بلطيم المركزى ثم تحويله إلى مستشفي كفر الشيخ العام إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، بورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفى العام، يفيد بوصول "أ.أ.ع" 12 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، جثة هامدة، إثر سقوطه من طفطف أثناء سيره بمصيف بلطيم.
على الفور انتقل رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ إلى المستشفى العام ، وبسؤال أهليته، أقروا أنه أثناء استقلال الطفل طفطف للتنزه به في مصيف بلطيم، اختل توازنه وسقط على الأرض، وتوفي فور وصوله مستشفى كفر الشيخ العام. وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة
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جثة-طفل

لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
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بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
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تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
حريق-في-وسط-البلد (1)

إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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حريق-الكنيسة

المحروسة.. قصة مقهى تحول لغرفة عمليات لإخماد حريق «بولا»

بينما كان يجمع حساب المشروبات من زبائنه، إذ بدخان كثيف يصل إلى القهوة، الجميع يتساءل: ماذا جرى؟، إيه اللى بيحصل؟، الدخان ده جاى منين بالظبط؟، يجرى الأسطى محمود، صاحب الـ40 عاما، ميكانيكى خراطة، ليكتشف في النهاية وجود حريق في كنيسة الأنبا بولا، بشارع دويدار على مقربة من محطة مترو الدمرداش، تحولت بعدها «قهوة المحروسة» إلى غرفة عمليات حقيقية لإنقاذ مبنى دور العبادة المسيحية من الدمار المحقق قبيل دقائق قليلة من وصول سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق المروع الذي استمر 4 ساعات تقريبا.
حريق كنيسة الأنبا بولا

طفيها يارب.. شهود يروون ساعات الرعب بحريق كنيسة بولا

«حد يتصل بالمطافي في نار طالعة من الكنيسة»، كان هذا النداء الأول الذي أطلقه محمد هلال، أحد شباب شارع «الدويدار»، لينذر بحريق ضخم مروع أمسك بمقر كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة الشعبية، انطلقت بعدها شرارة الأهالي الجدعان ليقوم كل منهم بدوره في إلقاء جرادل المياه ناحية الحريق، الذي بدأ صغيرا ثم سرعان ما تحول إلى دخان كثيف وألسنة لهب غطت سماء الحى الشعبي بأكمله، وسط حالة من الذعر والهلع انتابت أهالي المنطقة خوفا من امتداد النيران للعقارات المجاورة أو سقوط ضحايا.
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الميكروب وصل المخ..مأساة طفل نهش جسده كلب ضال بشبرا

"انزل يا عبده اشترى الطلبات لوالدتك من تحت واطلع على طول ماتتأخرش"، هكذا طلب والد "عبد الرحمن" من ابنه البالغ 14 سنة، التوجه لشراء بعض متطلبات المنزل من الشارع ولم يكن يعلم أن طلبه قد يكلفه حياة نجله بعدما تأخر فى العودة عن المنزل وعندما قلق الأب نزل للشارع فكانت المفاجأة المرعبة له عندما شاهد نجله ينزف من جميع أنحاء جسده ليصرخ فيه الأهالى مطالبينه بسرعة نقله للمستشفى "ابنك كلب فضل يعض فيه وماحدش كان عارف يسلكه الحق بسرعة انقله للمستشفى علشان الجروح جامدة والكلب مسعور".. وكانت هذه بداية المأساة لابن شبرا الخيمة.
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أمر إحالة المتهمين في كارثة محطة مصر: عبث وإهمال

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشار محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط، وأمانة سر محمد طه، تأجيل أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة 31 من الركاب والمواطنين على رصيف المحطة إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل للاطلاع، ووجهت المحكمة للمتهمين تهم الإهمال والقتل الخطأ والإصابة الخطأ وحيازة وتعاطي مخدرات لأحدهم، والتزوير في المحررات الرسمية، وإهدار المال العام، وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين.
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