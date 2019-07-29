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زيوت طبيعية لعلاج مشاكل منطقة تحت العين

يحتوي زيت نواة المشمش على فيتامين A وحمض الأوليك وحمض اللينوليك الذي يساعد على إصلاح وتجديد البشرة تحت العين وبالتالي يعالج العيون المتعبة
تحرير:مي فؤاد ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
العين
العين
تحتاج المنطقة تحت العينين إلى الكثير من العناية، لأنها المنطقة الأكثر حساسية بالبشرة، لسوء الحظ، هي نفس المنطقة التي نتجاهلها أكثر من غيرها، لا أحد يحب أن يستيقظ بعيون منتفخة ومتعبة، يمكن أن تدمر الدوائر والأكياس الدهنية تحت العينين مظهرك بالكامل وتجعلك تبدو مرهقًا ومتعبًَا. لذلك، من المهم أن تعطي عينيك الاهتمام والرعاية التي تحتاج إليها، يكتسب سيروم العين الطبيعي شعبية كبيرة وهذه هي واحدة من أفضل الطرق لتغذية عينيك والتعامل مع مختلف القضايا المتعلقة بالعين.
هناك العديد من الأمصال التي يمكن أن تغذي المنطقة المحيطة بعينيك وتساعدك على معالجة مشاكل العين المختلفة. الدوائر المظلمة يعد زيت ثمر الورد مرطبا هائلا للبشرة، لأنه غني بفيتامين C وE الذي يغذي البشرة ويحسن مرونة الجلد، للتخلص من الهالات السوداء وكذلك التجاعيد حول العينين.  يحتوي زيت اللوز على
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