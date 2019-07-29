زيوت طبيعية لعلاج مشاكل منطقة تحت العين

يحتوي زيت نواة المشمش على فيتامين A وحمض الأوليك وحمض اللينوليك الذي يساعد على إصلاح وتجديد البشرة تحت العين وبالتالي يعالج العيون المتعبة
تحتاج المنطقة تحت العينين إلى الكثير من العناية، لأنها المنطقة الأكثر حساسية بالبشرة، لسوء الحظ، هي نفس المنطقة التي نتجاهلها أكثر من غيرها، لا أحد يحب أن يستيقظ بعيون منتفخة ومتعبة، يمكن أن تدمر الدوائر والأكياس الدهنية تحت العينين مظهرك بالكامل وتجعلك تبدو مرهقًا ومتعبًَا.
لذلك، من المهم أن تعطي عينيك الاهتمام والرعاية التي تحتاج إليها، يكتسب سيروم العين الطبيعي شعبية كبيرة وهذه هي واحدة من أفضل الطرق لتغذية عينيك والتعامل مع مختلف القضايا المتعلقة بالعين.
هناك العديد من الأمصال التي يمكن أن تغذي المنطقة المحيطة بعينيك وتساعدك على معالجة مشاكل العين المختلفة.
الدوائر المظلمة
يعد زيت ثمر الورد مرطبا هائلا للبشرة، لأنه غني بفيتامين C وE الذي يغذي البشرة ويحسن مرونة الجلد، للتخلص من الهالات السوداء وكذلك التجاعيد حول العينين.
يحتوي زيت اللوز على
هناك العديد من الأمصال التي يمكن أن تغذي المنطقة المحيطة بعينيك وتساعدك على معالجة مشاكل العين المختلفة.
الدوائر المظلمة
يعد زيت ثمر الورد مرطبا هائلا للبشرة، لأنه غني بفيتامين C وE الذي يغذي البشرة ويحسن مرونة الجلد، للتخلص من الهالات السوداء وكذلك التجاعيد حول العينين.
يحتوي زيت اللوز على الريتينول وفيتامين E الذي ثبت عمليا أنه يقلل من الهالات السوداء تحت العين.
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يعمل فيتامين هـ أيضًا كمضاد للأكسدة ويساعد على تنشيط منطقة العين للتخلص من الهالات السوداء.
الأكياس الدهنية
يحتوي الكافيين الموجود في القهوة على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تعمل على تهدئة وحماية منطقة تحت العين.
بالإضافة إلى ذلك، يحسن الكافيين الدورة الدموية وبالتالي يساعد على تهدئة الأكياس تحت العين.
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يحافظ زيت اللوز على رطوبة البشرة ويجعلها ناعمة ونضرة، بينما يساعد زيت الخروع أيضًا على تحفيز تدفق الدم لتقليل التورم والأكياس الدهنية تحت العينين.
الانتفاخ
يحسن زيت روزماري ترطيب البشرة ومرونتها، نظرًا لاحتوائه على الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات التي تهدئ البشرة وتحميها، وبالتالي تساعد على تقليل الانتفاخ حول العين.
يحتوي زيت الليمون على خواص قوية مضادة للأكسدة تحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة وتصلح خلايا البشرة لتغذيتها.
يحتوي زيت اللافندر على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة المنطقة المحيطة عينيك.
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العيون الباهتة والمرهقة
يتميز زيت الجوجوبا بخصائص مضادة للالتهابات وتضميد الجراح تساعد على تغذية البشرة وتقليل الهالات السوداء والتجاعيد حول العين.
يساعد زيت الأفوكادو على تحسين إنتاج الكولاجين في الجلد، نظرًا لاحتوائه على فيتامينات A ، C ، D وE، وبالتالي يساعد على تنعيم البشرة.
يحتوي زيت نواة المشمش على فيتامين A وحمض الأوليك وحمض اللينوليك الذي يساعد على إصلاح وتجديد البشرة تحت العين وبالتالي يعالج العيون المتعبة.
كما أن دهن زيت جوز الهند يبقي المنطقة المحيطة بالعينين رطبة ومغذية.
تجاعيد العين
يساعد قشر البرتقال على تحسين إنتاج الكولاجين في الجلد لتحسين مرونة الجلد وبالتالي يساعد على التخلص من تجاعيد وخطوط العين.
يحتوي زيت النيم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم ويحسن مرونة الجلد ومظهره، وبالتالي يساعد على معالجة مشكلة التجاعيد والهالات السودة.
احمرار العين
تتميز أوراق الجوافة بخصائصها العلاجية الطبيعية، والتي قد تفيد بشكل خاص في حالات الإصابة بشحاذ العين، إذ تساعد الخصائص المضادة للالتهاب لأوراق الجوافة في التخفيف من التورم والاحمرار الذي قد ينجم من قلة النوم والسهر.
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