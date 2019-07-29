3 شهور مع الشغل لتاجر أجبر جاره على ارتداء قميص نوم

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الاثنين، بمعاقبة تاجر خردة بالحبس لمدة ثلاثة شهور مع الشغل؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 5906 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بإجبار عامل جاره على ارتداء قميص نوم حريمي وتصويره ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ردًا على قيام المجني عليه بالتشهير بشقيقة المتهم ونشر صور خاصة لها.

تعود تفاصيل القضية ليوم السبت 30 مارس الماضي، عندما ضُبط المدعو «محمد.ن.س.م» 24 عامًا، تاجر خردة، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، لقيامه باستدراج «مصطفى.ال.ح» 17 عامًا، عامل، مُقيم بذات الناحية، إلى منزله وإجباره على التجرد من ملابسه وارتداء قميص نوم حريمي، قبل أن



تعود تفاصيل القضية ليوم السبت 30 مارس الماضي، عندما ضُبط المدعو «محمد.ن.س.م» 24 عامًا، تاجر خردة، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، لقيامه باستدراج «مصطفى.ال.ح» 17 عامًا، عامل، مُقيم بذات الناحية، إلى منزله وإجباره على التجرد من ملابسه وارتداء قميص نوم حريمي، قبل أن يقوم بتصويره ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتبين من التحريات أن المجني عليه تحصل على صور شقيقة المتهم ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بتعليقات وألفاظ خارجة وخادشة للحياء، فيما دافع المتهم عن نفسه أمام هيئة المحكمة بأنه صعيدي الأصل والمنشأ انتظر من المجني عليه وأسرته الاعتذار عما قام به من تشويه لسمعة شقيقته، إلا أنه لم يفعل، فما كان منه إلا أن أقدم على فعلته انتقامًا لكرامته وشرفه، واستعملت المحكمة درجات الرأفة مع المتهم وعاقبته بأقل عقوبة ممكنة.



