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البداية بفوري| هل تنعش شركات التكنولوجيا البورصة؟

بدأت شركة فوري المتخصصة في مجال المدفوعات الإلكترونية، طرح أسهمها في البورصة المصرية، كما تستعد الحكومة لطرح شركة إي فاينانس بهدف توسيع قاعدة الملكية
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
تستعد عدد من شركات التكنولوجيا المالية لطرح أسهمها في البورصة المصرية، ومنها شركتي «فوري» والتي بدأ التداول عليها أمس، الأحد، و«إي فاينانس» المملوكة للدولة، حيث سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية الفترة المقبلة. وكان من ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو طرح أسهم ما لا يقل عن 4 شركات من القطاع العام في البورصة، حيث بدأت الحكومة في مارس الماضي، برنامج الطروحات بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان للاكتتاب العام والخاص، بقيمة نحو 1.721 مليار جنيه.
طرح فوري في البورصة المصرية تشهد البورصة المصرية ضعفا في أحجام التداول وخروج بعض الشركات الكبرى خلال الفترة الحالية، وربما تأتي الطروحات الجديدة في مجال التكنولوجيا لتنعش السوق وتفتح الباب لمزيد من النشاط. ويرى محمد النجار المحلل المالي، أن طرح شركات جديدة قد يساهم إلى حد كبير في إنعاش البورصة، وذلك
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المستشار-محمد-عبد-الوهاب (2)

تعيين محمد عبد الوهاب قائما بأعمال رئيس هيئة الاستثمار

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا لمحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته، وأصدر رئيس الحكومة بذلك القرار رقم 1790 لسنة 2019.. وشغل عبد الوهاب، منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وقد سبق أن عمِل مستشاراً قانونياً لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015.
نمو-اقتصاد

بنك أوف أمريكا محذرا.. هل تحاصر المخاطر اقتصاد مصر؟

حذر بنك أوف أميركا ميريل لينش من مخاطر احتمال حدوث فجوة تمويلية في مصر أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر، في ظل ارتفاع حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنهاية مارس الماضي، لتلامس 15 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي. فهل تعاني مصر من هذه المخاطر خلال الفترة المقبلة؟ أم تظل مخاطر على ورق وتوقعات لا ترتقي للواقع وتخالف الحقيقة؟ وماذا عن موقف الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين؟
المؤتمر-الدولي-للتصنيع-الرقمي (1)

اورنچ مصر شريك رئيس في مؤتمر «التصنيع الرقمي Fab 15»

تشارك شركة اورنچ مصر الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي Fab 15، بالتعاون مع "فاب لاب مصر"، في مدينتي القاهرة والجونة على مدار 8 أيام في الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس. ويمثل المؤتمر المحفل السنوي لمجتمع "فاب لاب" العالمي، وينعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد فوز مصر بحق التنظيم عقب منافسة مع 4 دول هي كندا والصين والإمارات ورواندا، وتأتي شراكة اورنچ مصر للحدث الدولي في إطار دعمها الدائم لمجتمع المُصنعين.
فلوس

وزير المالية: إصدار قانون جديد لضريبة الدخل قريبا

تسعى الحكومة لإعداد قانون جديد لضرائب الدخل، يراعى الأخذ في الاعتبار جميع التعديلات التي جرت على القانون منذ صدوره، وما تم حذفه وإضافته من مواد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المسودة الأولى لمشروع قانون ضرائب الدخل الجديد ستكون جاهزة خلال شهرين، وطرحه للحوار المجتمعى، قبل عرضه على مجلسي الوزراء والنواب. وأشار معيط إلى أن 40% من قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2005، تم دمجها في مشروع قانون الإجراءات الموحد.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد:لا تعارض بين قانوني التأمينات والخدمة المدنية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن زيادة سن المعاش إلى 65 عاما ستطبق بحلول عام 2030، ومن ثم هناك فترة كافية لدراسة أوضاع الجهاز الإدارى واحتياجاته وتحديد نسب الفائض والعجز فى الجهاز الإدارى بعد الانتهاء من عمليات التقييم والتدريب وخطة بناء القدرات. وأضافت السعيد أنه لا يوجد تعارض بين مشروع قانون التأمينات الذي أقره مجلس النواب، وقانون الخدمة المدنية على اعتبار أن الأول يقترح رفع سن المعاش إلى 65 عاما، بينما يفتح الثانى باب المعاش المبكر لموظفي الجهاز الإداري بالدولة.
نمو-اقتصاد

مصر بالمركز الثالث عالميا في معدل النمو الاقتصادي

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على وصول مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة «الإيكونوميست» الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، إذ حققت مصر طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، فى حين تأتى الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%. واحتلت الفلبين المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادى يقدر بنحو 5.6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5.1%، تليها بولندا فى المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4.7%.
الجنية-المصري

المالية تطرح كميات إضافية من الفكة بعد زيادة البنزين

قامت وزارة المالية بطرح كميات إضافية من «الفكة» عبر مصلحة الخزانة العامة، والبنوك العامة ومنافذ النيابات العامة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» التى تزايد الطلب عليها خلال الفترة الأخيرة بمواقف سيارات الأقاليم بالقاهرة والمحافظات. وأكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة «سك العملة»، أنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» عبر حصص شهرية، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها.
محطة -بنزين (1)

بعد رفع الوقود| 3 إجراءات جديدة تنفذها الحكومة قريبا

تنتظر مصر صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يوليو الجاري، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي، الذي كان يعد أحد شروط الصندوق وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وعلى الرغم من هذا القرار، فإن صندوق النقد لم يدرج مصر في جدول اجتماعاته يوم الإثنين المقبل 15 يوليو، الذي يشمل مناقشة 8 دول ليس من بينها مصر. ومنذ عام 2016 بدأت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق، وحصلت من خلاله على نحو 10 مليارات دولار خلال الـ3 سنوات الماضية وتم تقسيمها إلى 5 شرائح.
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