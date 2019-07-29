البداية بفوري| هل تنعش شركات التكنولوجيا البورصة؟

بدأت شركة فوري المتخصصة في مجال المدفوعات الإلكترونية، طرح أسهمها في البورصة المصرية، كما تستعد الحكومة لطرح شركة إي فاينانس بهدف توسيع قاعدة الملكية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

البورصة المصرية

تستعد عدد من شركات التكنولوجيا المالية لطرح أسهمها في البورصة المصرية، ومنها شركتي «فوري» والتي بدأ التداول عليها أمس، الأحد، و«إي فاينانس» المملوكة للدولة، حيث سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية الفترة المقبلة. وكان من ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو طرح أسهم ما لا يقل عن 4 شركات من القطاع العام في البورصة، حيث بدأت الحكومة في مارس الماضي، برنامج الطروحات بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان للاكتتاب العام والخاص، بقيمة نحو 1.721 مليار جنيه.

طرح فوري في البورصة المصرية تشهد البورصة المصرية ضعفا في أحجام التداول وخروج بعض الشركات الكبرى خلال الفترة الحالية، وربما تأتي الطروحات الجديدة في مجال التكنولوجيا لتنعش السوق وتفتح الباب لمزيد من النشاط. ويرى محمد النجار المحلل المالي، أن طرح شركات جديدة قد يساهم إلى حد كبير في إنعاش البورصة، وذلك