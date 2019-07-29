البداية بفوري| هل تنعش شركات التكنولوجيا البورصة؟

بدأت شركة فوري المتخصصة في مجال المدفوعات الإلكترونية، طرح أسهمها في البورصة المصرية، كما تستعد الحكومة لطرح شركة إي فاينانس بهدف توسيع قاعدة الملكية
تستعد عدد من شركات التكنولوجيا المالية لطرح أسهمها في البورصة المصرية، ومنها شركتي «فوري» والتي بدأ التداول عليها أمس، الأحد، و«إي فاينانس» المملوكة للدولة، حيث سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية الفترة المقبلة.
وكان من ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو طرح أسهم ما لا يقل عن 4 شركات من القطاع العام في البورصة، حيث بدأت الحكومة في مارس الماضي، برنامج الطروحات بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان للاكتتاب العام والخاص، بقيمة نحو 1.721 مليار جنيه.
طرح فوري في البورصة المصرية
تشهد البورصة المصرية ضعفا في أحجام التداول وخروج بعض الشركات الكبرى خلال الفترة الحالية، وربما تأتي الطروحات الجديدة في مجال التكنولوجيا لتنعش السوق وتفتح الباب لمزيد من النشاط.
ويرى محمد النجار المحلل المالي، أن طرح شركات جديدة قد يساهم إلى حد كبير في إنعاش البورصة، وذلك
طرح فوري في البورصة المصرية
تشهد البورصة المصرية ضعفا في أحجام التداول وخروج بعض الشركات الكبرى خلال الفترة الحالية، وربما تأتي الطروحات الجديدة في مجال التكنولوجيا لتنعش السوق وتفتح الباب لمزيد من النشاط.
ويرى محمد النجار المحلل المالي، أن طرح شركات جديدة قد يساهم إلى حد كبير في إنعاش البورصة، وذلك من خلال دخول أموال جديدة بالنسبة لشركات مقيدة، بالإضافة إلى طرح ودخول شركات غير مقيدة، متوقعا أن يكون للشركات غير المقيدة التأثير الأكبر في السوق.
ويعد طرح فوري هو أكبر طرح خاص في البورصة منذ طرح إعمار مصر خلال عام 2015.
وفوري هي أكبر شركة دفع إلكتروني في السوق المحلية حيث تستحوذ على أكثر من 70% من حجم المدفوعات الإلكترونية في السوق.
وبدأ اكتتاب المؤسسات في طرح الشركة، يوم الجمعة الماضي وينتهي الأربعاء المقبل، بينما بدأ الاكتتاب في طرح الأفراد المصريين أمس، الأحد وينتهي يوم 5 أغسطس المقبل.
وتطرح شركة فوري حوالي 36 % من أسهمها في البورصة المصرية لجمع ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه، منها نحو 21 % سيتم طرحها لشركة أكتيس وبنك مصر والبنك الأهلي المصري بواقع 7% لكل منها.
أما النسبة المتبقية البالغة 15% فسيتم تقسيمها على طرح عام لصغار المستثمرين بنحو 5% وطرح للمؤسسات المالية وكبار المستثمرين بنحو 10%.
ويبلغ رأسمال الشركة 353.652 مليون جنيه موزع على 707.304 مليون سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.
وتم تقدير القيمة العادلة لسهم فوري عند نحو 6.90 جنيه، وتتولى المجموعة المالية هيرميس دور مدير الطرح وترويج العملية وتعهد التغطية والتنسيق.
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%2.8 معدل تغطية طرح «فوري» أول أيام الاكتتاب
بلغ معدل تغطية طرح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بالبورصة، 2.8% من إجمالي الأسهم المعروضة في الطرح العام، وذلك في اليوم الأول لفتح سوق الصفقات الخاصة.
وحددت الشركة السعر النهائي لطرح يشمل 254.629 مليون سهم من أسهمها تمثل 36% من رأسمال الشركة في البورصة عند 6.46 جنيه للسهم.
وأعلنت هيرميس التي تتولى ترويج العملية والتغطية والتنسيق، أن الإدراج يشمل طرحًا خاصًا للمستثمرين الأجانب وطرحًا عامًا للمستثمرين الأفراد بمصر.
وسيكون المستثمرون الأجانب من المؤسسات خارج الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، وسيكون كلا الطرحين العام والخاص بذات السعر.
وقال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لفوري، إن الشركة نجحت في إنشاء شبكة لا نظير لها تخدم المستهلكين والتجار والشركات، بالإضافة إلى نجاحها في تحقيق التكامل بين جميع العملاء من خلال نظام المدفوعات الديجيتال الذي ينفذ هذه الخدمات.
وأضاف صبري، أن فورى ملتزمة بتلبية احتياجات العملاء المتنوعين بتقديم حلول مبتكرة ساعدت على تحقيق النمو المستدام على مدار السنوات الماضية.
وتمتلك شركة فوري 5 صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية وتستحوذ الإدارة والموظفون على 8% من أسهم الشركة.
واستهدفت فوري إدخال نظام مدفوعات الفواتير إلكترونيا فى مصر لتيسير عمليات الدفع فى سوق تنمو بسرعة وقوة.
وتقدم شركة فوري خدمات مالية للمستهلكين والشركات لسداد الفواتير ودفع ثمن المشتريات والخدمات باستعمال قنوات متعددة.
وتضم هذه القنوات شبكات الأونلاين وماكينات الصرافة ومحافظ الموبايلات، كما توفر لهم خيارات الدفع الديجيتال في البنوك.
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أي فاينانس
تستعد الحكومة لطرح 15% من شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اي فينانس" في البورصة في الربع الأخير من العام الجاري 2019.
وتمتلك الشركة حق تشغيل منظومة المدفوعات الحكومية وحساب الخزانة الموحد، كما تسعى لتدشين شركة مستقلة لتعمل في قطاع تجزئة المدفوعات لتنافس الشركات الأخرى مثل فوري ومصاري.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن طرح شركة إي فاينانس بالبورصة يساهم في تحقيق مزيد من العوائد الإيجابية، مؤكدة على متابعة الخطوات والإجراءات استعدادًا للطرح لأهمية الأمر من حيث توسيع قاعدة الملكية وتحقيق مزيد من الحوكمة، فضلاً عن تنوع الاستثمارات.
وأضافت السعيد، أن شركة "إي فاينانس" تعد واحدة من أهم الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، إلي جانب شركة إن أي كابيتال، والتي تعد الذراع الاستثمارية للبنك، مشيرة إلى أنها الشركة المسئولة عن إدارة منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني الحكومي.
من جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس شركة إي فاينانس، إن نسبة وموعد الطرح سيتحدد من قبل اللجنة الوزارية المسؤولة عن الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أن الشركة جاهزة لعملية الطرح.
وتتوزع ملكية شركة إي فاينانس بين بنك الاستثمار القومي 70%، والبنك الأهلي المصري 10%، وبنك مصر 10%، وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي 10%.
ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع نحو 500 مليون جنيه والمرخص به نحو 1.5 مليار جنيه.