العراق يحظر منتجات تركيا من أجل عيون إيران

أرجعت الحكومة العراقية حظر المنتجات التركية الذي سيستمر لمدة عام واحد، إلى أن العراق يعتزم زيادة إنتاجه المحلي من هذه المنتجات التي تم حظر تصديرها من أنقرة

تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

حظر المنتجات التركية في العراق

ألقى حظر السلطات العراقية استيراد عدد من المنتجات التركية، بظلاله على العلاقات بين البلدين، رغم الآمال التي عقدها مستثمرون أتراك على الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لتركيا خلال شهر مايو الماضي. وجاء فرض العراق حظرا جديدا على المنتجات التركية، في الوقت الذي كان يترقب فيه اتخاذ إجراءات إيجابية تلبيةً لطلب وزيرة التجارة التركية روحسار بكجان، إلغاء العراقيل التجارية سعيا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار.

صحيفة "الزمان" التركية أشارت إلى أنه في مايو الماضي، فرضت السلطات العراقية حظرا على صادرات البيض التركية، وفي أول يونيو الماضي حظر العراق صادرات العصائر والمثلجات التركية، ليلتحق مؤخرا كل من الملح والمكرونة والشعرية بالصادرات التركية المحظورة. قرار مجلس الوزراء العراقي الأخير سيدخل حيز التنفيذ بعد 60