العراق يحظر منتجات تركيا من أجل عيون إيران

أرجعت الحكومة العراقية حظر المنتجات التركية الذي سيستمر لمدة عام واحد، إلى أن العراق يعتزم زيادة إنتاجه المحلي من هذه المنتجات التي تم حظر تصديرها من أنقرة
ألقى حظر السلطات العراقية استيراد عدد من المنتجات التركية، بظلاله على العلاقات بين البلدين، رغم الآمال التي عقدها مستثمرون أتراك على الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لتركيا خلال شهر مايو الماضي.
وجاء فرض العراق حظرا جديدا على المنتجات التركية، في الوقت الذي كان يترقب فيه اتخاذ إجراءات إيجابية تلبيةً لطلب وزيرة التجارة التركية روحسار بكجان، إلغاء العراقيل التجارية سعيا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار.
صحيفة "الزمان" التركية أشارت إلى أنه في مايو الماضي، فرضت السلطات العراقية حظرا على صادرات البيض التركية، وفي أول يونيو الماضي حظر العراق صادرات العصائر والمثلجات التركية، ليلتحق مؤخرا كل من الملح والمكرونة والشعرية بالصادرات التركية المحظورة.
قرار مجلس الوزراء العراقي الأخير سيدخل حيز التنفيذ بعد 60
صحيفة "الزمان" التركية أشارت إلى أنه في مايو الماضي، فرضت السلطات العراقية حظرا على صادرات البيض التركية، وفي أول يونيو الماضي حظر العراق صادرات العصائر والمثلجات التركية، ليلتحق مؤخرا كل من الملح والمكرونة والشعرية بالصادرات التركية المحظورة.
قرار مجلس الوزراء العراقي الأخير سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما، على أن يستمر لمدة عام.
دوافع سياسية
الحكومة العراقية أعلنت أن حظر المنتجات التركية سيستمر لمدة عام واحد فقط، مرجعةً ذلك إلى أن العراق يعتزم زيادة إنتاجه المحلي من هذه المنتجات التي تم حظر تصديرها من أنقرة، إلا أن رئيس اتحاد صناعة الأغذية والمشروبات في تركيا، عبد القادر كولاهسي أوغلو يرى أن مبررات الحكومة العراقية غير واقعية.
وأكد أن تركيا لديها حجم سوق يبلغ 68% من المكرونة وحدها، وحتى إذا بدأ العراق في إنشاء مصانع لإنتاج المكرونة، فلن يستطيع تلبية الطلب المحلي، مرجعا هذا القرار إلى العلاقات السياسية المتوترة بين البلدين.
طماطم إيران.. «المد الأحمر» الذي أثار غضب البصرة
ويشير المسؤول التركي إلى أنه لملء هذه الفجوة، قد تتدخل إيران لتعويض حصة تركيا، لأن إيران منافس رئيسي لتركيا في السوق العراقية، مؤكدا أن استيراد المكرونة من إيران ليس أرخص من استيرادها من تركيا، لذلك يعتقد أنه قرار له دوافع سياسية.
وازداد اعتماد إيران على الأسواق العراقية كما لم يحدث من قبل، مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، العام الماضي.
ويرى محللون أن أزمة الأسواق في العراق بشأن تركيا كانت رد فعل على مشروع سد إليسو التركي لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر دجلة، الذي يتدفق بين جنوب شرق تركيا والعراق، إذ أجلت تركيا، العام الماضي، ملء سد إليسو بناءً على طلب العراق بسبب الجفاف.
أزمة البيض التركي
حظر الحكومة العراقية استيراد البيض من تركيا، خلق أزمة كبيرة لدى منتجي البيض الأتراك، فمنذ ما يقرب من شهر اضطر منتجو البيض الأتراك لإعدام مليون دجاجة بعد عجزهم عن توفير نفقات علفها.
بعد تشغيل «إليسو» التركي.. هل يخوض العراق حرب مياه؟
وذكرت وسائل إعلام تركية أنه اعتبارا من الأول من مايو بدأت السلطات العراقية حظر الواردات التركية من البيض التي تشكل 20 في المئة من صادرات البيض التركي.
وأسفر تزايد عرض البيض في السوق المحلية عن تراجع كبير في أسعاره داخل تركيا، وأشار ممثلون عن القطاع إلى أن 8 من منتجي البيض أفلسوا منذ بداية الحظر نظرا لعجزهم عن تلبية نفقاتهم، وأن المزارعين اضطروا لذبح 17 مليون دجاجة، كما شهدت الأيام العشرون الماضية إعدام مليون دجاجة نظرا لطول انتظارها في المذابح.
وذكرت "السومرية نيوز" أنه في منتصف يونيو رفضت وزارة الزراعة طلب أنقرة فتح استيراد البيض التركي وإلغاء قرار المنع، مؤكدة أن المنتج المحلي يكفي الأسواق العراقية.
لماذا تراجعت واشنطن عن معاقبة رجل دبلوماسية إيران؟
ويبدو أن بغداد وجهت صفعة قوية لأنقرة ستؤثر فى الاقتصاد التركي، وستكون إيران البديل لتركيا في الأسواق العراقية، نظرا لأنها تتمتع بنفوذ قوي في العراق، ويساعدها في ذلك الأغلبية الشيعية من المسؤولين والميليشيات المدعومة من إيران مثل الحشد الشعبي.
والمعروف أن الأحزاب السياسية الشيعية العراقية، مثل حزب الدعوة والفصائل الشيعية الأخرى، تهيمن إلى حد كبير على المشهد السياسي في البلاد، ولهذا السبب فإن المنتجات الإيرانية ستهيمن أيضا على الأسواق في العراق.