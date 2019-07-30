4 خرافات حول النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات

غالبًا ما يزعم العديد من مختصي التغذية، أن الوجبات منخفضة الكربوهيدرات لا يمكن تحملها لأنها تقيدك في كمية الطعام المتناولة، ولكن هذا غير صحيح.

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

نظام غذائي منخفض في الكربوهيدرات

مع التنوع المستمر للأنظمة الغذائية، بعضها يمنحك العديد من الفوائد والآخر قد يؤدي إلى تدهور ملحوظ بشكل تدريجي، وعلى الجانب الآخر توجد بعض الأساطير والخرافات فيما يتعلق بالأنظمة الغذائية التي تعتمد على كمية قليلة من الكربوهيدرات، فعلى سبيل المثال البعض يقول إنها محملة بكميات كبيرة من الدهون التي تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، والبعض الآخر يقول إنها تتسبب في قلة استهلاكك من الأطعمة الصحية التي تحتوي على مجموعة من الألياف الغذائية الهامة، نقلًا عن "healthline".

توجد كثير من المعلومات المضللة التي تدور حول الأنظمة الغذائية القائمة على معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، يدعي البعض أنها خيار مثالي للإنسان، بينما الآخرون يميلون إلى أنها تسبب العديد من الآثار الضارة بصحة الإنسان، وما يلي بعض من الخرافات الشائعة فيما يتعلق بهذه الأنظمة: 1-من الأنظمة الرائجة يستخدم