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4 خرافات حول النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات

غالبًا ما يزعم العديد من مختصي التغذية، أن الوجبات منخفضة الكربوهيدرات لا يمكن تحملها لأنها تقيدك في كمية الطعام المتناولة، ولكن هذا غير صحيح.
تحرير:إسراء سليمان ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
نظام غذائي منخفض في الكربوهيدرات
نظام غذائي منخفض في الكربوهيدرات
مع التنوع المستمر للأنظمة الغذائية، بعضها يمنحك العديد من الفوائد والآخر قد يؤدي إلى تدهور ملحوظ بشكل تدريجي، وعلى الجانب الآخر توجد بعض الأساطير والخرافات فيما يتعلق بالأنظمة الغذائية التي تعتمد على كمية قليلة من الكربوهيدرات، فعلى سبيل المثال البعض يقول إنها محملة بكميات كبيرة من الدهون التي تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، والبعض الآخر يقول إنها تتسبب في قلة استهلاكك من الأطعمة الصحية التي تحتوي على مجموعة من الألياف الغذائية الهامة، نقلًا عن "healthline".
توجد كثير من المعلومات المضللة التي تدور حول الأنظمة الغذائية القائمة على معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، يدعي البعض أنها خيار مثالي للإنسان، بينما الآخرون يميلون إلى أنها تسبب العديد من الآثار الضارة بصحة الإنسان، وما يلي بعض من الخرافات الشائعة فيما يتعلق بهذه الأنظمة: 1-من الأنظمة الرائجة يستخدم
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الموز-الاسود

البني ذو البقع «مسكر».. ماذا تعني ألوان الموز؟

الموز من الفاكهة الشعبية الرخيصة، كما أنه من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها بين الوجبات الرئيسية خاصة لمن يتبعون نظاما غذائيا للتخسيس، وعلى الرغم من أن فوائده الصحية معروفة على نطاق واسع، فإن القليل من الأشخاص يدركون كيف يؤثر نضج الموز على مكوناته الغذائية؟ للمساعدة في توضيح الأمر، شارك اختصاصي التغذية الأسترالي، ريان بينتو، مؤخرًا في الكشف عن الفوائد المتنوعة، كما يوضح الأسباب التي تجعل من التناول المفرط للموز فكرة سيئة، حيث كتب على صفحته «إن أفضل طريقة لفهم كيف يمكن أن تتغير مكونات الموز معرفة ما يحدث داخله بمرور الوقت».
فوائد الكرنب الأحمر

فوائد الكرنب الأحمر.. يساعد على فقدان الوزن

ينتمي الكرنب إلى الخضراوات الورقية، لذلك يتميز بالعديد من الفوائد التي لا حصر لها، توجد أنواع عديدة للكرنب ومنها الكرنب الأحمر الذي يعتبر مكونا أساسيا من طبق السلطة وقيمة غذائية عالية، حيث يعمل على الوقاية من السرطان، ويقيك من الشيخوخة المبكرة، ويحافظ على صحة العينين بشكل كبير، ويساعد أيضًا في فقدان الوزن، والتعزيز من الجهاز المناعي، كما أنه يعمل بفاعلية كبيرة على الحفاظ على صحة العظام، والوقاية من مرض السكري، فلو كنت ترغب في نظام غذائي صحي، عليك بالإكثار من تناوله، نقلًا عن "organicfacts".
فوائد-اللفت

فوائد اللفت.. يقي من سرطان القولون والمستقيم

الأنظمة الغذائية الصحية من أفضل ما يمكن أن تتبعه في حياتك، لتضمن لنفسك جسما رشيقا خاليا من الأمراض، ولكن نحتاج من وقت لآخر إلى أطعمة مختلفة مثل الأطعمة الحارة والوجبات السريعة، والمخللات التي لا يحلو الطعام من دونها؛ فعلى سبيل المثال، اللفت يشجعك على تناول الطعام "يفتح نفسك"، كما أنه يقدم لك العديد من الفوائد الصحية التي يحتاج إليها جسمك بوصفه من الخضراوات، حيث يعمل على فقدان الوزن، ويرفع من معدلات عملية الأيض، ما يؤدي إلى حرق مزيد من الدهون، نقلا عن "health line".
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