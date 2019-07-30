4 خرافات حول النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات

غالبًا ما يزعم العديد من مختصي التغذية، أن الوجبات منخفضة الكربوهيدرات لا يمكن تحملها لأنها تقيدك في كمية الطعام المتناولة، ولكن هذا غير صحيح.
مع التنوع المستمر للأنظمة الغذائية، بعضها يمنحك العديد من الفوائد والآخر قد يؤدي إلى تدهور ملحوظ بشكل تدريجي، وعلى الجانب الآخر توجد بعض الأساطير والخرافات فيما يتعلق بالأنظمة الغذائية التي تعتمد على كمية قليلة من الكربوهيدرات، فعلى سبيل المثال البعض يقول إنها محملة بكميات كبيرة من الدهون التي تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، والبعض الآخر يقول إنها تتسبب في قلة استهلاكك من الأطعمة الصحية التي تحتوي على مجموعة من الألياف الغذائية الهامة، نقلًا عن "healthline".
توجد كثير من المعلومات المضللة التي تدور حول الأنظمة الغذائية القائمة على معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، يدعي البعض أنها خيار مثالي للإنسان، بينما الآخرون يميلون إلى أنها تسبب العديد من الآثار الضارة بصحة الإنسان، وما يلي بعض من الخرافات الشائعة فيما يتعلق بهذه الأنظمة:
1-من الأنظمة الرائجة
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توجد كثير من المعلومات المضللة التي تدور حول الأنظمة الغذائية القائمة على معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، يدعي البعض أنها خيار مثالي للإنسان، بينما الآخرون يميلون إلى أنها تسبب العديد من الآثار الضارة بصحة الإنسان، وما يلي بعض من الخرافات الشائعة فيما يتعلق بهذه الأنظمة:
1-من الأنظمة الرائجة
يستخدم مصطلح "الحميات الرائجة"؛ للإشارة إلى الأنظمة الغذائية التي تساعد في فقدان الوزن، والتي تتمتع في نفس الوقت بتأثير قصير المدى، اليوم يُساء استخدامها غالبًا بسبب الوجبات الغذائية التي لا تحظى بشعبية كبيرة، بما في ذلك الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات، ولكن تناول كميات قليلة من الكربوهيدرات تعتبر فعالة بشكل كبير خلال 20 دراسة تمت للتأكد من ذلك، إضافة إلى تواجد العديد من الكتب التي تناولت مصطلح "أنظمة منخفضة الكربوهيدرات"، وأبرزت بشكل كبير نجاحه.
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2-من الصعب اتباعه
غالبًا ما يزعم العديد من مختصي التغذية والذين يمكن ضمهم إلى فئة المعارضين، إن الوجبات منخفضة الكربوهيدرات لا يمكن تحملها لأنها تقيدك في كمية الطعام المتناولة، أو بمعنى آخر لا تستطيع التنويع في الطعام، وبالتالي يؤدي إلى الشعور بالحرمان، مما يتسبب في التخلي عن النظام الغذائي واستعادة الوزن، ولكن عليك أن تضع في اعتبارك أن جميع الأنظمة الغذائية سوف تحرمك من شيء، فاتباع نظام غذائي قائم على استهلاك كميات قليلة من الكربوهيدرات، يقلل من الشعور بالجوع، و يزيد من معدلات الشبع، وفي نفس الوقت تستطيع فقدان الوزن.
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3-يضر القلب
تميل الأنظمة الغذائية القائمة على الكربوهيدات المنخفضة إلى ارتفاع معدلات الكوليسترول، بما في ذلك الدهون المشبعة، ولهذا السبب، يقول العديد من الأشخاص إنها تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم وزيادة خطورة أمراض القلب، ومع ذلك اقترحت العديد من الدراسات أن كلًا من الكوليسترول الغذائي والدهون المشبعة ليس لديهما أي تأثير ملحوظ على زيادة خطورة الإصابة بأمراض القلب، والأهم من ذلك أن هذا النظام يحسن من العوامل المؤدية إلى أمراض القلب وذلك من خلال:
انخفاض كبير في الدهون الثلاثية في الدم
زيادة الكوليسترول الجيد
انخفاض مقاومة الأنسولين، مما يقلل من مستويات السكر في الدم والأنسولين
الحد من الالتهابات
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4-يقلل من استهلاك الأطعمة النباتية الصحية
لا يعني النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، أنك لن تتناول أطعمة تحتوي على كربوهيدرات على الإطلاق، فتوجد بعض الخرافات التي تدور حول أن التقليل من الكربوهيدرات يعني أنك ستتناول كميات أقل من الأطعمة النباتية، في الواقع، يمكنك تناول كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه والمكسرات والتوت والبذور، دون تناول أكثر من 50 جرام من الكربوهيدرات في اليوم، وبالتالي دع الشائعات جانبًا، وحاول قدر الإمكان تناول طعام صحي، فأنت على دراية جيدة بطبيعة جسمك والذي يحتاجه.
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