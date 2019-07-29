تأجيل قضية استهداف النائب العام المساعد لـ5 أغسطس

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

المحكمة العسكرية- أرشيفية

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 304 متهمين، من بينهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، ومنها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، إلى جلسة 5 أغسطس المقبل، لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين فى جميع وقائع الاتهام التى جرت خلال الفترة بين عامي 2014 و2015.

نسبت التحقيقات إلى المتهمين أنهم انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهما بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل



نسبت التحقيقات إلى المتهمين أنهم انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهما بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.



ونسبت التحقيقات إلى المتهمين أنهم تلقوا تدريبات عسكرية وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها، واستخدموها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، كما أنهم اتحدوا جميعا على ذلك ووزعوا الأدوار في ما بينهم، لتنفيذ تلك الجرائم وبثوا في أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ من خلال لقاءات تنفيذية وتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيا لتنفيذ مخطط تنظيم "الإخوان".



