10 حفلات غنائية في أغسطس.. البداية مع مايا دياب

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

الفنانة مايا دياب

تشهد الفترة الحالية حالة من النشاط على مستوى الحفلات الغنائية والألبومات التي يحضر نجومها لطرحها خلال موسم الصيف، ويشهد شهر أغسطس المقبل إقامة عدد من الحفلات، إذ يحيي الفنان مدحت صالح حفلا ضمن المهرجان الصيفي بالإسكندرية، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، يوم 17 أغسطس، بينما يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي، يوم 3 أغسطس، وذلك ضمن مهرجان قرطاج الدولي فى دورته الخامسة والخمسين، ومن ثم يطير إلى اليونان للتحضير لحفله هناك، الذي سيقام يوم 14، كما يختتم الفنان صابر الرباعي حفلات مهرجان قرطاج الدولي، بحفله يوم 20 أغسطس.

بينما يشارك الفنان ماجد المهندس والفنانة أصالة فى حفلات صيف لندن، ومن المقرر أن يقام حفلهما يوم 13 أغسطس، بينما يقام حفل المطرب راشد الماجد، يوم 20 أغسطس. ويحيى النجم راشد الماجد، والفنان أصيل بكر، حفلا غنائيا يوم 29 أغسطس المقبل، وذلك على مسرح طلال مداح، بالمملكة العربية السعودية. ويستعد الفنان وائل