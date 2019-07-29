فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

10 حفلات غنائية في أغسطس.. البداية مع مايا دياب

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
الفنانة مايا دياب
الفنانة مايا دياب
تشهد الفترة الحالية حالة من النشاط على مستوى الحفلات الغنائية والألبومات التي يحضر نجومها لطرحها خلال موسم الصيف، ويشهد شهر أغسطس المقبل إقامة عدد من الحفلات، إذ يحيي الفنان مدحت صالح حفلا ضمن المهرجان الصيفي بالإسكندرية، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، يوم 17 أغسطس، بينما يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي، يوم 3 أغسطس، وذلك ضمن مهرجان قرطاج الدولي فى دورته الخامسة والخمسين، ومن ثم يطير إلى اليونان للتحضير لحفله هناك، الذي سيقام يوم 14، كما يختتم الفنان صابر الرباعي حفلات مهرجان قرطاج الدولي، بحفله يوم 20 أغسطس.
بينما يشارك الفنان ماجد المهندس والفنانة أصالة فى حفلات صيف لندن، ومن المقرر أن يقام حفلهما يوم 13 أغسطس، بينما يقام حفل المطرب راشد الماجد، يوم 20 أغسطس. ويحيى النجم راشد الماجد، والفنان أصيل بكر، حفلا غنائيا يوم 29 أغسطس المقبل، وذلك على مسرح طلال مداح، بالمملكة العربية السعودية. ويستعد الفنان وائل
اقرأ المزيد
سامو-زين-2

سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة «حب حب» (فيديو)

أطلق الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب"، اليوم الإثنين، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب"، تعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والتوزيع الموسيقي لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو فهو من إخراج إسماعيل الأرباس. وقد شوق سامو زين جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال نشره غلاف الأغنية، بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ أيام، وطرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي.
مصطفى-حجاج (2)

مصطفى حجاج يطرح أغنية «جرح بعد جرح» (فيديو)

طرحت شركة Nj Music Productions للمنتج ومهندس الصوت هاني محروس، مساء اليوم الإثنين، ثاني أغنيات ألبوم الفنان مصطفى حجاج "هتزهزه" والمقرر طرحها في الصيف الجاري. وحملت الأغنية اسم "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس وطبلة أحمد عيادي، وتقول كلماتها: "غلطتنا من الأساس إن إحنا ولاد ناس، عندنا مروءة يا عيني وعندنا إحساس، صدقنا الكدابين واتعشمنا في غدارين، والضربة جات من مين، جات من أعز الناس، جرح بعد جرح زادت الجراح، وآدي أحلى عمر من إيدينا راح".
محمد-رمضان (1)

محمد رمضان يعلن عن موعد حفله في أمريكا

أعلن الفنان محمد رمضان عن إقامته حفلا غنائيا في الأول من شهر أغسطس في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية كاليفورنيا، وكتب، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أنا فرحان جدا إني هقابل جمهوري في أمريكا، استنوني في 1 من أغسطس المقبل في بفرلي هيلز بكاليفورنيا". محمد رمضان حقق بفيديو كليب أغنية "إنساي" مع المطرب المغربي سعد لمجرد، نجاحا كبيرا في نحو 12 يوما فقط، إذ اقترب من حصد نحو 50 مليون مشاهدة ليتصدر بها الثنائي قائمة الأعلى مشاهدة في "يوتيوب مصر" ودول عربية أخرى.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org