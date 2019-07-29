حقيقة إساءة مي نور الشريف لفاروق الفيشاوي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

مى نور الشريف

أثير جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور من محادثة تنسب للفنانة مي نور الشريف مع أحد الأصدقاء، تسيء خلالها للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قالت خلالها إنها حضرت العزاء وقالت عنه: "بلا واجب بلا زفت دا مشوار كئيب بلا قرف، ده كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه"، الأمر الذي أثار انتقادات كثيرة ضدها. وسرعان ما خرجت ابنة الراحل الكبير عن صمتها لتنفى عنها تهمة الإساءة للفيشاوي، وأكدت من خلال فيديو نشرته عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» أنها لم تقل ذلك.

وأكدت مي نور الشريف أن الحساب الحامل اسمها الذي ظهر في المحادثة، "مفبرك" ولا يمت لها بصلة، مشيرة إلى أن حسابها موثق ويمكن التأكد من ذلك من خلال العلامة الزرقاء، وأي حساب آخر يتحدث بلسانها فهي غير مسؤولة عنه. وتابعت: "كلام حقير اتكتب عن الله يرحمه فاروق الفيشاوي، الإنسان اللي كتب كده حقير ودي إهانة ليه