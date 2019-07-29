حقيقة إساءة مي نور الشريف لفاروق الفيشاوي
تحرير:محمد عبد المنعم
٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
مى نور الشريف
أثير جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور من محادثة تنسب للفنانة مي نور الشريف مع أحد الأصدقاء، تسيء خلالها للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قالت خلالها إنها حضرت العزاء وقالت عنه: "بلا واجب بلا زفت دا مشوار كئيب بلا قرف، ده كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه"، الأمر الذي أثار انتقادات كثيرة ضدها. وسرعان ما خرجت ابنة الراحل الكبير عن صمتها لتنفى عنها تهمة الإساءة للفيشاوي، وأكدت من خلال فيديو نشرته عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» أنها لم تقل ذلك.
وأكدت مي نور الشريف أن الحساب الحامل اسمها الذي ظهر في المحادثة، "مفبرك" ولا يمت لها بصلة، مشيرة إلى أن حسابها موثق ويمكن التأكد من ذلك من خلال العلامة الزرقاء، وأي حساب آخر يتحدث بلسانها فهي غير مسؤولة عنه.
وتابعت: "كلام حقير اتكتب عن الله يرحمه فاروق الفيشاوي، الإنسان اللي كتب كده حقير ودي إهانة ليه
وأكدت مي نور الشريف أن الحساب الحامل اسمها الذي ظهر في المحادثة، "مفبرك" ولا يمت لها بصلة، مشيرة إلى أن حسابها موثق ويمكن التأكد من ذلك من خلال العلامة الزرقاء، وأي حساب آخر يتحدث بلسانها فهي غير مسؤولة عنه.
وتابعت: "كلام حقير اتكتب عن الله يرحمه فاروق الفيشاوي، الإنسان اللي كتب كده حقير ودي إهانة ليه وإهانة ليا، فأرجوكم اللي يشير كلام فارغ زي ده يبقى حرام عليه".
يذكر أن عزاء الفنان الكبير فاروق الفيشاوي أقيم الأحد الماضي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب، وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ الدقائق الأولى، ومنهم "أحمد السقا، هانى مهنا، حسن الرداد، محمد الشقنقيرى، إلهام شاهين، فيفى عبده، هالة سرحان، عماد رشاد، أشرف زكى، أحمد بدير، فتوح أحمد، يسرى نصر الله، أشرف عبد الغفور".