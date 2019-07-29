فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

حقيقة إساءة مي نور الشريف لفاروق الفيشاوي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
مى نور الشريف
مى نور الشريف
أثير جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور من محادثة تنسب للفنانة مي نور الشريف مع أحد الأصدقاء، تسيء خلالها للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قالت خلالها إنها حضرت العزاء وقالت عنه: "بلا واجب بلا زفت دا مشوار كئيب بلا قرف، ده كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه"، الأمر الذي أثار انتقادات كثيرة ضدها. وسرعان ما خرجت ابنة الراحل الكبير عن صمتها لتنفى عنها تهمة الإساءة للفيشاوي، وأكدت من خلال فيديو نشرته عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» أنها لم تقل ذلك.
وأكدت مي نور الشريف أن الحساب الحامل اسمها الذي ظهر في المحادثة، "مفبرك" ولا يمت لها بصلة، مشيرة إلى أن حسابها موثق ويمكن التأكد من ذلك من خلال العلامة الزرقاء، وأي حساب آخر يتحدث بلسانها فهي غير مسؤولة عنه. وتابعت: "كلام حقير اتكتب عن الله يرحمه فاروق الفيشاوي، الإنسان اللي كتب كده حقير ودي إهانة ليه
اقرأ المزيد
عادل-امام

لماذا غاب الزعيم عن عزاء الفيشاوي وودع هؤلاء؟

لم يكن الزعيم عادل إمام من الحاضرين في عزاء الراحل فاروق الفيشاوي، أمس الأحد، وسط حيرة وتساؤل الكثيرين عن سبب غيابه، خاصة أنه كان من المتوقع أن يكون من أول المعزين، حيث إن الثنائي تجمعهما صداقة قوية، وكان كل منهما وجه خير على الآخر في مسيرتهما الفنية، بداية من «غاوي مشاكل» فى الثمانينات، ثم فيلم «المشبوه» الذي كان سببًا فى انطلاق الفيشاوي بالسينما، حتى أصبح فى فترة قصيرة من نجوم الصف الأول، وأخيرا مع «حنفى الأبهة» الذى حقق نجاحا كبيرًا فى صالات العرض، كما ظهر الفيشاوي معه كضيف شرف فى مسلسله الأخير «عوالم خفية» الذى عرض فى رمضان 2017.
ولاد-رزق

أحمد الفيشاوي يروج لـ«ولاد رزق» وينشر البوستر الرسمي

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم "ولاد رزق 2"، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". يشارك في بطولة "ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض" كل من "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين"، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركتي "سينرجي فيلمز"، والطاهر ميديا برودكشن.
the lion king

Lion King يتصدر سينما أمريكا.. ويقترب من المليار

احتفظ فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك- The Lion King" بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني محققا 75.5 مليون دولار. وبلغت إيراداته 962.6 مليون دولار عالميًا، جمع منها الفيلم 350.7 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، وفقا لـ"Box office Mojo". الفيلم بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو، وهو ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم "علاء الدين"، وقد حقق نجاحا كبيرا، ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة.
اقرأ المزيد من الأخبار
جنازة-فاروق-الفيشاوى-تصوير مريهام-صالح (11)

سمية الألفي تودع حبيبها.. لقطات من جنازة الفيشاوي

من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، شيع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي، حيث ألقى محبوه نظرة الوداع الأخيرة عليه. الفيشاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان. وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور لتوديعه للمرة الأخيرة، ومنهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل، ومحمد ممدوح. وشهدت الجنازة عددا من الأحداث، نرصدها فى اللقطات التالية.
فاروق-الفيشاوى-مع-محمد-فراج-مسرحية-الملك-لير

عملان حلم فاروق الفيشاوي بتقديمهما قبل رحيله

تحدث الفنان الراحل فاروق الفيشاوي سابقا عن حلمه بتقديم عمل فني عن المطران كابوتشي، السفير السوري لدولة الفاتيكان، والمعروف بمواقفه الوطنية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وعلى هامش تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي، في أكتوبر من العام الماضى، أكد أنه أوصى ابنه (أحمد) بأن يقدم هذا العمل بدلا منه، بسبب مرضه، كما كشف أيضا المخرج مجدى الهواري، صاحب الرؤية الفنية لمسرحية «الملك لير» عن عمل آخر تمنى الراحل أن يقدمه، لكن لم يمهله القدر، وهو (علي الزيبق)، لكن هذه المرة على المسرح.
جنازة-فاروق-الفيشاوى-تصوير مريهام-صالح (16)

مجدي الهوارى: هذا العمل أراد الفيشاوي تقديمه في 2020

أعرب المخرج مجدي الهواري، صاحب الرؤية الفنية لآخر أعمال الراحل فاروق الفيشاوي، مسرحية «الملك لير»، عن بالغ حزنه وألمه لفقدان ليس فقط تلك القيمة الفنية الشامخة، بل الإنسان الرائع أيضا، وكشف الهواري عن تفاصيل لأول مرة حول كواليس مشاركة الراحل في بطولة الملك لير، وقال: «عندما عرضت الدور على النجم الكبير ووافق، كانت لديّ مخاوف على حالته الصحية بعد إعلانه الشجاع عن إصابته بالسرطان، وأن تكون موافقته فيها إنهاك زائد عليه، ولذا استشرت طبيبا متخصصا أكد لي أن العمل، خصوصا المسرح، هو علاجه الحقيقي، والحافز النفسي الأكبر في معركته مع المرض اللعين».
فاروق-الفيشاوى_

الهضبة ينعى الفيشاوي.. والصاوي: رحل المبهج

حرص الفنان عمرو دياب على نعى الراحل فاروق الفيشاوى، الذى توفى فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية عن عمر ناهز 67 عاما، وكتب الهضبة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان»، كما نعاه أيضا الفنان خالد الصاوي، الذي قام بنشر صورة له من تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وعلق عليها: «إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونون».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org