فريدة عثمان: هذا الموسم الأصعب وفخورة بروحي القتالية

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

فريدة عثمان

أعربت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، عن سعادتها بعد أن نجحت في تحقيق الميدالية البرونزية، في منافسات بطولة العالم للسباحة، التي استضافتها كوريا الجنوبية، في فئة الفراشة بعدما حلت في المركز الثالث في الجولة النهائية، وسجلت فريدة عثمان 25.47 ثانية، بفارق 12 جزءًا من الثانية عن صاحبة المركز الثاني الهولندية رانومي كروموفيديويو، بينما حققت السويدية سارة سيوستروم، بزمن قدره 25.02 ثانية، كما أشارت فريدة عثمان إلى أن هذا الموسم كان من أصعب المواسم فكريا وجسديا.

وكتبت فريدة عثمان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين: "هذا الموسم كان من أصعب المواسم فكريا وجسديا، تعلمت الكثير عن نفسي، من الانتقال إلى برنامج تدريبي جديد، إلى مدربين جدد ومنطقة جديدة، إنني ما كنت لأفعل ذلك دون دعم كل الذين ساعدوني طوال هذا الوقت. شكرا جزيلا للمدربين

وكتبت فريدة عثمان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين: "هذا الموسم كان من أصعب المواسم فكريا وجسديا، تعلمت الكثير عن نفسي، من الانتقال إلى برنامج تدريبي جديد، إلى مدربين جدد ومنطقة جديدة، إنني ما كنت لأفعل ذلك دون دعم كل الذين ساعدوني طوال هذا الوقت. شكرا جزيلا للمدربين سيرجيو لوبيز وألبرت سوبيراتس، شكرا لعائلتي".



وتابعت فريدة عثمان: "شكرا لزملائي السابقين والحاليين، شكرا للاتحاد المصري للسباحة وكل الرعاة، على ثقتكم بي ودعمكم المستمر، وشكرا لمديري أعمالي وبكل تأكيد أنا فخورة بما حققته وبروحي القتالية، رغم كل هذه التغييرات الجديدة، يشرفني أن أمثل مصر وآمل أن أستمر في جعلكم فخورين جميعا".

