رياضة

فريدة عثمان: هذا الموسم الأصعب وفخورة بروحي القتالية

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
فريدة عثمان
فريدة عثمان
أعربت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، عن سعادتها بعد أن نجحت في تحقيق الميدالية البرونزية، في منافسات بطولة العالم للسباحة، التي استضافتها كوريا الجنوبية، في فئة الفراشة بعدما حلت في المركز الثالث في الجولة النهائية، وسجلت فريدة عثمان 25.47 ثانية، بفارق 12 جزءًا من الثانية عن صاحبة المركز الثاني الهولندية رانومي كروموفيديويو، بينما حققت السويدية سارة سيوستروم، بزمن قدره 25.02 ثانية، كما أشارت فريدة عثمان إلى أن هذا الموسم كان من أصعب المواسم فكريا وجسديا.
وكتبت فريدة عثمان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين: "هذا الموسم كان من أصعب المواسم فكريا وجسديا، تعلمت الكثير عن نفسي، من الانتقال إلى برنامج تدريبي جديد، إلى مدربين جدد ومنطقة جديدة، إنني ما كنت لأفعل ذلك دون دعم كل الذين ساعدوني طوال هذا الوقت. شكرا جزيلا للمدربين
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
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الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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فريدة-عثمان (1)

فريدة عثمان تحصد البرونزية في بطولة العالم للسباحة

حققت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للسباحة، التي تستضيفها كوريا الجنوبية، في فئة الفراشة بعدما حلت في المركز الثالث في الجولة النهائية التي أقيمت اليوم السبت، وسجلت فريدة عثمان 25.47 ثانية، بفارق 12 جزء من الثانية عن صاحبة المركز الثاني الهولندية رانومي كروموفيديويو، فيما حققت السويدية سارة سيوستروم، بزمن قدره 25.02 ثانية. وكانت فريدة عثمان قد تأهلت لنهائي 50م فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية المقامة في الفترة من 2 إلى 28 يوليو.
فريدة-عثمان (1)

تأهل فريدة عثمان وعلي خلف الله لنهائي بطولة العالم

تأهلت السباحة المصرية فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني، إلى النصف النهائي في منافسات بطولة العالم المقامة بدولة كوريا الجنوبية، وذلك في سباق 50 متر فراشة بزمن 25:71، كما تأهل علي خلف الله، لاعب المنتخب الوطني، هو الآخر إلى نصف النهائي في سباق 50 متر حرة بزمن 22:04 ضمن منافسات البطولة ذاتها لكن بمنافسات الرجال، لينجح في التأهل لأوليبمياد طوكيو 2020. وتقام النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للسباحة لعام 2019 والتى ينظمها الاتحاد الدولى للسباحة في الفتره ما بين 12 حتى 28 من شهر يوليو الجاري.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (3)

مصر تسعى للإطاحة بالنرويج في مونديال اليد للشباب

يواصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، اليوم الخميس، وذلك حين يواجه النرويج، في تمام الساعة 6:45 مساءً، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور ربع النهائي. وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (1)

مصر تتأهل لربع نهائي مونديال اليد للشباب

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية الباهرة في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بتحقيقه الفوز، اليوم الأربعاء، على حساب صربيا بنتيجة (30-29)، ضمن مواجهات دور الـ16. وبعد الفوز على صربيا، سيواجه المنتخب الوطني الفائز من النرويج والبرازيل، والتي ستبدأ في تمام الساعة الرابعة والنصف، ومن المقرر أن تقام مواجهة الفراعنة في دور الربع نهائي غدًا الخميس. وكان قد صعد المنتخب الوطني، إلى دور الـ16، بعدما حقق فراعنة اليد 5 انتصارات متتالية على أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد.
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